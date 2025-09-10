https://ukraina.ru/20250910/trevogi-po-20-chasov-i-izdevatelstva-nad-mobilizovannymi-v-uchebkakh-chto-proiskhodit-v-chernigove-1068432483.html

Тревоги по 20 часов и издевательства над мобилизованными в "учебках". Что происходит в Чернигове

Тревоги по 20 часов и издевательства над мобилизованными в "учебках". Что происходит в Чернигове - 10.09.2025 Украина.ру

Тревоги по 20 часов и издевательства над мобилизованными в "учебках". Что происходит в Чернигове

Черниговская область последнее время чаще стала мелькать в украинских сводках в связи с активизацией подразделений ВСУ на этом направлении и, следовательно, в связи с серией ударов ВС РФ.

2025-09-10T05:20

2025-09-10T05:20

2025-09-10T05:20

черниговская область

чернигов

россия

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

снбо

слуга народа

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102463/64/1024636408_0:92:4178:2442_1920x0_80_0_0_d51ad378f7eeb97f99c56f06e9045c5d.jpg

Как и в соседней Сумской области, воздушная тревога здесь длится иногда по 12 часов. С 6 по 7 сентября тревога длилась рекордные 20 часов. В связи с этим в горсовете 8 сентября предложили выделить областной центр в отдельную зону оповещения о воздушной тревоге, как в Харькове, Николаеве и Запорожье, поскольку появление дронов в приграничных районах парализует весь город.В свою очередь на украинских пабликах хвастают, что из Черниговской области ВСУ бьёт по нефтепроводу "Дружба" в соседней Брянской области, что уже стало причиной напряженности в отношениях с Венгрией и Словакией.Черниговская областная администрация сообщает, что в разы увеличилось количество обстрелов через границу. За неделю насчитали 300 обстрелов. В Новгород-Северском районе Черниговской области власти заявляют об увеличении количества обстрелов на 62%.Российские дроны, впрочем, не только бьют по местам накопления ВСУ, но и используются в мирных целых. На днях украинские СМИ сообщили, что над Черниговом БПЛА разбросал листовки, сделанные в формате 100-гривневых купюр, с призывами помогать определять места дислокации подразделений ВСУ. Листовки, по данным полиции, снабжены QR-кодом, который ведёт на Telegram-каналы.В одном из учебных подразделений ВСУ в регионе на этой неделе произошел скандал, показавший отношение к насильно мобилизованным украинцам. На одном из видео мужчины без формы в обычных шортах ползают по земле. Новобранцы ползут под музыку и выстрелы. Отмечается, что это обычный день в учебном центре Черниговской области. Мобилизованные также жалуются, что медосмотр им проводили за несколько минут без полноценных обследований, из-за чего заболевания обостряются уже на полигоне.Именно такое отношение к мобилизованным в учебках стает причиной массового дезертирства. Народный депутат Нина Южанина на этой неделе признала то, что значительная часть мобилизованных уходит в СОЧ (дезертирует) ещё до фронта — прямо из учебных центров. "Люди, получая в учебке первое впечатление, уже точно не хотят попадать туда, где их в первых же боях не станет", — говорит Южанина.Центр по борьбе с дезинформацией (ЦПД) при СНБО называет видео с Черниговского полигона "постановочным". ЦПД заявляет, что видео снимали россияне на "захваченных территориях" с привлечением украиноязычных жителей, а распространяют - российские телеграм-каналы. Однако дело в том, что на так называемых "захваченных территориях" (регионы Донбасса, Крым или левобережье Херсона) подавляющее большинство жителей русскоязычные, а видео впервые появилось именно в черниговских пабликах.Как утверждает черниговский военный эксперт Михаил Жирохов, черниговцы обеспокоены длительными тревогами, большим количеством российских БПЛА над городом и ростом опасности."Хуже и хуже становится. Очень неудобно. Люди боятся", - рассказывает изданию "Чернигов-Тайм" местная жительница.В связи с недавней сменой премьер-министра в Чернигове последнее время вспоминают и коррупционные скандалы, связанные с её семьей. В частности брата нового премьер-министра и депутата от "Слуги народа" Виталия Свириденко обвиняли не только в бегстве из страны. Как сообщало украинское издание "Информатор", журналист Владимир Бондаренко и депутат Марьяна Безуглая обнародовали данные, которые могут бросить тень на премьер-министра. В частности, есть информация о связях ее брата с подозреваемыми в земельной афере на сотни миллионов.По версии НАБУ, речь идет о незаконном завладении более 2,5 тысяч гектаров государственной земли на сумму 290 млн грн и попытке захватить еще 3,3 тысяч гектаров. В деле также фигурирует бывший министр агрополитики Николай Сольский. В 2022-2024 годах Сольский находился в подчинении Юлии Свириденко, которая как вице-премьер отвечала за агросектор. Сейчас все подозреваемые выпущены под залог и многие успели сбежать из страны.Куда суровее наказывает черниговская Фемида за мелкие преступления. На этой неделе, в частности, СМИ обнародовали приговор жителю города, который украл несколько зубных щёток и пачку салфеток в сети гипермаркетов "Эпицентр", чем нанёс ущерб владельцам сети – миллиардерам Герегам на сумму в несколько десятков гривен. Адвокат подсудимого Алексей Кинебас отметил, что коррупционеры, ворующие миллионами гривен, получают значительно меньшие сроки, если вообще их как-то наказывают. Однако суд ссылается на условия военного положения, которое предполагает максимальное ужесточение наказания, но оно не распространяется на коррупционные преступления.

черниговская область

чернигов

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

черниговская область, чернигов, россия, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, снбо, слуга народа, эксклюзив