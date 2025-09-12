https://ukraina.ru/20250912/zachem-tramp-deportiruet-rabochikh-iz-yuzhnoy-korei-i-pri-chm-zdes-rossiya-indiya-i-kitay--ischenko-1068552628.html
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру прокомментировал отлов и депортацию южнокорейских рабочих и инженеров на заводе "Hyundai" в штате Джорджия в США
2025-09-12T08:46
2025-09-12T08:46
2025-09-12T10:07
Также он объяснил, для чего президент Дональд Трамп ведёт политику давления по отношению к своему ближайшему союзнику в Южной Азии.
Зачем Трамп депортирует рабочих из Южной Кореи и при чём здесь Россия, Индия и Китай — Ищенко
08:46 12.09.2025 (обновлено: 10:07 12.09.2025)
Также он объяснил, для чего президент Дональд Трамп ведёт политику давления по отношению к своему ближайшему союзнику в Южной Азии.