Афротимуровцы, или Как африканцы пололи грядки на Запорожье
Согласно расхожему стереотипу, гуманитарную помощь оказывают Африке, но на самом деле мир стремительно меняется. Отряд студентов из Чада, Камеруна, Кот-д’Ивуара и Того несколько недель трудился в Запорожской области, чтобы помочь наладить жизнь уязвимым категориям населения.
На фоне конфликта с Западом, идейной и технической милитаризации Европы и сомнительного (скорее всего, временного) потепления отношений с США Россия снова идёт в Африку и предлагает Африке идти в Россию. С 2024 года африканскими членами БРИКС являются ЮАР, Египет и Эфиопия, а Алжир, Нигерия и Уганда получили статус партнёров объединения.
Товарооборот между Россией и странами Африки в 2024 году составил почти $28 млрд. Это вроде бы не очень много по сравнению с российско-китайской торговлей ($245 млрд в 2024 году), но, если сравнить с товарооборотом, например, с США, который тогда же составил всего $3,5 млрд, то очень существенно.
Главный экспортный товар России для Африки — зерно. Также из РФ экспортируют военную технику (от самолётов и систем ПВО до РЭБ и стрелкового оружия), трактора, грузовики, а в последнее время даже программное обеспечение. Обратно — в основном фрукты, орехи, какао-бобы и кофе.
Есть и пока относительно небольшие инвестиционные проекты по добыче бокситов в Республике Гвинея, марганцевых руд в ЮАР и нефти в странах Гвинейского залива. "Росгеология" проводит разведку в Бенине, Судане, Джибути, Анголе и ЦАР, планирует в ближайшее время начать сотрудничество с Зимбабве, Алжиром, Чадом, Мозамбиком, Сьерра-Леоне и Мали. На сегодняшний день известно, что Россия вместе с ЮАР контролирует 83% мировой добычи платины и 77% палладия, вместе с ДРК — 76% кобальта, с Марокко — 71% фосфора, с Ботсваной, Анголой и ЮАР — 59% алмазов, с Мозамбиком — 25% циркония.
Потенциально это огромное влияние на мировую экономику, но, конечно, нужны крупные инвестиции. В бюджет РФ на 2025–2027 годы предложено в виде поправок выделить дополнительные 500 млн рублей для инвестирования в Африку. Это совсем немного, но главное — начать.
"Волонтеры мира" докладывают о реализованных в Африке проектах
Кроме экономики важны культурные и межличностные связи. Сегодня Россотрудничество работает в 22 странах Африки: официально в восьми (Египет, Замбия, Марокко, Конго, Танзания, Тунис и Эфиопия) и через партнёрские организации — в четырнадцати. Скоро планируется открытие Русских домов в Мали, Алжире и Анголе.
25 августа на пресс-конференции ИА "Африканская инициатива" сообщили, что только в течение лета 2025 года российские волонтёры помогли открыть школу для народа покот в Западной Кении на 150 детей, оказали медпомощь в лечении от паразитарных заболеваний 500 кенийских детей, пробурили в Танзании скважину, обеспечившую чистой водой более 600 жителей одной из деревень, организовали в столице Эфиопии Аддис-Абебе Центр помощи уличным детям. С 2024 года в Уганде, Камеруне, ДРК и Замбии обучено около 500 врачей, передано современное оборудование в больницы.
Но, пожалуй, самое интересное и уникальное — это африканские волонтёры, впервые приехавшие в Запорожскую область России. В июле в Бердянске и Мелитополе целый отряд студентов из Чада, Камеруна, Кот-д’Ивуара и Того несколько недель помогал одиноким пожилым людям и многодетным семьям благоустраивать приусадебные участки, строил волейбольную площадку, а также оказывал адресную гуманитарную помощь. Согласно расхожему стереотипу, гуманитарную помощь оказывают Африке, но на самом деле мир стремительно меняется.
Африканские волонтеры впервые прибыли в Запорожскую область
Местные жители предлагали остаться в новых регионах России
Организовали поездку африканцев депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, ИА "Африканская инициатива", Мелитопольский государственный университет, Брянский государственный инженерно-технологический университет и международный проект "Волонтёры мира".
"Меня зовут Датольде Серж Родриг, — представляется нам один из участников поездки, — я гражданин Чада, мне 30 лет, я учусь в магистратуре по специальности экономика. Прежде всего, я африканец, и солидарность у нас в крови, поэтому я решил стать волонтёром в новом регионе, просто потому что я всегда привык заниматься волонтёрством у себя на родине. Именно поэтому я был готов и хотел помочь сообществу в новом регионе".
Африканская гуманитарка
Солидарность у нас в крови
По словам Сержа, в Запорожской области его группа занималась разными видами деятельности в разных местах.
"Мы помогали очень уязвимым семьям на их семейных участках — ремонтировали их дома, убирали в садах, косили сорняки вокруг зданий, а также помогали некоторым семьям во время сбора урожая. Мы также посещали начальные школы, детские сады и ясли, где раздавали тетради, книги, одежду и различные другие полезные вещи. Мы также посетили места, где пали солдаты за освобождение города (Мелитополя - ред.) а также памятные места, связанные с выдающимися героями, оставившими след в истории сопротивления вплоть до полного освобождения города. Мы посетили несколько предприятий, в частности самое известное в новом регионе — содовый завод, узнали его историю и познакомились с выдающимися личностями, связанными с этим предприятием".
Помогали уязвимым семьям на их семейных участках
Помогали со сбором урожая
Сержа тронуло и растрогало, что люди в Запорожской области были рады видеть африканских волонтёров, приняли их очень тепло и предлагали остаться жить в новых регионах России.
"По моему скромному мнению, — говорит он, — все социальные слои мало говорят о конфликте, так как не слишком осведомлены о реальных проблемах государственной политики. Они просто следят за новостями в СМИ и не очень одобряют войну, потому что жизнь священна, и люди должны отдавать предпочтение диалогу, а не вооружённым конфликтам. На мой взгляд, то, что я понял из конфликта между Россией и Украиной, а также в ходе своего путешествия, — это то, что главная проблема заключается в нехватке глубокого и искреннего диалога о стремлениях каждой из сторон. Недостаток диалога и политических консультаций привёл к разрушению множества усилий практически во всех сферах — как с одной, так и с другой стороны. Следует отметить, что обе страны имеют общие черты истории, языка, культуры, общей жизни. Во время своего путешествия я понял, что все это можно преодолеть благодаря конкретным и искренним действиям".
Трудились вместе с жителями Запорожской области
Все можно преодолеть благодаря конкретным и искренним действиям
Другой участник поездки, Сидибе Сейду — из Кот-д’Ивуара в Западной Африке. Он учится на втором курсе по специальности экономика в Брянском государственном инженерно-технологическом университете и играет в брянском футбольном клубе "Бежица".
"Я решил помочь этим людям из нового региона России по соображениям человеческой солидарности — это проявление сострадания и коллективной ответственности, что приносит пользу всему обществу, способствуя созданию более справедливой и сплочённой среды. Мы пропололи участок пожилых людей, починили окна и сараи; также мы посетили памятные места, чтобы почтить память некоторых воинов этого региона, выслушали их очень интересные истории и многое другое. Нас действительно очень тепло приняли местные жители, угостив вкусной едой и необыкновенно сладкими и сочными фруктами, каких мы раньше никогда не пробовали. Именно благодаря этим людям мы их попробовали впервые — мы искренне благодарим их за этот жест от всего сердца".
Починили окна и сараи
Пропололи участок
Что касается сути текущего конфликта, то он признаётся, что знает о ней не слишком много. А африканцы в целом знают, что война создала проблемы в международной торговле, и поэтому пшеничная мука в Африке сильно подорожала.
"Я на самом деле не знаю, что происходит сейчас, так как здесь, в России, все живут в мире, и есть ощущение, будто здесь нет никакой войны. Из того, что я замечаю, Россия — это страна, которой должен восхищаться каждый человек, потому что это хорошо организованное и гостеприимное государство".
Ощущение, что нет никакой войны
Отряд африканских студентов, которых местные жители в шутку назвали "афротимуровцами", — первый подобный эксперимент в новых регионах РФ. Эксперимент важен как двусторонний, когда вместо неоколониальной схемы "модернизации" Африки происходит взаимное и равноправное культурное обогащение, причём не только путём разнообразных выступлений на форумах, но и с помощью практических действий обычных людей "на земле".
