Запорожью - 255 лет. От Константина Багрянородный до Екатерины Великой
Первым историческим упоминанием о городе Александровске, сейчас – Запорожье, на временно оккупированной Украиной территории Запорожской области России, было письмо полковника фон Фрезендорфа, написанное 5 сентября 1770 года. Согласно общепризнанной практике это рассматривается как дата основания города
После того как запорожские казаки выступили против Петра Великого и, разделив судьбу Мазепы, бежали в османские владения, юго-западная граница России на левобережье Днепра осталась без надлежащего прикрытия. Эту задачу решил граф Миних, под началом которого была построена Украинская укреплённая линия.
По итогам "Миниховой" русско-турецкой войны земли Запорожья были вновь включены в состав России, на них вернулись казаки, основав Новую Сечь. Также был завоёвана и полоска земли к северу от владений запорожцев, на правом берегу Днепра, вытянутая на запад, в сторону границы с Речью Посполитой. При Елизавете Петровне на эти земли были поселены сербы и другие выходцы из Балкано-Дунайского региона, образовавшие так называемую Новую Сербию. Еще одна аналогичная колония была создана на восточном фланге Украинской линии, в районе крепостей Тор и Бахмут. Она получила название Славяносербии.
В начале правления Екатерины вся эта пограничная полоса — Новая Сербия, Украинская линия и Славяносербия с прилегающими землями была преобразована в новую губернию — Новороссийскую.
В первый же год войны эта губерния пережила мощнейшее татарское нашествие — ставшее последним в истории России. Однако крепость святой Елизаветы на западе и укрепления Украинской линии на востоке отразили этот удар. В то же время запорожцы проявили себя не лучшим образом, безболезненно пропустив врага через свои владения, которые, конечно же, и сами пострадали от крымцев.
Впервые план создания новой укрепленной линии прозвучал еще на заседании созданного Екатериной на время войны Совета при Высочайшем дворе, в которые входили первые лица правительства и армии. На его заседании 9 января 1769 года с этой инициативой выступил фаворит Екатерины граф Григорий Орлов, на тот момент занимавший должности генерал-фельдцейхмейстера и генерал-директора над фортификациями.
18 мая, 16:00ИсторияДедушка Новороссии. Бурхард Кристоф фон Миних и Украинская линияЕсли Алексея Мельгунова и Григория Потёмкина можно считать отцами-основателями Новороссии, то Бурхард Кристов фон Миних (Мюнних), родившийся 19 мая 1683 года, заслужил право называться её "дедушкой". Генерал-майор Миних перешёл на российскую службу в 1721 году – году, когда Россия стала империей, и сразу же заслужил высокую оценку Петра I
На заседании Совета 7 августа 1769 года генерал-аншеф Захар Чернышов, возглавлявший военную коллегию, обозначил конфигурацию новой укреплённой линии, которая должна была протянуться "от Днепра до Азовского моря".
С этого момента можно говорить о начале реализации замысла. Его исполнителем был определён опытный военный инженер, генерал-поручик Михаил Деденев, который должен был составить на основании изысканий на местности проект оборонительной линии. Прикрытие этих работ осуществлялось силами действующего в степном Левобережье корпуса генерал-поручика Максима (Магнуса) Берга.
Согласно позднейшему рапорту Берга на имя командующего 2-й армией графа Панина, место для будущей Александровской крепости, которое они с Деденевым выбрали вдвоем, "лежит менее двух вёрст от Днепра, при устье Московки, впадающей в реку Кочюгур".
Уже в конце марта 1770 году проект новой укрепленной линии был рассмотрен императрицей и принят за основу. Его все же пришлось дорабатывать в сторону уменьшения сметной стоимости.
21 мая 1770 года доклад Военной коллегии "Об устройстве Линии по рекам Берде и Московке, с приложением штата, назначенным в крепостях комендантам и казачьим полкам" получил резолюцию императрицы: "Быть по сему". Этот объемный документ из 12 пунктов с приложением штатного расписания подробно регламентировал все необходимые аспекты предполагаемого строительства, включая смету и лиц, ответственных за её освоение.
25 января 2019, 19:20Как генерал-губернатор Румянцев окончательно избавил Малороссию от татарской угрозы250 лет назад, 25 января 1769 г., завершился последний крупный набег воинов Крымского ханства на южнорусские земли. Он открыл боевые действия русско-турецкой войны 1768-1774 гг., получившей впоследствии название Румянцевской.
"Геродот Новороссии", одесский историк Аполлон Скальковский упомянул, что крепости новой линии получили имена в честь высших екатерининских сановников.
Пункт 11 документа даёт все основания для такого вывода и даже его последующего уточнения:
"11. Какия наименования Высочайше повелено будет дать представленным в проэкте трем баталионам и четырем двуротным крепостям и Линии с ея редутами".
На этот вопрос отвечает собственноручная "высочайшая резолюция": "Кириловская, Александровская, Петровская, Никитинская, Захарьевская, Григорьевская, Алексеевская, Днепровская".
Днепровской в тот момент называлась лишь центральная часть фортификационной системы, но вскоре это название закрепилось за всей линией крепостей от Александровской в устье притока Днепра Московки, до Петровской в устье впадающей в Азовское море Берды.
Как показал запорожский историк Алексей Макидонов, каждому из этих названий соответствует имя или имена членов совета, который осуществлял управление воюющей страной и рассматривал решение о постройке новой линии, плюс имя Алексея Орлова, который в этот момент командовал экспедицией в Средиземном море.
Александров в составе совета было сразу трое: генерал-прокурор сената Вяземский, вице-канцлер Голицын и его полный тёзка генерал-фельдмаршал Голицын. Вот в честь них-то, всех троих, крепость, а за ней город и названы.
Для запорожских казаков строительство линии стало полной неожиданностью. Сохранился целый ряд писем, направленных различными казацкими чинами в адрес кошевого Калнышевского, который во главе основных сил запорожцев действовал на Днестре. Их авторы с тревогой сообщают о появлении многочисленных инженерных и воинских команд, направленных на сооружение новых фортификаций.
20 июня, 16:00ИсторияПётр Калнышевский: последний кошевой Запорожской СечиПётр Калнышевский – последний кошевой атаман Запорожской Сечи. Обязанный своим возвышением не столько воинской удали, сколько личному богатству и бюрократическим способностям, он символизировал собой естественный закат вольницы на Днепре
В одном из них информатор пересказывает многочисленные слухи о том, что в устье реки Московки будет построен город, "такий, як Київ".
Вскоре к казакам поступают и официальные сообщения об открытии строительных работ, с настоятельными просьбами о всяческом содействии — выделении проводников, починке и строительстве мостов и т.п.
Автором первых подобных сообщений был полковник фон Фредерздорф, командующий передовым отрядом, прибывшим к устью реки Московки. В одном из них, от 5 сентября 1770 года, впервые упомянута Александровская крепость. Приведем этот краткий документ полностью по изданию:
"Находящемусь при заставе на реке Днепру Запорожского войска господину полковнику. От Александровской крепости имеет следовать по Днепру для осмотру порогов и описания новоформированного баталиона господин подполковник Панин*, того ради изволите по прибытии показанного господина подполковника Панина, дав ему знающого в оном человека, чтоб имеющиися пороги показать мог в каких местах, ибо ти пороги по нынешнему военному времени ко вписании надобности состоит".
Фон Фредерздорф прибыл к месту, назначенному для строительства Александровской крепости, 27 августа во главе батальона солдат и целого обоза со строителями и первопоселенцами, включая жён и детей.
Так началось строительство Александровской крепости. Как и позднее случалось с городами Новороссии, первоначальное место, выбранное для неё, оказалось не совсем удачным, и уже через год, в 1777 году, её перенесли ближе к Днепру и начали строить на новом месте. А место первоначальной постройки стало форштадтом — т.е. гражданским предместьем. В 1773 году на каменном фундаменте была построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, и постепенно стали появляться и прочие атрибуты местечка.
Именно из него вырос город Александровск. В 1806 году он стал уездным городом.
В советское время Александровск разделил судьбу многих других городов Новороссии — стал крупным промышленным центром, но утратил имя, данное при основании. При этом если Елисаветград, Екатеринослав, Бахмут и Юзовка получили имена пролетарских вождей — Зиновьева, а потом Кирова, Петровского, Артёма и Сталина — то Александровск решили не столько советизировать, сколько украинизировать.
Город был назван Запорожьем в честь казацкой сечи, не имевшей к нему прямого отношения. Правда, тогда же была фальсифицирована и история самой Сечи. Её основателем объявили русского князя с Волыни Дмитрия Ивановича Вишневецкого, хотя никакой сечи он не основывал, а просто соорудил деревянный замок, несколько лет просуществовавший на днепровском острове Хортица. Реальная Сечь была основана позднее и в другом месте.
Но в последние годы украинские деятели пошли еще дальше. Теперь городу решили сменить не только название, но и дату рождения
Ещё в 2008 году, во времена президента Ющенко, согласно решению исполкома, приступили к изысканиям "точной даты основания Запорожья".
И вот 27 июня 2014 года она была определена – 952 год нашей эры.
Открытие было сделано благодаря чтению трактата византийского императора Константина Багрянородного "Об управлении империей", датируемого 948-952 годами.
В главе под №9, повествующей "О росах, отправляющихся с моноксилами из Росии в Константинополь" и описывающей путь по Днепру, с подробным описанием его порогов, сообщается следующее:
23 февраля 2020, 01:01«Мечи князя Святослава». Исторический миф из котлована ДнепроГЭССтроительство ДнепроГЭС, для которого были остановлены воды Днепра и расчищен огромный котлован, обернулось неожиданными находками. Под слоем донных отложений обнаружились амфоры, византийские монеты, кольчуга, казан и главное — пять мечей Х в. Древнее оружие стало центром интриг, предательства и мифотворчества, которое продолжается по сей день.
"Затем достигают так называемой переправы Крария, через которую переправляются херсониты, [идя] из Росии, и пачинакиты на пути к Херсону. Эта переправа имеет ширину ипподрома, а длину, с низа до того [места], где высовываются подводные скалы, — насколько пролетит стрела пустившего её отсюда дотуда. Ввиду чего к этому месту спускаются пачинакиты и воюют против росов. После того как пройдено это место, они достигают острова, называемого Св. Григорий. На этом острове они совершают свои жертвоприношения, так как там стоит громадный дуб: приносят в жертву живых петухов, укрепляют они и стрелы вокруг [дуба], а другие — кусочки хлеба, мясо и что имеет каждый, как велит их обычай. Бросают они и жребий о петухах: или зарезать их, или съесть, или отпустить их живыми".
"Остров святого Григория" — это Хортица, а расположенная перед ним переправа Крария известна сегодня как Кичканская. Однако не нужно быть профессиональным историком, чтобы увидеть, что у Багрянородного нет и не может быть никакого упоминания города или даже просто поселения в этом месте. Разве что недорезанный петух или грандиозный дуб может увидеть здесь что-то иное. Ну, или есть еще третий вариант — патриотический украинский чиновник.
