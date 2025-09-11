https://ukraina.ru/20250911/chekhiya-gotova-pomoch-polshe-zaschititsya-ot-bpla-1068497240.html

Чехия готова помочь Польше защититься от БПЛА

Чехия готова помочь Польше защититься от БПЛА

Чехия готова помочь Польше защититься от БПЛА

Чехия готова направить на помощь Польше по её просьбе в связи с инцидентом с беспилотниками три вертолёта и 150 военнослужащих. Об этом со ссылкой на чешское минобороны сообщило агентство ЧТК

"Чехия готова направить вертолётное подразделение по проведению спецопераций с тремя вертолетами Ми-171Ш в специальной модификации для помощи Польше. Вертолеты помогут польской армии в охране страны от беспилотников на малых высотах. По словам премьер-министра Петра Фиалы, чешские вертолёты могут помочь с охраной европейского воздушного пространства в течение нескольких дней", — говорится в сообщении агентства.Глава генштаба чешской армии Карел Ржегка отметил, что численность подразделения будет уточнена в зависимости от текущей ситуации и возможностей логистической поддержки, но в любом случае она не превысит 150 человек. "Мы рассчитываем на командировку сроком до трех месяцев", — приводит ЧТК слова Ржегка.Польский премьер-министр Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и бездоказательно назвал их "российскими". Всего поляки сбили три беспилотника из 10. Ещё ночью президент Польши провёл заседание оперативного штаба. К утру польские власти запустили консультации с представителями Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и стран Прибалтики.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении БПЛА к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. По его словам, ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала БПЛА, сбившиеся с курса в результате воздействия средств РЭБ, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

