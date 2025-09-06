Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры
Сегодняшняя культурная колонка полностью посвящена переменам, которые наблюдаются на украинском культурном фронте. Популярные лица начинают петь и снимать на русском, и даже бывший руководитель канала "1+1" снимает кино о войне без привычного украинского "победобесия"**. Называйте как хотите – оттепелью, переломом или переобуванием, но факт налицо
Настю Каменских наказали на миллион долларов за песни на русском
На Украине начали травить бывшую любимицу и бывшую патриотку Настю Каменских. Почему бывшую? А потому что на концертах в США певица позволила себе исполнять собственные хиты на русском языке, тем самым доказав очередной раз что "мовное творчество" не нужно и не интересно никому в мире.
В августе артистка выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке и везде пела свои песни на русском языке, в том числе, популярные композиции "Это моя ночь" и "Красное вино".
Цимес ситуации состоит в том, что еще в 2022 году, после начала военного конфликта певица била себя в грудь и клялась, что "больше никогда, даже после победы не будет петь на русском языке". Однако, сообразив, что никакой победы не предвидится, а концерты на мове дохода не приносят, Каменских переобулась и снова стала петь на русском из-за невысокой популярности украинских композиций.
Cвою мимикрию Настя объяснила банально: "Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире – любовь".
Тем самым она вызвала бешенство у патриотических соотечественников. Но самая мякотка даже не в этом, а в том, что исполнительница вольно или невольно скопировала высказывания Владимира Зеленского, который в самом начале своей каденции заявлял: "Неважно, как названа улица, когда она светлая и асфальтированная. Неважно, рядом с каким памятником ждешь девушку, в которую влюблен". Однако припомнить Зеленскому эту крамолу свидомые не решаются, вот и отыгрываются на артистах. Причем, чтоб было больнее – бьют рублем, вернее, гривной.
Каменских уже поплатилась за свой "язык любви": бренд ювелирных украшений "Золотой Век" (кстати, его амбассадором был и Зеленский) сделал официальное заявление, что разрывает с ней сотрудничество:
"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK, которая была лицом бренда с 2021 года".
Новость активно смакуют в СМИ и соцсетях рассказывая, что отречение от мовы обошлось певице в $ 1 млн в год.
Реклама фабрики "Золотой век" с В. Зеленским
В общем, это публичная порка творческого человека: не поешь на украинском, не синхронизируешь свое творчество с государственной пропагандой и украинскими ценностями – будешь и от сцены отлучен, и от денег. Лицемерие, возведённое в ранг абсолюта. Cначала НК открыто отрекается от своего русскоязычного творчества, а потом ради популярности и заработков переходит на родной язык. В свою очередь ювелирный бренд клеймит Каменских за предательство "национальных ценностей", но при этом официальная версия сайта "Ювелирный бренд" – на русском языке. И таких примеров двуличия в современной Украине сотни, если не тысячи.
Каменских просто первой стерла этот языковый "грим", да ещё и на сцене в США, показав, что грядут перемены, способные разрушить украинские "скрепы". И это время близко, учитывая с каким остервенением национально свидомые граждане на зарплате набрасываются на "отступников".
Кино Роднянского*: война на Украине была всегда
Под прицел критики попал даже режиссер Александр Роднянский*. На параллельном конкурсе Венецианского фестиваля был показан его документальный фильм "Записки истинного преступника". Украинские критики ожидали, что кинодокументалистика режиссёра и успешного продюсера телевидения и кино, который провёл значительную часть жизни в Москве, развивая российскую киноиндустрию, станет актом искупления и раскаяния за связи с Россией. Но результат оказался спорным.
Фильм-эссе о жизни Роднянского и его семьи, истории военных трагедий на украинской земле в прошлом и настоящем, вызвал много споров. К той части, где речь идет о расстрелах евреев в Бабьем Яру, о Чернобыльской трагедии, о разрушении довженсковской киностудии в Киеве – претензий у критиков нет. Как и к повествованию об успешном продюсере с многочисленными международными наградами и заочным приговором в России за высказывания о войне в Instagram***.
"Восстановленные архивы с приятным звуковым дизайном создают ощущение преемственности украинской трагедии борьбы со злом, в которую непосредственно соткана судьба его семьи. Это мог бы быть сильный документальный фильм, если бы не попытки Роднянского говорить о современной войне. Когда фильм начинает доминировать в образе современной Украины, возникает резкий стилистический и эмоциональный разрыв между личным и национальным. В работе с личными архивами Роднянский подробно объясняет голосом своё участие в событиях, трагедии родственников, добавляет исторический контекст. Но когда дело доходит до настоящего времени, он делает подозрительную паузу", – гневно корит Роднянского кинокритикесса Соня Всолюбская, которая отсматривала документалистику Венецианского фестиваля.
В вину Роднянскому ставится также зримая дистанция между художником и социально-художественным контекстом его родины. То есть, недостаточно режиссёр погрузился в брехливый пафос Зеленского об "освободительной войне" и уничтожении России. Громят критики и сцены военных действий в фильме: дескать, отснятый на Украине материал занимает всего 5-10 минут и выглядят искусcтвенно встроенными. И вообще, эти кадры оставляют чувство преуменьшения "подвигов" украинских вояк.
Критика Роднянского в украинских СМИ (скрин из социальных сетей)
Ещё Роднянского распинают за то, что он тщательно избегает прямых оценок "агрессии", предоставляя трактовку зрителю. И эта чрезмерная осторожность доводит фильм до банального вывода: война всегда была на Украине, война – это плохо. И это "плохо" сделали сами украинцы, а не Кремль и Россия.
Явно, Роднянский, как и Каменских, не спешит подыгрывать киевскому режиму в вопросах "российской агрессии", русофобии и этноцида. Не спасли Роднянского даже кадры с российскими военнопленными, которые якобы не хотят возвращаться домой, а больше всего, украинских кинокритиков разозлил вывод "Записок…": война – это зло и страдают от него люди с обеих сторон. Это ж настоящий разрыв мозга для переевших пропаганды зрителей. Но хитрый Роднянский, который уехал в США после начала СВО, совершенно неслучайно в 2025-м наводит эти исторические мосты: ему, похоже, из Америки виднее куда вскоре повернет украинская лодка.
Украину на "Евровидении-2026" может представить русскоязычная харьковчанка
Ещё один культурный удар по "патриотам" собирается нанести звезда "X-Фактора", которая прославилась в Америке – Валерия Симулик. Бывшая харьковчанка, финалистка Черноморских игр уже несколько лет живёт в Майами. Там она продолжает музыкальную карьеру под именем VESTA, занимается танцами и активно делится этим в соцсетях. Но при этом не упоминает о войне на Украине и не осуждает Россию, хотя публикует посты о других международных событиях.
И вот эта русскоязычная звезда выступила с заявлением о готовности принять участие в "Евровидении-2026" от Украины. Она дала понять, что уже готовится к Нацотбору, ведь это ее "самая большая мечта – представлять Украину на международном уровне". У свидомитов явно случится разрыв чего-нибудь в случае воплощения этого сценария, но пока все что они могут предъявить Симулик – так это посты в соцсетях, где она "призывает молится за жертв пожаров в Лос-Анжелесе, но ни словом не упоминает погибших от обстрелов РФ харьковчан".
В любом случае, заявка Vesta говорит о том, что у Украины серьезный дефицит кандидатов для участия в европейском эстрадном конкурсе, и даже назначение крымско-татарской певицы Джамалы в руководство Нацотбора положение не спасает. Те украинцы, которые пересиживают войну в США, готовы на всех уровнях представлять "другую Украину" – совсем не ту, которую навязывает миру Зеленский.
Украинская певица Веста (Валерия Симулик). Фото из социальных сетей
