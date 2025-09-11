Чехия готова помочь Польше защититься от БПЛА - 11.09.2025 Украина.ру
Чехия готова помочь Польше защититься от БПЛА
Чехия готова помочь Польше защититься от БПЛА
Чехия готова направить на помощь Польше по её просьбе в связи с инцидентом с беспилотниками три вертолёта и 150 военнослужащих. Об этом со ссылкой на чешское минобороны сообщило агентство ЧТК
2025-09-11T03:04
2025-09-11T03:06
"Чехия готова направить вертолётное подразделение по проведению спецопераций с тремя вертолетами Ми-171Ш в специальной модификации для помощи Польше. Вертолеты помогут польской армии в охране страны от беспилотников на малых высотах. По словам премьер-министра Петра Фиалы, чешские вертолёты могут помочь с охраной европейского воздушного пространства в течение нескольких дней", — говорится в сообщении агентства.Глава генштаба чешской армии Карел Ржегка отметил, что численность подразделения будет уточнена в зависимости от текущей ситуации и возможностей логистической поддержки, но в любом случае она не превысит 150 человек. "Мы рассчитываем на командировку сроком до трех месяцев", — приводит ЧТК слова Ржегка.Польский премьер-министр Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и бездоказательно назвал их "российскими". Всего поляки сбили три беспилотника из 10. Ещё ночью президент Польши провёл заседание оперативного штаба. К утру польские власти запустили консультации с представителями Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и стран Прибалтики.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении БПЛА к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. По его словам, ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала БПЛА, сбившиеся с курса в результате воздействия средств РЭБ, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Чехия готова помочь Польше защититься от БПЛА

03:04 11.09.2025 (обновлено: 03:06 11.09.2025)
 
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии Apache
Чехия готова направить на помощь Польше по её просьбе в связи с инцидентом с беспилотниками три вертолёта и 150 военнослужащих. Об этом со ссылкой на чешское минобороны сообщило агентство ЧТК
"Чехия готова направить вертолётное подразделение по проведению спецопераций с тремя вертолетами Ми-171Ш в специальной модификации для помощи Польше. Вертолеты помогут польской армии в охране страны от беспилотников на малых высотах. По словам премьер-министра Петра Фиалы, чешские вертолёты могут помочь с охраной европейского воздушного пространства в течение нескольких дней", — говорится в сообщении агентства.
Глава генштаба чешской армии Карел Ржегка отметил, что численность подразделения будет уточнена в зависимости от текущей ситуации и возможностей логистической поддержки, но в любом случае она не превысит 150 человек.
"Мы рассчитываем на командировку сроком до трех месяцев", — приводит ЧТК слова Ржегка.
Польский премьер-министр Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и бездоказательно назвал их "российскими". Всего поляки сбили три беспилотника из 10. Ещё ночью президент Польши провёл заседание оперативного штаба. К утру польские власти запустили консультации с представителями Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и стран Прибалтики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении БПЛА к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. По его словам, ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала БПЛА, сбившиеся с курса в результате воздействия средств РЭБ, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
