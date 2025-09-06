Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры - 06.09.2025 Украина.ру
Культура
Культура
Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры
Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры - 06.09.2025 Украина.ру
Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры
Сегодняшняя культурная колонка полностью посвящена переменам, которые наблюдаются на украинском культурном фронте. Популярные лица начинают петь и снимать на русском, и даже бывший руководитель канала "1+1" снимает кино о войне без привычного украинского "победобесия"**. Называйте как хотите – оттепелью, переломом или переобуванием, но факт налицо
Настю Каменских наказали на миллион долларов за песни на русскомНа Украине начали травить бывшую любимицу и бывшую патриотку Настю Каменских. Почему бывшую? А потому что на концертах в США певица позволила себе исполнять собственные хиты на русском языке, тем самым доказав очередной раз что "мовное творчество" не нужно и не интересно никому в мире.В августе артистка выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке и везде пела свои песни на русском языке, в том числе, популярные композиции "Это моя ночь" и "Красное вино".Цимес ситуации состоит в том, что еще в 2022 году, после начала военного конфликта певица била себя в грудь и клялась, что "больше никогда, даже после победы не будет петь на русском языке". Однако, сообразив, что никакой победы не предвидится, а концерты на мове дохода не приносят, Каменских переобулась и снова стала петь на русском из-за невысокой популярности украинских композиций. Cвою мимикрию Настя объяснила банально: "Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире – любовь".Тем самым она вызвала бешенство у патриотических соотечественников. Но самая мякотка даже не в этом, а в том, что исполнительница вольно или невольно скопировала высказывания Владимира Зеленского, который в самом начале своей каденции заявлял: "Неважно, как названа улица, когда она светлая и асфальтированная. Неважно, рядом с каким памятником ждешь девушку, в которую влюблен". Однако припомнить Зеленскому эту крамолу свидомые не решаются, вот и отыгрываются на артистах. Причем, чтоб было больнее – бьют рублем, вернее, гривной.Каменских уже поплатилась за свой "язык любви": бренд ювелирных украшений "Золотой Век" (кстати, его амбассадором был и Зеленский) сделал официальное заявление, что разрывает с ней сотрудничество:"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK, которая была лицом бренда с 2021 года".Новость активно смакуют в СМИ и соцсетях рассказывая, что отречение от мовы обошлось певице в $ 1 млн в год.В общем, это публичная порка творческого человека: не поешь на украинском, не синхронизируешь свое творчество с государственной пропагандой и украинскими ценностями – будешь и от сцены отлучен, и от денег. Лицемерие, возведённое в ранг абсолюта. Cначала НК открыто отрекается от своего русскоязычного творчества, а потом ради популярности и заработков переходит на родной язык. В свою очередь ювелирный бренд клеймит Каменских за предательство "национальных ценностей", но при этом официальная версия сайта "Ювелирный бренд" – на русском языке. И таких примеров двуличия в современной Украине сотни, если не тысячи.Каменских просто первой стерла этот языковый "грим", да ещё и на сцене в США, показав, что грядут перемены, способные разрушить украинские "скрепы". И это время близко, учитывая с каким остервенением национально свидомые граждане на зарплате набрасываются на "отступников".Кино Роднянского*: война на Украине была всегдаПод прицел критики попал даже режиссер Александр Роднянский*. На параллельном конкурсе Венецианского фестиваля был показан его документальный фильм "Записки истинного преступника". Украинские критики ожидали, что кинодокументалистика режиссёра и успешного продюсера телевидения и кино, который провёл значительную часть жизни в Москве, развивая российскую киноиндустрию, станет актом искупления и раскаяния за связи с Россией. Но результат оказался спорным.Фильм-эссе о жизни Роднянского и его семьи, истории военных трагедий на украинской земле в прошлом и настоящем, вызвал много споров. К той части, где речь идет о расстрелах евреев в Бабьем Яру, о Чернобыльской трагедии, о разрушении довженсковской киностудии в Киеве – претензий у критиков нет. Как и к повествованию об успешном продюсере с многочисленными международными наградами и заочным приговором в России за высказывания о войне в Instagram***."Восстановленные архивы с приятным звуковым дизайном создают ощущение преемственности украинской трагедии борьбы со злом, в которую непосредственно соткана судьба его семьи. Это мог бы быть сильный документальный фильм, если бы не попытки Роднянского говорить о современной войне. Когда фильм начинает доминировать в образе современной Украины, возникает резкий стилистический и эмоциональный разрыв между личным и национальным. В работе с личными архивами Роднянский подробно объясняет голосом своё участие в событиях, трагедии родственников, добавляет исторический контекст. Но когда дело доходит до настоящего времени, он делает подозрительную паузу", – гневно корит Роднянского кинокритикесса Соня Всолюбская, которая отсматривала документалистику Венецианского фестиваля.В вину Роднянскому ставится также зримая дистанция между художником и социально-художественным контекстом его родины. То есть, недостаточно режиссёр погрузился в брехливый пафос Зеленского об "освободительной войне" и уничтожении России. Громят критики и сцены военных действий в фильме: дескать, отснятый на Украине материал занимает всего 5-10 минут и выглядят искусcтвенно встроенными. И вообще, эти кадры оставляют чувство преуменьшения "подвигов" украинских вояк.Ещё Роднянского распинают за то, что он тщательно избегает прямых оценок "агрессии", предоставляя трактовку зрителю. И эта чрезмерная осторожность доводит фильм до банального вывода: война всегда была на Украине, война – это плохо. И это "плохо" сделали сами украинцы, а не Кремль и Россия.Явно, Роднянский, как и Каменских, не спешит подыгрывать киевскому режиму в вопросах "российской агрессии", русофобии и этноцида. Не спасли Роднянского даже кадры с российскими военнопленными, которые якобы не хотят возвращаться домой, а больше всего, украинских кинокритиков разозлил вывод "Записок…": война – это зло и страдают от него люди с обеих сторон. Это ж настоящий разрыв мозга для переевших пропаганды зрителей. Но хитрый Роднянский, который уехал в США после начала СВО, совершенно неслучайно в 2025-м наводит эти исторические мосты: ему, похоже, из Америки виднее куда вскоре повернет украинская лодка.Украину на "Евровидении-2026" может представить русскоязычная харьковчанкаЕщё один культурный удар по "патриотам" собирается нанести звезда "X-Фактора", которая прославилась в Америке – Валерия Симулик. Бывшая харьковчанка, финалистка Черноморских игр уже несколько лет живёт в Майами. Там она продолжает музыкальную карьеру под именем VESTA, занимается танцами и активно делится этим в соцсетях. Но при этом не упоминает о войне на Украине и не осуждает Россию, хотя публикует посты о других международных событиях.И вот эта русскоязычная звезда выступила с заявлением о готовности принять участие в "Евровидении-2026" от Украины. Она дала понять, что уже готовится к Нацотбору, ведь это ее "самая большая мечта – представлять Украину на международном уровне". У свидомитов явно случится разрыв чего-нибудь в случае воплощения этого сценария, но пока все что они могут предъявить Симулик – так это посты в соцсетях, где она "призывает молится за жертв пожаров в Лос-Анжелесе, но ни словом не упоминает погибших от обстрелов РФ харьковчан".В любом случае, заявка Vesta говорит о том, что у Украины серьезный дефицит кандидатов для участия в европейском эстрадном конкурсе, и даже назначение крымско-татарской певицы Джамалы в руководство Нацотбора положение не спасает. Те украинцы, которые пересиживают войну в США, готовы на всех уровнях представлять "другую Украину" – совсем не ту, которую навязывает миру Зеленский.* Внесён в реестр иноагентов Министерства юстиции России.** Этот специфический термин придуман украинской пропагандой для характеристики памяти о Победе в России, но соответствует он не ей, а завываниям о непременной "победе" Украины в нынешней войне.*** Экстремистская социальная сеть, запрещённая в России.
Настя Каменских запела на русском, а Роднянский* презентовал в Венеции фильм о семье. События культуры

05:45 06.09.2025
 
© Украина.ру
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Украина.ру
Елена Кирюшкина
Все материалы
Сегодняшняя культурная колонка полностью посвящена переменам, которые наблюдаются на украинском культурном фронте. Популярные лица начинают петь и снимать на русском, и даже бывший руководитель канала "1+1" снимает кино о войне без привычного украинского "победобесия"**. Называйте как хотите – оттепелью, переломом или переобуванием, но факт налицо
Настю Каменских наказали на миллион долларов за песни на русском
На Украине начали травить бывшую любимицу и бывшую патриотку Настю Каменских. Почему бывшую? А потому что на концертах в США певица позволила себе исполнять собственные хиты на русском языке, тем самым доказав очередной раз что "мовное творчество" не нужно и не интересно никому в мире.
В августе артистка выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке и везде пела свои песни на русском языке, в том числе, популярные композиции "Это моя ночь" и "Красное вино".
Цимес ситуации состоит в том, что еще в 2022 году, после начала военного конфликта певица била себя в грудь и клялась, что "больше никогда, даже после победы не будет петь на русском языке". Однако, сообразив, что никакой победы не предвидится, а концерты на мове дохода не приносят, Каменских переобулась и снова стала петь на русском из-за невысокой популярности украинских композиций.
Cвою мимикрию Настя объяснила банально: "Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире – любовь".
Тем самым она вызвала бешенство у патриотических соотечественников. Но самая мякотка даже не в этом, а в том, что исполнительница вольно или невольно скопировала высказывания Владимира Зеленского, который в самом начале своей каденции заявлял: "Неважно, как названа улица, когда она светлая и асфальтированная. Неважно, рядом с каким памятником ждешь девушку, в которую влюблен". Однако припомнить Зеленскому эту крамолу свидомые не решаются, вот и отыгрываются на артистах. Причем, чтоб было больнее – бьют рублем, вернее, гривной.
Сердючка
8 апреля 2024, 05:37
Недопатриоты. Откуда любят Украину Потап, Настя, Сердючка и другие бывшие звезды российской эстрадыГде сейчас украинские артисты, которые были в России популярными и даже знаменитыми, но превратились в "невъездных"?
Каменских уже поплатилась за свой "язык любви": бренд ювелирных украшений "Золотой Век" (кстати, его амбассадором был и Зеленский) сделал официальное заявление, что разрывает с ней сотрудничество:
"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK, которая была лицом бренда с 2021 года".
Новость активно смакуют в СМИ и соцсетях рассказывая, что отречение от мовы обошлось певице в $ 1 млн в год.
© Alexey BogolepovРеклама фабрики "Золотой век" с В. Зеленским
Реклама фабрики Золотой век с В. Зеленским
© Alexey Bogolepov
Реклама фабрики "Золотой век" с В. Зеленским
В общем, это публичная порка творческого человека: не поешь на украинском, не синхронизируешь свое творчество с государственной пропагандой и украинскими ценностями – будешь и от сцены отлучен, и от денег. Лицемерие, возведённое в ранг абсолюта. Cначала НК открыто отрекается от своего русскоязычного творчества, а потом ради популярности и заработков переходит на родной язык. В свою очередь ювелирный бренд клеймит Каменских за предательство "национальных ценностей", но при этом официальная версия сайта "Ювелирный бренд" – на русском языке. И таких примеров двуличия в современной Украине сотни, если не тысячи.
Каменских просто первой стерла этот языковый "грим", да ещё и на сцене в США, показав, что грядут перемены, способные разрушить украинские "скрепы". И это время близко, учитывая с каким остервенением национально свидомые граждане на зарплате набрасываются на "отступников".
Кино Роднянского*: война на Украине была всегда
Под прицел критики попал даже режиссер Александр Роднянский*. На параллельном конкурсе Венецианского фестиваля был показан его документальный фильм "Записки истинного преступника". Украинские критики ожидали, что кинодокументалистика режиссёра и успешного продюсера телевидения и кино, который провёл значительную часть жизни в Москве, развивая российскую киноиндустрию, станет актом искупления и раскаяния за связи с Россией. Но результат оказался спорным.
У края бездны
26 февраля 2024, 04:40
"У края бездны" в Мариуполе. О самом честном фильме про эту войнуФильм Макса Фадеева и Сергея Белоуса "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" рассказывает о судьбе бойцов батальона "Сомали" в боях за Мариуполь. Об их становлении и уходе. А еще о смысле жизни и смысле смерти. Это лучший фильм об СВО из всех, которые я видел
Фильм-эссе о жизни Роднянского и его семьи, истории военных трагедий на украинской земле в прошлом и настоящем, вызвал много споров. К той части, где речь идет о расстрелах евреев в Бабьем Яру, о Чернобыльской трагедии, о разрушении довженсковской киностудии в Киеве – претензий у критиков нет. Как и к повествованию об успешном продюсере с многочисленными международными наградами и заочным приговором в России за высказывания о войне в Instagram***.
"Восстановленные архивы с приятным звуковым дизайном создают ощущение преемственности украинской трагедии борьбы со злом, в которую непосредственно соткана судьба его семьи. Это мог бы быть сильный документальный фильм, если бы не попытки Роднянского говорить о современной войне. Когда фильм начинает доминировать в образе современной Украины, возникает резкий стилистический и эмоциональный разрыв между личным и национальным. В работе с личными архивами Роднянский подробно объясняет голосом своё участие в событиях, трагедии родственников, добавляет исторический контекст. Но когда дело доходит до настоящего времени, он делает подозрительную паузу", – гневно корит Роднянского кинокритикесса Соня Всолюбская, которая отсматривала документалистику Венецианского фестиваля.
В вину Роднянскому ставится также зримая дистанция между художником и социально-художественным контекстом его родины. То есть, недостаточно режиссёр погрузился в брехливый пафос Зеленского об "освободительной войне" и уничтожении России. Громят критики и сцены военных действий в фильме: дескать, отснятый на Украине материал занимает всего 5-10 минут и выглядят искусcтвенно встроенными. И вообще, эти кадры оставляют чувство преуменьшения "подвигов" украинских вояк.
Критика Роднянского в украинских СМИ (скрин из социальных сетей)
Критика Роднянского в украинских СМИ (скрин из социальных сетей)
Критика Роднянского в украинских СМИ (скрин из социальных сетей)
Ещё Роднянского распинают за то, что он тщательно избегает прямых оценок "агрессии", предоставляя трактовку зрителю. И эта чрезмерная осторожность доводит фильм до банального вывода: война всегда была на Украине, война – это плохо. И это "плохо" сделали сами украинцы, а не Кремль и Россия.
Явно, Роднянский, как и Каменских, не спешит подыгрывать киевскому режиму в вопросах "российской агрессии", русофобии и этноцида. Не спасли Роднянского даже кадры с российскими военнопленными, которые якобы не хотят возвращаться домой, а больше всего, украинских кинокритиков разозлил вывод "Записок…": война – это зло и страдают от него люди с обеих сторон. Это ж настоящий разрыв мозга для переевших пропаганды зрителей. Но хитрый Роднянский, который уехал в США после начала СВО, совершенно неслучайно в 2025-м наводит эти исторические мосты: ему, похоже, из Америки виднее куда вскоре повернет украинская лодка.
Украину на "Евровидении-2026" может представить русскоязычная харьковчанка
Ещё один культурный удар по "патриотам" собирается нанести звезда "X-Фактора", которая прославилась в Америке – Валерия Симулик. Бывшая харьковчанка, финалистка Черноморских игр уже несколько лет живёт в Майами. Там она продолжает музыкальную карьеру под именем VESTA, занимается танцами и активно делится этим в соцсетях. Но при этом не упоминает о войне на Украине и не осуждает Россию, хотя публикует посты о других международных событиях.
- РИА Новости, 1920, 03.09.2025
3 сентября, 18:44
Джамала будет отбирать участников для "Евровидения". Украина пытается стать частью "музыкального Запада"Пока Россия готовится к "Интервидению" на Украине своя музыка: там определились с продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026". Теперь за кастинг на европейское шоу фриков будет отвечать крымская татарка Джамала.
И вот эта русскоязычная звезда выступила с заявлением о готовности принять участие в "Евровидении-2026" от Украины. Она дала понять, что уже готовится к Нацотбору, ведь это ее "самая большая мечта – представлять Украину на международном уровне". У свидомитов явно случится разрыв чего-нибудь в случае воплощения этого сценария, но пока все что они могут предъявить Симулик – так это посты в соцсетях, где она "призывает молится за жертв пожаров в Лос-Анжелесе, но ни словом не упоминает погибших от обстрелов РФ харьковчан".
В любом случае, заявка Vesta говорит о том, что у Украины серьезный дефицит кандидатов для участия в европейском эстрадном конкурсе, и даже назначение крымско-татарской певицы Джамалы в руководство Нацотбора положение не спасает. Те украинцы, которые пересиживают войну в США, готовы на всех уровнях представлять "другую Украину" – совсем не ту, которую навязывает миру Зеленский.
Украинская певица Веста (Валерия Симулик). Фото из социальных сетей
Украинская певица Веста (Валерия Симулик). Фото из социальных сетей
Украинская певица Веста (Валерия Симулик). Фото из социальных сетей
* Внесён в реестр иноагентов Министерства юстиции России.
** Этот специфический термин придуман украинской пропагандой для характеристики памяти о Победе в России, но соответствует он не ей, а завываниям о непременной "победе" Украины в нынешней войне.
*** Экстремистская социальная сеть, запрещённая в России.
