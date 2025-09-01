Афротимуровцы, или Как африканцы пололи грядки на Запорожье - 01.09.2025 Украина.ру
Афротимуровцы, или Как африканцы пололи грядки на Запорожье
Афротимуровцы, или Как африканцы пололи грядки на Запорожье
Согласно расхожему стереотипу, гуманитарную помощь оказывают Африке, но на самом деле мир стремительно меняется. Отряд студентов из Чада, Камеруна, Кот-д’Ивуара и Того несколько недель трудился в Запорожской области, чтобы помочь наладить жизнь уязвимым категориям населения.
На фоне конфликта с Западом, идейной и технической милитаризации Европы и сомнительного (скорее всего, временного) потепления отношений с США Россия снова идёт в Африку и предлагает Африке идти в Россию. С 2024 года африканскими членами БРИКС являются ЮАР, Египет и Эфиопия, а Алжир, Нигерия и Уганда получили статус партнёров объединения.Товарооборот между Россией и странами Африки в 2024 году составил почти $28 млрд. Это вроде бы не очень много по сравнению с российско-китайской торговлей ($245 млрд в 2024 году), но, если сравнить с товарооборотом, например, с США, который тогда же составил всего $3,5 млрд, то очень существенно. Главный экспортный товар России для Африки — зерно. Также из РФ экспортируют военную технику (от самолётов и систем ПВО до РЭБ и стрелкового оружия), трактора, грузовики, а в последнее время даже программное обеспечение. Обратно — в основном фрукты, орехи, какао-бобы и кофе. Есть и пока относительно небольшие инвестиционные проекты по добыче бокситов в Республике Гвинея, марганцевых руд в ЮАР и нефти в странах Гвинейского залива. "Росгеология" проводит разведку в Бенине, Судане, Джибути, Анголе и ЦАР, планирует в ближайшее время начать сотрудничество с Зимбабве, Алжиром, Чадом, Мозамбиком, Сьерра-Леоне и Мали. На сегодняшний день известно, что Россия вместе с ЮАР контролирует 83% мировой добычи платины и 77% палладия, вместе с ДРК — 76% кобальта, с Марокко — 71% фосфора, с Ботсваной, Анголой и ЮАР — 59% алмазов, с Мозамбиком — 25% циркония. Потенциально это огромное влияние на мировую экономику, но, конечно, нужны крупные инвестиции. В бюджет РФ на 2025–2027 годы предложено в виде поправок выделить дополнительные 500 млн рублей для инвестирования в Африку. Это совсем немного, но главное — начать.Кроме экономики важны культурные и межличностные связи. Сегодня Россотрудничество работает в 22 странах Африки: официально в восьми (Египет, Замбия, Марокко, Конго, Танзания, Тунис и Эфиопия) и через партнёрские организации — в четырнадцати. Скоро планируется открытие Русских домов в Мали, Алжире и Анголе.25 августа на пресс-конференции ИА "Африканская инициатива" сообщили, что только в течение лета 2025 года российские волонтёры помогли открыть школу для народа покот в Западной Кении на 150 детей, оказали медпомощь в лечении от паразитарных заболеваний 500 кенийских детей, пробурили в Танзании скважину, обеспечившую чистой водой более 600 жителей одной из деревень, организовали в столице Эфиопии Аддис-Абебе Центр помощи уличным детям. С 2024 года в Уганде, Камеруне, ДРК и Замбии обучено около 500 врачей, передано современное оборудование в больницы.Но, пожалуй, самое интересное и уникальное — это африканские волонтёры, впервые приехавшие в Запорожскую область России. В июле в Бердянске и Мелитополе целый отряд студентов из Чада, Камеруна, Кот-д’Ивуара и Того несколько недель помогал одиноким пожилым людям и многодетным семьям благоустраивать приусадебные участки, строил волейбольную площадку, а также оказывал адресную гуманитарную помощь. Согласно расхожему стереотипу, гуманитарную помощь оказывают Африке, но на самом деле мир стремительно меняется.Организовали поездку африканцев депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, ИА "Африканская инициатива", Мелитопольский государственный университет, Брянский государственный инженерно-технологический университет и международный проект "Волонтёры мира"."Меня зовут Датольде Серж Родриг, — представляется нам один из участников поездки, — я гражданин Чада, мне 30 лет, я учусь в магистратуре по специальности экономика. Прежде всего, я африканец, и солидарность у нас в крови, поэтому я решил стать волонтёром в новом регионе, просто потому что я всегда привык заниматься волонтёрством у себя на родине. Именно поэтому я был готов и хотел помочь сообществу в новом регионе".По словам Сержа, в Запорожской области его группа занималась разными видами деятельности в разных местах."Мы помогали очень уязвимым семьям на их семейных участках — ремонтировали их дома, убирали в садах, косили сорняки вокруг зданий, а также помогали некоторым семьям во время сбора урожая. Мы также посещали начальные школы, детские сады и ясли, где раздавали тетради, книги, одежду и различные другие полезные вещи. Мы также посетили места, где пали солдаты за освобождение города (Мелитополя - ред.) а также памятные места, связанные с выдающимися героями, оставившими след в истории сопротивления вплоть до полного освобождения города. Мы посетили несколько предприятий, в частности самое известное в новом регионе — содовый завод, узнали его историю и познакомились с выдающимися личностями, связанными с этим предприятием".Сержа тронуло и растрогало, что люди в Запорожской области были рады видеть африканских волонтёров, приняли их очень тепло и предлагали остаться жить в новых регионах России."По моему скромному мнению, — говорит он, — все социальные слои мало говорят о конфликте, так как не слишком осведомлены о реальных проблемах государственной политики. Они просто следят за новостями в СМИ и не очень одобряют войну, потому что жизнь священна, и люди должны отдавать предпочтение диалогу, а не вооружённым конфликтам. На мой взгляд, то, что я понял из конфликта между Россией и Украиной, а также в ходе своего путешествия, — это то, что главная проблема заключается в нехватке глубокого и искреннего диалога о стремлениях каждой из сторон. Недостаток диалога и политических консультаций привёл к разрушению множества усилий практически во всех сферах — как с одной, так и с другой стороны. Следует отметить, что обе страны имеют общие черты истории, языка, культуры, общей жизни. Во время своего путешествия я понял, что все это можно преодолеть благодаря конкретным и искренним действиям".Другой участник поездки, Сидибе Сейду — из Кот-д’Ивуара в Западной Африке. Он учится на втором курсе по специальности экономика в Брянском государственном инженерно-технологическом университете и играет в брянском футбольном клубе "Бежица"."Я решил помочь этим людям из нового региона России по соображениям человеческой солидарности — это проявление сострадания и коллективной ответственности, что приносит пользу всему обществу, способствуя созданию более справедливой и сплочённой среды. Мы пропололи участок пожилых людей, починили окна и сараи; также мы посетили памятные места, чтобы почтить память некоторых воинов этого региона, выслушали их очень интересные истории и многое другое. Нас действительно очень тепло приняли местные жители, угостив вкусной едой и необыкновенно сладкими и сочными фруктами, каких мы раньше никогда не пробовали. Именно благодаря этим людям мы их попробовали впервые — мы искренне благодарим их за этот жест от всего сердца".Что касается сути текущего конфликта, то он признаётся, что знает о ней не слишком много. А африканцы в целом знают, что война создала проблемы в международной торговле, и поэтому пшеничная мука в Африке сильно подорожала."Я на самом деле не знаю, что происходит сейчас, так как здесь, в России, все живут в мире, и есть ощущение, будто здесь нет никакой войны. Из того, что я замечаю, Россия — это страна, которой должен восхищаться каждый человек, потому что это хорошо организованное и гостеприимное государство".Отряд африканских студентов, которых местные жители в шутку назвали "афротимуровцами", — первый подобный эксперимент в новых регионах РФ. Эксперимент важен как двусторонний, когда вместо неоколониальной схемы "модернизации" Африки происходит взаимное и равноправное культурное обогащение, причём не только путём разнообразных выступлений на форумах, но и с помощью практических действий обычных людей "на земле".О том, почему африканцы остаются в России — в материале "Хочу жить в России! Как Гомес из Анголы приехал разрабатывать дроны в Петербург".
Павел Волков
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Согласно расхожему стереотипу, гуманитарную помощь оказывают Африке, но на самом деле мир стремительно меняется. Отряд студентов из Чада, Камеруна, Кот-д’Ивуара и Того несколько недель трудился в Запорожской области, чтобы помочь наладить жизнь уязвимым категориям населения.
На фоне конфликта с Западом, идейной и технической милитаризации Европы и сомнительного (скорее всего, временного) потепления отношений с США Россия снова идёт в Африку и предлагает Африке идти в Россию. С 2024 года африканскими членами БРИКС являются ЮАР, Египет и Эфиопия, а Алжир, Нигерия и Уганда получили статус партнёров объединения.
Товарооборот между Россией и странами Африки в 2024 году составил почти $28 млрд. Это вроде бы не очень много по сравнению с российско-китайской торговлей ($245 млрд в 2024 году), но, если сравнить с товарооборотом, например, с США, который тогда же составил всего $3,5 млрд, то очень существенно.
Главный экспортный товар России для Африки — зерно. Также из РФ экспортируют военную технику (от самолётов и систем ПВО до РЭБ и стрелкового оружия), трактора, грузовики, а в последнее время даже программное обеспечение. Обратно — в основном фрукты, орехи, какао-бобы и кофе.
Есть и пока относительно небольшие инвестиционные проекты по добыче бокситов в Республике Гвинея, марганцевых руд в ЮАР и нефти в странах Гвинейского залива. "Росгеология" проводит разведку в Бенине, Судане, Джибути, Анголе и ЦАР, планирует в ближайшее время начать сотрудничество с Зимбабве, Алжиром, Чадом, Мозамбиком, Сьерра-Леоне и Мали. На сегодняшний день известно, что Россия вместе с ЮАР контролирует 83% мировой добычи платины и 77% палладия, вместе с ДРК — 76% кобальта, с Марокко — 71% фосфора, с Ботсваной, Анголой и ЮАР — 59% алмазов, с Мозамбиком — 25% циркония.
Потенциально это огромное влияние на мировую экономику, но, конечно, нужны крупные инвестиции. В бюджет РФ на 2025–2027 годы предложено в виде поправок выделить дополнительные 500 млн рублей для инвестирования в Африку. Это совсем немного, но главное — начать.
© ИА "Африканская инициатива""Волонтеры мира" докладывают о реализованных в Африке проектах
Волонтеры мира докладывают о реализованных в Африке проектах
© ИА "Африканская инициатива"
"Волонтеры мира" докладывают о реализованных в Африке проектах
Кроме экономики важны культурные и межличностные связи. Сегодня Россотрудничество работает в 22 странах Африки: официально в восьми (Египет, Замбия, Марокко, Конго, Танзания, Тунис и Эфиопия) и через партнёрские организации — в четырнадцати. Скоро планируется открытие Русских домов в Мали, Алжире и Анголе.
25 августа на пресс-конференции ИА "Африканская инициатива" сообщили, что только в течение лета 2025 года российские волонтёры помогли открыть школу для народа покот в Западной Кении на 150 детей, оказали медпомощь в лечении от паразитарных заболеваний 500 кенийских детей, пробурили в Танзании скважину, обеспечившую чистой водой более 600 жителей одной из деревень, организовали в столице Эфиопии Аддис-Абебе Центр помощи уличным детям. С 2024 года в Уганде, Камеруне, ДРК и Замбии обучено около 500 врачей, передано современное оборудование в больницы.
Но, пожалуй, самое интересное и уникальное — это африканские волонтёры, впервые приехавшие в Запорожскую область России. В июле в Бердянске и Мелитополе целый отряд студентов из Чада, Камеруна, Кот-д’Ивуара и Того несколько недель помогал одиноким пожилым людям и многодетным семьям благоустраивать приусадебные участки, строил волейбольную площадку, а также оказывал адресную гуманитарную помощь. Согласно расхожему стереотипу, гуманитарную помощь оказывают Африке, но на самом деле мир стремительно меняется.
© ИА "Африканская инициатива"Африканские волонтеры впервые прибыли в Запорожскую область
Африканские волонтеры впервые прибыли в Запорожскую область
© ИА "Африканская инициатива"
Африканские волонтеры впервые прибыли в Запорожскую область
© ИА "Африканская инициатива"Местные жители предлагали остаться в новых регионах России
Местные жители предлагали остаться в новых регионах России
© ИА "Африканская инициатива"
Местные жители предлагали остаться в новых регионах России
Организовали поездку африканцев депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, ИА "Африканская инициатива", Мелитопольский государственный университет, Брянский государственный инженерно-технологический университет и международный проект "Волонтёры мира".
"Меня зовут Датольде Серж Родриг, — представляется нам один из участников поездки, — я гражданин Чада, мне 30 лет, я учусь в магистратуре по специальности экономика. Прежде всего, я африканец, и солидарность у нас в крови, поэтому я решил стать волонтёром в новом регионе, просто потому что я всегда привык заниматься волонтёрством у себя на родине. Именно поэтому я был готов и хотел помочь сообществу в новом регионе".
© ИА "Африканская инициатива"Африканская гуманитарка
Африканская гуманитарка
© ИА "Африканская инициатива"
Африканская гуманитарка
© ИА "Африканская инициатива"Солидарность у нас в крови
Солидарность у нас в крови
© ИА "Африканская инициатива"
Солидарность у нас в крови
По словам Сержа, в Запорожской области его группа занималась разными видами деятельности в разных местах.
"Мы помогали очень уязвимым семьям на их семейных участках — ремонтировали их дома, убирали в садах, косили сорняки вокруг зданий, а также помогали некоторым семьям во время сбора урожая. Мы также посещали начальные школы, детские сады и ясли, где раздавали тетради, книги, одежду и различные другие полезные вещи. Мы также посетили места, где пали солдаты за освобождение города (Мелитополя - ред.) а также памятные места, связанные с выдающимися героями, оставившими след в истории сопротивления вплоть до полного освобождения города. Мы посетили несколько предприятий, в частности самое известное в новом регионе — содовый завод, узнали его историю и познакомились с выдающимися личностями, связанными с этим предприятием".
© ИА "Африканская инициатива"Помогали уязвимым семьям на их семейных участках
Помогали уязвимым семьям на их семейных участках
© ИА "Африканская инициатива"
Помогали уязвимым семьям на их семейных участках
© ИА "Африканская инициатива"Помогали со сбором урожая
Помогали со сбором урожая
© ИА "Африканская инициатива"
Помогали со сбором урожая
Сержа тронуло и растрогало, что люди в Запорожской области были рады видеть африканских волонтёров, приняли их очень тепло и предлагали остаться жить в новых регионах России.
"По моему скромному мнению, — говорит он, — все социальные слои мало говорят о конфликте, так как не слишком осведомлены о реальных проблемах государственной политики. Они просто следят за новостями в СМИ и не очень одобряют войну, потому что жизнь священна, и люди должны отдавать предпочтение диалогу, а не вооружённым конфликтам. На мой взгляд, то, что я понял из конфликта между Россией и Украиной, а также в ходе своего путешествия, — это то, что главная проблема заключается в нехватке глубокого и искреннего диалога о стремлениях каждой из сторон. Недостаток диалога и политических консультаций привёл к разрушению множества усилий практически во всех сферах — как с одной, так и с другой стороны. Следует отметить, что обе страны имеют общие черты истории, языка, культуры, общей жизни. Во время своего путешествия я понял, что все это можно преодолеть благодаря конкретным и искренним действиям".
© ИА "Африканская инициатива"Трудились вместе с жителями Запорожской области
Трудились вместе с жителями Запорожской области
© ИА "Африканская инициатива"
Трудились вместе с жителями Запорожской области
© ИА "Африканская инициатива"Все можно преодолеть благодаря конкретным и искренним действиям
Все можно преодолеть благодаря конкретным и искренним действиям
© ИА "Африканская инициатива"
Все можно преодолеть благодаря конкретным и искренним действиям
Другой участник поездки, Сидибе Сейду — из Кот-д’Ивуара в Западной Африке. Он учится на втором курсе по специальности экономика в Брянском государственном инженерно-технологическом университете и играет в брянском футбольном клубе "Бежица".
"Я решил помочь этим людям из нового региона России по соображениям человеческой солидарности — это проявление сострадания и коллективной ответственности, что приносит пользу всему обществу, способствуя созданию более справедливой и сплочённой среды. Мы пропололи участок пожилых людей, починили окна и сараи; также мы посетили памятные места, чтобы почтить память некоторых воинов этого региона, выслушали их очень интересные истории и многое другое. Нас действительно очень тепло приняли местные жители, угостив вкусной едой и необыкновенно сладкими и сочными фруктами, каких мы раньше никогда не пробовали. Именно благодаря этим людям мы их попробовали впервые — мы искренне благодарим их за этот жест от всего сердца".
© ИА "Африканская инициатива"Починили окна и сараи
Починили окна и сараи
© ИА "Африканская инициатива"
Починили окна и сараи
© ИА "Африканская инициатива"Пропололи участок
Пропололи участок
© ИА "Африканская инициатива"
Пропололи участок
Что касается сути текущего конфликта, то он признаётся, что знает о ней не слишком много. А африканцы в целом знают, что война создала проблемы в международной торговле, и поэтому пшеничная мука в Африке сильно подорожала.
"Я на самом деле не знаю, что происходит сейчас, так как здесь, в России, все живут в мире, и есть ощущение, будто здесь нет никакой войны. Из того, что я замечаю, Россия — это страна, которой должен восхищаться каждый человек, потому что это хорошо организованное и гостеприимное государство".
© ИА "Африканская инициатива"Ощущение, что нет никакой войны
Ощущение, что нет никакой войны
© ИА "Африканская инициатива"
Ощущение, что нет никакой войны
Отряд африканских студентов, которых местные жители в шутку назвали "афротимуровцами", — первый подобный эксперимент в новых регионах РФ. Эксперимент важен как двусторонний, когда вместо неоколониальной схемы "модернизации" Африки происходит взаимное и равноправное культурное обогащение, причём не только путём разнообразных выступлений на форумах, но и с помощью практических действий обычных людей "на земле".
О том, почему африканцы остаются в России — в материале "Хочу жить в России! Как Гомес из Анголы приехал разрабатывать дроны в Петербург".
