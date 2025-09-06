https://ukraina.ru/20250906/nastya-kamenskikh-zapela-na-russkom-a-rodnyanskiy-prezentoval-v-venetsii-film-o-seme-sobytiya-kultury-1068209262.html

Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры

Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры - 06.09.2025 Украина.ру

Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры

Сегодняшняя культурная колонка полностью посвящена переменам, которые наблюдаются на украинском культурном фронте. Популярные лица начинают петь и снимать на русском, и даже бывший руководитель канала "1+1" снимает кино о войне без привычного украинского "победобесия"**. Называйте как хотите – оттепелью, переломом или переобуванием, но факт налицо

2025-09-06T05:45

2025-09-06T05:45

2025-09-06T05:45

культура

эксклюзив

украина

россия

сша

настя каменских

владимир зеленский

instagram

музыка

фильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg

Настю Каменских наказали на миллион долларов за песни на русскомНа Украине начали травить бывшую любимицу и бывшую патриотку Настю Каменских. Почему бывшую? А потому что на концертах в США певица позволила себе исполнять собственные хиты на русском языке, тем самым доказав очередной раз что "мовное творчество" не нужно и не интересно никому в мире.В августе артистка выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке и везде пела свои песни на русском языке, в том числе, популярные композиции "Это моя ночь" и "Красное вино".Цимес ситуации состоит в том, что еще в 2022 году, после начала военного конфликта певица била себя в грудь и клялась, что "больше никогда, даже после победы не будет петь на русском языке". Однако, сообразив, что никакой победы не предвидится, а концерты на мове дохода не приносят, Каменских переобулась и снова стала петь на русском из-за невысокой популярности украинских композиций. Cвою мимикрию Настя объяснила банально: "Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире – любовь".Тем самым она вызвала бешенство у патриотических соотечественников. Но самая мякотка даже не в этом, а в том, что исполнительница вольно или невольно скопировала высказывания Владимира Зеленского, который в самом начале своей каденции заявлял: "Неважно, как названа улица, когда она светлая и асфальтированная. Неважно, рядом с каким памятником ждешь девушку, в которую влюблен". Однако припомнить Зеленскому эту крамолу свидомые не решаются, вот и отыгрываются на артистах. Причем, чтоб было больнее – бьют рублем, вернее, гривной.Каменских уже поплатилась за свой "язык любви": бренд ювелирных украшений "Золотой Век" (кстати, его амбассадором был и Зеленский) сделал официальное заявление, что разрывает с ней сотрудничество:"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK, которая была лицом бренда с 2021 года".Новость активно смакуют в СМИ и соцсетях рассказывая, что отречение от мовы обошлось певице в $ 1 млн в год.В общем, это публичная порка творческого человека: не поешь на украинском, не синхронизируешь свое творчество с государственной пропагандой и украинскими ценностями – будешь и от сцены отлучен, и от денег. Лицемерие, возведённое в ранг абсолюта. Cначала НК открыто отрекается от своего русскоязычного творчества, а потом ради популярности и заработков переходит на родной язык. В свою очередь ювелирный бренд клеймит Каменских за предательство "национальных ценностей", но при этом официальная версия сайта "Ювелирный бренд" – на русском языке. И таких примеров двуличия в современной Украине сотни, если не тысячи.Каменских просто первой стерла этот языковый "грим", да ещё и на сцене в США, показав, что грядут перемены, способные разрушить украинские "скрепы". И это время близко, учитывая с каким остервенением национально свидомые граждане на зарплате набрасываются на "отступников".Кино Роднянского*: война на Украине была всегдаПод прицел критики попал даже режиссер Александр Роднянский*. На параллельном конкурсе Венецианского фестиваля был показан его документальный фильм "Записки истинного преступника". Украинские критики ожидали, что кинодокументалистика режиссёра и успешного продюсера телевидения и кино, который провёл значительную часть жизни в Москве, развивая российскую киноиндустрию, станет актом искупления и раскаяния за связи с Россией. Но результат оказался спорным.Фильм-эссе о жизни Роднянского и его семьи, истории военных трагедий на украинской земле в прошлом и настоящем, вызвал много споров. К той части, где речь идет о расстрелах евреев в Бабьем Яру, о Чернобыльской трагедии, о разрушении довженсковской киностудии в Киеве – претензий у критиков нет. Как и к повествованию об успешном продюсере с многочисленными международными наградами и заочным приговором в России за высказывания о войне в Instagram***."Восстановленные архивы с приятным звуковым дизайном создают ощущение преемственности украинской трагедии борьбы со злом, в которую непосредственно соткана судьба его семьи. Это мог бы быть сильный документальный фильм, если бы не попытки Роднянского говорить о современной войне. Когда фильм начинает доминировать в образе современной Украины, возникает резкий стилистический и эмоциональный разрыв между личным и национальным. В работе с личными архивами Роднянский подробно объясняет голосом своё участие в событиях, трагедии родственников, добавляет исторический контекст. Но когда дело доходит до настоящего времени, он делает подозрительную паузу", – гневно корит Роднянского кинокритикесса Соня Всолюбская, которая отсматривала документалистику Венецианского фестиваля.В вину Роднянскому ставится также зримая дистанция между художником и социально-художественным контекстом его родины. То есть, недостаточно режиссёр погрузился в брехливый пафос Зеленского об "освободительной войне" и уничтожении России. Громят критики и сцены военных действий в фильме: дескать, отснятый на Украине материал занимает всего 5-10 минут и выглядят искусcтвенно встроенными. И вообще, эти кадры оставляют чувство преуменьшения "подвигов" украинских вояк.Ещё Роднянского распинают за то, что он тщательно избегает прямых оценок "агрессии", предоставляя трактовку зрителю. И эта чрезмерная осторожность доводит фильм до банального вывода: война всегда была на Украине, война – это плохо. И это "плохо" сделали сами украинцы, а не Кремль и Россия.Явно, Роднянский, как и Каменских, не спешит подыгрывать киевскому режиму в вопросах "российской агрессии", русофобии и этноцида. Не спасли Роднянского даже кадры с российскими военнопленными, которые якобы не хотят возвращаться домой, а больше всего, украинских кинокритиков разозлил вывод "Записок…": война – это зло и страдают от него люди с обеих сторон. Это ж настоящий разрыв мозга для переевших пропаганды зрителей. Но хитрый Роднянский, который уехал в США после начала СВО, совершенно неслучайно в 2025-м наводит эти исторические мосты: ему, похоже, из Америки виднее куда вскоре повернет украинская лодка.Украину на "Евровидении-2026" может представить русскоязычная харьковчанкаЕщё один культурный удар по "патриотам" собирается нанести звезда "X-Фактора", которая прославилась в Америке – Валерия Симулик. Бывшая харьковчанка, финалистка Черноморских игр уже несколько лет живёт в Майами. Там она продолжает музыкальную карьеру под именем VESTA, занимается танцами и активно делится этим в соцсетях. Но при этом не упоминает о войне на Украине и не осуждает Россию, хотя публикует посты о других международных событиях.И вот эта русскоязычная звезда выступила с заявлением о готовности принять участие в "Евровидении-2026" от Украины. Она дала понять, что уже готовится к Нацотбору, ведь это ее "самая большая мечта – представлять Украину на международном уровне". У свидомитов явно случится разрыв чего-нибудь в случае воплощения этого сценария, но пока все что они могут предъявить Симулик – так это посты в соцсетях, где она "призывает молится за жертв пожаров в Лос-Анжелесе, но ни словом не упоминает погибших от обстрелов РФ харьковчан".В любом случае, заявка Vesta говорит о том, что у Украины серьезный дефицит кандидатов для участия в европейском эстрадном конкурсе, и даже назначение крымско-татарской певицы Джамалы в руководство Нацотбора положение не спасает. Те украинцы, которые пересиживают войну в США, готовы на всех уровнях представлять "другую Украину" – совсем не ту, которую навязывает миру Зеленский.* Внесён в реестр иноагентов Министерства юстиции России.** Этот специфический термин придуман украинской пропагандой для характеристики памяти о Победе в России, но соответствует он не ей, а завываниям о непременной "победе" Украины в нынешней войне.*** Экстремистская социальная сеть, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20240408/1054363626.html

https://ukraina.ru/20240226/1053509794.html

https://ukraina.ru/20250903/dzhamala-budet-otbirat-uchastnikov-dlya-evrovideniya-ukraina-pytaetsya-stat-chastyu-muzykalnogo-zapada-1068118238.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, сша, настя каменских, владимир зеленский, instagram, музыка, фильм, русский язык, украинская певица