Тревоги по 20 часов и издевательства над мобилизованными в "учебках". Что происходит в Чернигове - 10.09.2025
Тревоги по 20 часов и издевательства над мобилизованными в "учебках". Что происходит в Чернигове
Тревоги по 20 часов и издевательства над мобилизованными в "учебках". Что происходит в Чернигове
Черниговская область последнее время чаще стала мелькать в украинских сводках в связи с активизацией подразделений ВСУ на этом направлении и, следовательно, в связи с серией ударов ВС РФ.
Как и в соседней Сумской области, воздушная тревога здесь длится иногда по 12 часов. С 6 по 7 сентября тревога длилась рекордные 20 часов. В связи с этим в горсовете 8 сентября предложили выделить областной центр в отдельную зону оповещения о воздушной тревоге, как в Харькове, Николаеве и Запорожье, поскольку появление дронов в приграничных районах парализует весь город.В свою очередь на украинских пабликах хвастают, что из Черниговской области ВСУ бьёт по нефтепроводу "Дружба" в соседней Брянской области, что уже стало причиной напряженности в отношениях с Венгрией и Словакией.Черниговская областная администрация сообщает, что в разы увеличилось количество обстрелов через границу. За неделю насчитали 300 обстрелов. В Новгород-Северском районе Черниговской области власти заявляют об увеличении количества обстрелов на 62%.Российские дроны, впрочем, не только бьют по местам накопления ВСУ, но и используются в мирных целых. На днях украинские СМИ сообщили, что над Черниговом БПЛА разбросал листовки, сделанные в формате 100-гривневых купюр, с призывами помогать определять места дислокации подразделений ВСУ. Листовки, по данным полиции, снабжены QR-кодом, который ведёт на Telegram-каналы.В одном из учебных подразделений ВСУ в регионе на этой неделе произошел скандал, показавший отношение к насильно мобилизованным украинцам. На одном из видео мужчины без формы в обычных шортах ползают по земле. Новобранцы ползут под музыку и выстрелы. Отмечается, что это обычный день в учебном центре Черниговской области. Мобилизованные также жалуются, что медосмотр им проводили за несколько минут без полноценных обследований, из-за чего заболевания обостряются уже на полигоне.Именно такое отношение к мобилизованным в учебках стает причиной массового дезертирства. Народный депутат Нина Южанина на этой неделе признала то, что значительная часть мобилизованных уходит в СОЧ (дезертирует) ещё до фронта — прямо из учебных центров. "Люди, получая в учебке первое впечатление, уже точно не хотят попадать туда, где их в первых же боях не станет", — говорит Южанина.Центр по борьбе с дезинформацией (ЦПД) при СНБО называет видео с Черниговского полигона "постановочным". ЦПД заявляет, что видео снимали россияне на "захваченных территориях" с привлечением украиноязычных жителей, а распространяют - российские телеграм-каналы. Однако дело в том, что на так называемых "захваченных территориях" (регионы Донбасса, Крым или левобережье Херсона) подавляющее большинство жителей русскоязычные, а видео впервые появилось именно в черниговских пабликах.Как утверждает черниговский военный эксперт Михаил Жирохов, черниговцы обеспокоены длительными тревогами, большим количеством российских БПЛА над городом и ростом опасности."Хуже и хуже становится. Очень неудобно. Люди боятся", - рассказывает изданию "Чернигов-Тайм" местная жительница.В связи с недавней сменой премьер-министра в Чернигове последнее время вспоминают и коррупционные скандалы, связанные с её семьей. В частности брата нового премьер-министра и депутата от "Слуги народа" Виталия Свириденко обвиняли не только в бегстве из страны. Как сообщало украинское издание "Информатор", журналист Владимир Бондаренко и депутат Марьяна Безуглая обнародовали данные, которые могут бросить тень на премьер-министра. В частности, есть информация о связях ее брата с подозреваемыми в земельной афере на сотни миллионов.По версии НАБУ, речь идет о незаконном завладении более 2,5 тысяч гектаров государственной земли на сумму 290 млн грн и попытке захватить еще 3,3 тысяч гектаров. В деле также фигурирует бывший министр агрополитики Николай Сольский. В 2022-2024 годах Сольский находился в подчинении Юлии Свириденко, которая как вице-премьер отвечала за агросектор. Сейчас все подозреваемые выпущены под залог и многие успели сбежать из страны.Куда суровее наказывает черниговская Фемида за мелкие преступления. На этой неделе, в частности, СМИ обнародовали приговор жителю города, который украл несколько зубных щёток и пачку салфеток в сети гипермаркетов "Эпицентр", чем нанёс ущерб владельцам сети – миллиардерам Герегам на сумму в несколько десятков гривен. Адвокат подсудимого Алексей Кинебас отметил, что коррупционеры, ворующие миллионами гривен, получают значительно меньшие сроки, если вообще их как-то наказывают. Однако суд ссылается на условия военного положения, которое предполагает максимальное ужесточение наказания, но оно не распространяется на коррупционные преступления.
Тревоги по 20 часов и издевательства над мобилизованными в "учебках". Что происходит в Чернигове

05:20 10.09.2025
 
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
Черниговская область последнее время чаще стала мелькать в украинских сводках в связи с активизацией подразделений ВСУ на этом направлении и, следовательно, в связи с серией ударов ВС РФ.
Как и в соседней Сумской области, воздушная тревога здесь длится иногда по 12 часов. С 6 по 7 сентября тревога длилась рекордные 20 часов. В связи с этим в горсовете 8 сентября предложили выделить областной центр в отдельную зону оповещения о воздушной тревоге, как в Харькове, Николаеве и Запорожье, поскольку появление дронов в приграничных районах парализует весь город.
В свою очередь на украинских пабликах хвастают, что из Черниговской области ВСУ бьёт по нефтепроводу "Дружба" в соседней Брянской области, что уже стало причиной напряженности в отношениях с Венгрией и Словакией.
Черниговская областная администрация сообщает, что в разы увеличилось количество обстрелов через границу. За неделю насчитали 300 обстрелов. В Новгород-Северском районе Черниговской области власти заявляют об увеличении количества обстрелов на 62%.
Российские дроны, впрочем, не только бьют по местам накопления ВСУ, но и используются в мирных целых. На днях украинские СМИ сообщили, что над Черниговом БПЛА разбросал листовки, сделанные в формате 100-гривневых купюр, с призывами помогать определять места дислокации подразделений ВСУ. Листовки, по данным полиции, снабжены QR-кодом, который ведёт на Telegram-каналы.
В одном из учебных подразделений ВСУ в регионе на этой неделе произошел скандал, показавший отношение к насильно мобилизованным украинцам. На одном из видео мужчины без формы в обычных шортах ползают по земле. Новобранцы ползут под музыку и выстрелы. Отмечается, что это обычный день в учебном центре Черниговской области. Мобилизованные также жалуются, что медосмотр им проводили за несколько минут без полноценных обследований, из-за чего заболевания обостряются уже на полигоне.
Именно такое отношение к мобилизованным в учебках стает причиной массового дезертирства. Народный депутат Нина Южанина на этой неделе признала то, что значительная часть мобилизованных уходит в СОЧ (дезертирует) ещё до фронта — прямо из учебных центров. "Люди, получая в учебке первое впечатление, уже точно не хотят попадать туда, где их в первых же боях не станет", — говорит Южанина.
Центр по борьбе с дезинформацией (ЦПД) при СНБО называет видео с Черниговского полигона "постановочным". ЦПД заявляет, что видео снимали россияне на "захваченных территориях" с привлечением украиноязычных жителей, а распространяют - российские телеграм-каналы. Однако дело в том, что на так называемых "захваченных территориях" (регионы Донбасса, Крым или левобережье Херсона) подавляющее большинство жителей русскоязычные, а видео впервые появилось именно в черниговских пабликах.
Как утверждает черниговский военный эксперт Михаил Жирохов, черниговцы обеспокоены длительными тревогами, большим количеством российских БПЛА над городом и ростом опасности.
"Хуже и хуже становится. Очень неудобно. Люди боятся", - рассказывает изданию "Чернигов-Тайм" местная жительница.
В связи с недавней сменой премьер-министра в Чернигове последнее время вспоминают и коррупционные скандалы, связанные с её семьей. В частности брата нового премьер-министра и депутата от "Слуги народа" Виталия Свириденко обвиняли не только в бегстве из страны. Как сообщало украинское издание "Информатор", журналист Владимир Бондаренко и депутат Марьяна Безуглая обнародовали данные, которые могут бросить тень на премьер-министра. В частности, есть информация о связях ее брата с подозреваемыми в земельной афере на сотни миллионов.
По версии НАБУ, речь идет о незаконном завладении более 2,5 тысяч гектаров государственной земли на сумму 290 млн грн и попытке захватить еще 3,3 тысяч гектаров. В деле также фигурирует бывший министр агрополитики Николай Сольский. В 2022-2024 годах Сольский находился в подчинении Юлии Свириденко, которая как вице-премьер отвечала за агросектор. Сейчас все подозреваемые выпущены под залог и многие успели сбежать из страны.
Куда суровее наказывает черниговская Фемида за мелкие преступления. На этой неделе, в частности, СМИ обнародовали приговор жителю города, который украл несколько зубных щёток и пачку салфеток в сети гипермаркетов "Эпицентр", чем нанёс ущерб владельцам сети – миллиардерам Герегам на сумму в несколько десятков гривен. Адвокат подсудимого Алексей Кинебас отметил, что коррупционеры, ворующие миллионами гривен, получают значительно меньшие сроки, если вообще их как-то наказывают. Однако суд ссылается на условия военного положения, которое предполагает максимальное ужесточение наказания, но оно не распространяется на коррупционные преступления.
Черниговская область, Чернигов, Россия, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, СНБО, Слуга народа
 
