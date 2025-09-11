https://ukraina.ru/20250911/budet-li-zavtra-voyna-s-polshey-dulman-o-skandale-s-bespilotnikami-i-veroyatnosti-casus-belli-1068520936.html

Будет ли завтра война с Польшей? Дульман о скандале с беспилотниками и вероятности casus belli

Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру рассказал о милитаризации Польши, а также проанализировал беспорядки во Франции и госпереворот в Непале

2025-09-11T14:41

00:24 - Скандал с дронами в Польше.03:33 - Отставка правительства во Франции.07:17 - Госпереворот в Непале.13:19 - Убийство беженки с Украины в США.14:36 - Экономическое давление США на Россию.

