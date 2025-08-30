https://ukraina.ru/20250830/nastuplenie-pod-dobropolem-sozdaet-ugrozu-dlya-pokrovsko-mirnogradskogo-ukreprayona-vsu--onufrienko-1067855536.html

Наступление под Добропольем создает угрозу для Покровско-Мирноградского укрепрайона ВСУ — Онуфриенко

Наступление ВС РФ под Добропольем создает реальную угрозу окружения для мощного Покровско-Мирноградского (Красноармейская агломерация) укрепрайона ВСУ, где у противника начинаются серьезные проблемы со снабжением. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

По словам эксперта, успешное продвижение стало возможным после того, как российские войска растянули линию фронта в центральном Донбассе. "У ВСУ сказался дефицит личного состава, что позволило нам широким фронтом подойти к Доброполью", — отметил Онуфриенко. Эксперт уточнил, что бои ведутся уже в центре поселка Красный Лиман, являющегося пригородом Родинского, а чуть восточнее идут бои за терриконы шахты "Родинская".Это наступление, как пояснил обозреватель, создает оперативную угрозу. "Это угрожает окружением Покровско-Мирноградского укрепрайона. Остается единственная дорога М-30, которая ведет в этот укрепрайон с северо-запада", — констатировал эксперт. Онуфриенко добавил, что если российские подразделения пройдут еще десяток километров западнее Покровска (Красноармейск), то и эта дорога будет перерезана.Хотя дорога уже сейчас контролируется дронами, этого недостаточно для полного пресечения логистики. "Это не дает стопроцентного обрезания логистических путей противника. Его группировка требует большого количества боеприпасов, снаряжения, техники. Сейчас с этим у них начинаются проблемы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия не выбьет ВСУ из Краматорска без стратегической операции" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину на Черном море ждут большие неприятности — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру".

