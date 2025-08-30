https://ukraina.ru/20250830/tam-burlit-svoya-zhizn-versii-ubiystva-parubiya-itogi-30-avgusta-1067909581.html

"Там бурлит своя жизнь" и "привет от Обамы": версии убийства Парубия. Итоги 30 августа

На Украине и за её пределами гадают, кто стоит за убийством одного из видных националистов, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия

Ближе к вечеру 30 августа стали известны новые подробности об убийстве во Львове бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия."Регулярно докладывают правоохранители — министр внутренних дел, генеральный прокурор. Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано — все необходимые. Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено. Но делается всё для раскрытия этого преступления", — написал Зеленский в своём телеграм-канале в 16:55.Он сообщил, что к расследованию привлечена СБУ."Говорил также с Василием Малюком* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Служба безопасности Украины привлечена к расследованию. Поручил неотложно представлять нашему обществу проверенную информацию", — отметил Зеленский.Также он выразил соболезнования родным и близким Парубия.К тому времени в сети появилось видео убийства политика.Тем временем на Украине выдвигают версии, кому могло быть выгодно произошедшее. Однокурсник Парубия, историк и политолог Константин Бондаренко вспомнил о своих отношениях с убитым."С Андреем Парубиём мы учились на одном курсе. Мы не были близкими друзьями, но при этом раньше часто общались. У нас были слишком разные политические и идеологические взгляды. Когда-то Андрей, во время нашей последней встречи (несколько лет назад) сказал: "А я тебя постоянно читаю. Хоть ты и враг!". Сказал это с улыбкой —у него на самом деле было хорошее чувство юмора", — рассказал Бондаренко.По его словам, он не возобновил общения с Парубиём."Да, мы были с ним по разные стороны баррикад. Но это не мешало обычному человеческому общению. Я ни разу не побеспокоил его звонками и просьбами, когда он был спикером или секретарем СНБО — я редко общаюсь с чиновниками, даже если в прошлой, "дочиновничьей" жизни они были моими хорошими знакомыми или даже друзьями. Возобновляю общение после того, как они уходят с должности. Или не возобновляю. С Андреем — не возобновил", — заявил Бондаренко.Он подчеркнул, что не верит в "российский след" в убийстве."Я понимаю, что следствие будет политически мотивированным - обязательно попытаются выйти на "русский след": найти если не прямые инструкции, написанные рукой Путина, то российское гражданство убийцы, или же российское гражданство двоюродной тётки, или фамилию с окончанием на "-ов"", — отметил историк.По его словам, реальных убийц Парубия стоит искать среди украинских националистов."Реальная подоплёка преступления, скорее всего, останется нераскрытой. Искать ее необходимо в радикальной среде: есть абсолютно недоступная взгляду политического аналитика система отношений в структурах, которые самоименуются "структурами орденского типа". Там бурлит своя жизнь - деньги, личные амбиции, ссоры, терки, теневой бизнес. Думаю, истоки этого преступления (как и убийства Ирины Фарион) надо искать именно там", — указал Бондаренко.При этом он уверен: искать истоки убийства там никто не будет. По словам Бондаренко, он уже сейчас может спрогнозировать, какую версию озвучат.Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) заявил, что случившееся закономерно."Если ты решил кататься на горочке, то эта игра происходит так: ты садишься на задницу и всегда съезжаешь вниз. Это так работает - физика, гравитация, законы природы и имени. Если засунуть пальцы в розетку - ударит током. Если играть в "УНР и УПА** (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.)", а себя назначать в "Петлюру, Бандеру и Шухевича", развитие сюжета также закономерно. И кончается тем же", — отметил Арестович.В украинских соцсетях набирает популярность версия, согласно которой в убийстве Парубия заинтересована власть: покойный был известен мастерством организовывать акции протеста.Впрочем, верят в неё не все."Некоторые собеседники не исключают внутриполитическую причину убийства, отмечая, что Парубий имел опыт организации протестов, и его убийство может быть связано с ожиданием новых Майданов — будущих политических потрясений в стране. Версию не считаю серьезной. Никакого Майдана в классическом виде на Украине не предвидится. Майдан на Украине могут устраивать только демократы — соросята при поддержке посольств западных стран", — отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.По его словам, недавние митинги в поддержку НАБУ разогнали бы на Украине в два счёта, если бы не их поддержка западными правительствами и западными СМИ."Хотя нам была бы на руку версия о том, что киевская власть убрала Парубия как возможного организатора попытки снести Зеленского. Мол, пусть поубивают там друг друга. Мол, начались взаимные разборки. Но нет", — подытожил Царёв.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" озвучил ещё одну версию убийства Парубия."Убийство Парубия связано с тем, что он знал слишком много о реальных стрелках на майдане, он знал всё про акцию запугивания/убийстве одесситов 2 мая, он знал всю правду о провокациях на Донбассе в 2014 году. Самое главное, он знал про реальных заказчиков/исполнителей/кураторов всех этих кровавых событий украинской истории, которые готовились и оплачивались определенными людьми/структурами, которые сейчас стали очень уязвимы и решили "подчистить хвосты". Все наши источники считают это не просто внутренней грызней, а внутренней транснациональной грызней, когда корпорация зачищает "лишних"", — отмечалось в публикации этого телеграм-канала.Украинский националист, бывший член организации "Патриот Украины", у истоков которой стоял Парубий, экс-нардеп Игорь Мосийчук сравнил убийство Парубия с другим резонансным политическим убийством этого года."Это однозначно заказное, политическое, знаковое, показательное убийство! Я бы даже сказал казнь! По исполнению очень похоже на убийство Андрея Портнова в Мадриде...", — указал Мосийчук.Он также назвал возможную цель убийц."Цель: запугать украинцев, обострить противостояние между украинцами разных взглядов, сорвать мирный переговорный процесс.. и, как говорят знающие люди, на время переходного периода Андрей мог снова стать спикером парламента", — заявил Мосийчук.Несмотря на всю русофобию, сам Мосийчук к версии о "российском следе" относится с изрядной долей скепсиса.Уроженец Одессы, историк и политолог Лев Вершинин предположил, что заказчики убийства Парубия могут находиться за океаном."Парубий слишком много знал о Майдане и вокруг него. Не особо преувеличу, если скажу, что он знал всё: о финансировании, об участии американцев, о разработке планов сожжения людей в Одессе — всё. Уж такая у него была должность, уж такие были у него связи. Сегодня, когда власть на Украине теоретически может поменяться, а когда новые люди будут зачищать старых, чтобы отнять "непосильным трудом" нажитое, и "чистить пёрышки" режиму, Парубий стал опасен. Парубий в чистом виде — изготовление администрации Обамы. В тех же Штатах идёт сейчас серьёзная охота на влиятельных демократов эпохи Обамы и Байдена, т. е. на авторов и главных выгодополучателей Майдана и пост-Майдана", — указал Вершинин.По его мнению, "в этом плане главные интерессанты исчезновения таких людей, как Парубий, безусловно на Западе".Он предположил, что следующим убитым будет бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь СНБО и бывший спикер Рады Александр Турчинов, поскольку он обладал походим объёмом информации, а также связан с днепропетровскими кланами.Подробнее об убийстве во Львове — в статье Виктории Титовой "Смерть Андрея Парубия: ушёл архитектор нынешней Украины".

