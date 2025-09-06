https://ukraina.ru/20250906/mariya-zakharova--ukrainaru-ignorirovanie-ukrainskogo-kollaboratsionizma-privelo-k-zabveniyu-urokov-1068258443.html

Мария Захарова – Украина.ру: Игнорирование украинского коллаборационизма привело к забвению уроков Хатыни

Говоря о неонацистах на Украине, мы должны лишь отражать историческую правду, а не создавать какой-то образ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Так она ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о формировании в кино и литературе образа нациста-украинца, как это было в отношении немцев в период Второй мировой войны.Она отметила, что в 30-40-е годы, во времена немецкого нацизма, итальянского фашизма и милитаризма, никто ничего специально не формировал, а лишь отражал реальность, историческую правду теми средствами, которые были. Тогда не существовало телевидения в таком масштабе, как сейчас. Но были кино, радио, книгопечатание, архивы — все это отражало дух, ситуацию, философию того времени. Как у Льва Толстого, когда он писал “Война и мир".“В случае с Украиной — то же самое, и никто не будет, не должен намеренно что-то делать. При этом фиксировать исторические факты и отображать их художественными образами необходимо”, — пояснила Захарова.Она привела в пример намеренную поездку с семьей в Хатынь (Белоруссия) в преддверии 80-летия Победы, целью которой было показать ее дочери места, связанные с историей страдания русского народа. Захарова объяснила, что Хатынь для неё — сильнейшее художественное воплощение [событий], которое она видела только в книгах.“И что мне говорят люди? Мы, конечно, виноваты в том, что последние десятилетия обходили западенческую тему и роль западноукраинских коллаборационистов в трагедии Хатыни, и делали акцент исключительно на немецко-фашистских. Мы теперь понимаем ошибку. Но делали это от хорошего — мол, перевернута страница, надо объединяться. К чему это привело? К забвению тех уроков”, — заявила она.Захарова уточнила, что потом этот самый коллаборационизм перерос в неонацизм и в то, что мы сейчас наблюдаем с киевским режимом и с террористическими организациями неонацистской прошивки.“Поэтому не надо совершать эти ошибки. Не надо намеренно, как вы говорите, формировать какой-то образ, но не нужно и намеренно уходить в сторону, избегая этой темы”, — сделала вывод Захарова.В заключение официальный представитель МИД России привела еще один пример — фильм “12” Никиты Михалкова, который затрагивает сложную тему для нашей многонациональной, прошедшей трагедию 90-х годов страны.“Можно было не принимать эту тему, потому что прошло достаточно времени. А можно было ее поднять, но сделать это так, чтобы художественным образом не погрешить против истины. Мне кажется, так это и должно происходить”, — резюмировала Захарова.Никита Михалков тоже поделился своим мнением с нашим изданием: “Обеление нацизма происходит не только на Украине”. Михалков ответил на вопрос Украина.ру.На полях ВЭФ-2025 в последний день форума, 6 сентября, состоялся деловой завтрак "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой, помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского, Героя Труда России, режиссёра, председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова и президента Пекинской компании по классической литературе и искусству "Чуаншицзи" У Цзяна.После сессии состоялся пресс-подход участников, на котором они ответили на вопросы журналистов.Читайте также: Мария Захарова: Запад “заразился Украиной”, пока пытался залатать проблему вместо её решения

