Будет ли завтра война с Польшей? Дульман о скандале с беспилотниками и вероятности casus belli
Будет ли завтра война с Польшей? Дульман о скандале с беспилотниками и вероятности casus belli
Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру рассказал о милитаризации Польши, а также проанализировал беспорядки во Франции и госпереворот в Непале
00:24 - Скандал с дронами в Польше.03:33 - Отставка правительства во Франции.07:17 - Госпереворот в Непале.13:19 - Убийство беженки с Украины в США.14:36 - Экономическое давление США на Россию.
Будет ли завтра война с Польшей? Дульман о скандале с беспилотниками и вероятности casus belli

14:41 11.09.2025
 
Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру рассказал о милитаризации Польши, а также проанализировал беспорядки во Франции и госпереворот в Непале
00:24 - Скандал с дронами в Польше.
03:33 - Отставка правительства во Франции.
07:17 - Госпереворот в Непале.
13:19 - Убийство беженки с Украины в США.
14:36 - Экономическое давление США на Россию.
