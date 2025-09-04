https://ukraina.ru/20250904/pyat-grazhdan-rossii-vernulis-domoy-koalitsiya-zhelayuschikh-ne-dogovorilas-s-trampom-itogi-4-sentyabrya--1068166700.html

Пять граждан России вернулись домой, "коалиция желающих" не договорилась с Трампом. Итоги 4 сентября

Пять граждан России вернулись домой, "коалиция желающих" не договорилась с Трампом. Итоги 4 сентября - 04.09.2025 Украина.ру

Пять граждан России вернулись домой, "коалиция желающих" не договорилась с Трампом. Итоги 4 сентября

Страны "коалиции желающих" планируют передать Украине ракеты и отправить войска на ее территорию после окончания конфликта, граждан России и Украины обменяли в Белоруссии, ВС РФ приближаются к Красному Лиману

2025-09-04T19:11

2025-09-04T19:11

2025-09-04T19:11

главное

эксклюзив

украина

россия

сша

эммануэль макрон

владимир зеленский

дональд трамп

ес

the guardian

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068166997_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_7c0a002b3e579bfa47bedfb618b6c333.jpg

"Коалиция желающих" собирается отправить войска на УкраинуВ Париже состоялась встреча так называемой "коалиции желающих", в которой приняли участие лидеры ряда европейских стран, представители Евросоюза и Владимир Зеленский. Как заявил президент Франции Макрон по итогам встречи, о готовности отправить войска на Украину или принять участие в поддержке этой коалиции и в рамках обеспечения "гарантий безопасности для Украины" заявили 26 стран. Тем не менее, перечислять эти государства французский лидер не стал. На встрече также присутствовал спецпосланник президента США Трампа Стив Уиткофф , однако по данным украинских СМИ он покинул встречу через 20 минут после ее начала. Тем не менее, в рамках встречи участники созвонились с Дональдом Трампом по видеосвязи. По данным британского издания The Guardian, которое ссылается на представителя Белого дома, Трамп в разговоре с "коалицией" потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти, а также призвал усилить давление на Китай.Сделал заявление и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - по его словам, "коалиция" должна оказывать давление на России для прекращения боевых действий. Кроме того, правительство Великобритании заявило, что участники "коалиции желающих" выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности.Украинское издание "Страна" отмечает, что европейским странам не удалось получить от Дональда Трампа конкретного предложения по участию США в гарантиях безопасности для Украины - такой вывод сделан из заявления Макрона, который сказал, что "формат участия США в гарантиях безопасности будет определен в ближайшее время". Помимо этого Макрон заявил, что если Россия "продолжит отказываться от мирных переговоров", то будут введены новые санкции совместно с США.Также ряд заявлений сделал глава киевского режима Владимир Зеленский. Диктатор Украины отреагировал на предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву категорическим отказом. Кроме того, Зеленский заявил, что основным фактором "гарантий безопасности" будет "большая и сильная" армия Украины. Он также заявил, что европейские страны планируют поставки западного вооружения и финансирование украинского производства. Зеленский также подтвердил, что "договорился" о присутствии иностранных вооруженных сил на территории Украины - однако отказался назвать конкретный перечень стран и численность войск. Он добавил, что "присутствие будет в разных форматах". Чуть позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские войска не появятся на территории Украины даже после окончания конфликта. Ранее сообщалось со ссылкой на издание Financial Times, что страны НАТО не могут договориться по вопросу отправки войск на Украину после окончания конфликта. Граждане России вернулись из УкраиныВ Белоруссии Россия и Украина передали друг другу своих граждан в рамках гуманитарной акции, организованной Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой - об этом сообщает издание "Sputnik Беларусь".В результате данной акции пять граждан Украины смогли вернуться домой, в ответ Украина передала пятерых граждан России. Воссоединение граждан со своими семьями прошло в Гомельской области при участии белорусской стороны и представителей Международного Комитета Красного Креста.Москалькова также поблагодарила за содействие в организации данной акции Администрацию Президента РФ, Минобороны России, российские спецслужбы и региональных омбудсменов из Свердловской и Ярославской областей.Омбудсмен России также заявила, что ведется диалог о возвращении жителей Курской области с территории Украины, однако пока что дата, когда это произойдет, неизвестна. Ранее сообщалось, что девять жителей Курской области, вывезенные на Украину во время частичной оккупации ВСУ Суджанского района, скончались. Что происходит на фронтеНа Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ продвинулись в направлении села Коровий Яр, а также улучшили тактическое положение в районе села Карповка - об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". Кроме того, на этом же направлении ВС РФ значительно продвинулись в сторону населенных пунктов Дерилово и Ставки - об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира".На Ореховском направлении в Запорожской области ВС РФ продвинулись в сторону населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка - об этом сообщает украинский картографический ресурс DeepState. Кроме того, по данным ресурса ВС РФ также зашли в населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области, а также значительно продвинулись в окрестностях Софиевки и Шахово в ДНР. В Брянской области украинские боевики нанесли удар FPV-дронами по рейсовому автобусу в Климовском районе, в результате получил ранение водитель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Кроме того, он рассказал о еще одном ударе дроном по пассажирскому транспорту в селе Чуровичи - в этом случае пострадавших не было. Также, по информации губернатора, в селе Бровничи во время уборки урожая вражеские дроны атаковали комбайн, в результате механизатор получил легкую контузию.В Белгородской области жительница поселка Октябрьский получила ранение в результате удара украинского дрона, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.О перспективах освобождения Красного Лимана изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель Игорь Рублев.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

главное, эксклюзив, украина, россия, сша, эммануэль макрон, владимир зеленский, дональд трамп, ес, the guardian, financial times