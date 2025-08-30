Наступление под Добропольем создает угрозу для Покровско-Мирноградского укрепрайона ВСУ — Онуфриенко - 30.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250830/nastuplenie-pod-dobropolem-sozdaet-ugrozu-dlya-pokrovsko-mirnogradskogo-ukreprayona-vsu--onufrienko-1067855536.html
Наступление под Добропольем создает угрозу для Покровско-Мирноградского укрепрайона ВСУ — Онуфриенко
Наступление под Добропольем создает угрозу для Покровско-Мирноградского укрепрайона ВСУ — Онуфриенко - 30.08.2025 Украина.ру
Наступление под Добропольем создает угрозу для Покровско-Мирноградского укрепрайона ВСУ — Онуфриенко
Наступление ВС РФ под Добропольем создает реальную угрозу окружения для мощного Покровско-Мирноградского (Красноармейская агломерация) укрепрайона ВСУ, где у противника начинаются серьезные проблемы со снабжением. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-08-30T06:30
2025-08-30T06:30
новости
россия
харьков
донбасс
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
красный лиман
покровск/красноармейск
новости донбасса
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_0:50:1666:987_1920x0_80_0_0_03885155afd663ed5fd08c0fece92c56.jpg
По словам эксперта, успешное продвижение стало возможным после того, как российские войска растянули линию фронта в центральном Донбассе. "У ВСУ сказался дефицит личного состава, что позволило нам широким фронтом подойти к Доброполью", — отметил Онуфриенко. Эксперт уточнил, что бои ведутся уже в центре поселка Красный Лиман, являющегося пригородом Родинского, а чуть восточнее идут бои за терриконы шахты "Родинская".Это наступление, как пояснил обозреватель, создает оперативную угрозу. "Это угрожает окружением Покровско-Мирноградского укрепрайона. Остается единственная дорога М-30, которая ведет в этот укрепрайон с северо-запада", — констатировал эксперт. Онуфриенко добавил, что если российские подразделения пройдут еще десяток километров западнее Покровска (Красноармейск), то и эта дорога будет перерезана.Хотя дорога уже сейчас контролируется дронами, этого недостаточно для полного пресечения логистики. "Это не дает стопроцентного обрезания логистических путей противника. Его группировка требует большого количества боеприпасов, снаряжения, техники. Сейчас с этим у них начинаются проблемы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия не выбьет ВСУ из Краматорска без стратегической операции" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину на Черном море ждут большие неприятности — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру".
https://ukraina.ru/20250826/1067682451.html
россия
харьков
донбасс
красный лиман
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_143:0:1524:1036_1920x0_80_0_0_b6982a7c7694ffceb14097188203c9a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, донбасс, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, красный лиман, покровск/красноармейск, новости донбасса, сво, дзен новости сво, новости сво россия, главные новости, дороги, логистика, спецоперация
Новости, Россия, Харьков, Донбасс, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Красный Лиман, Покровск/Красноармейск, Новости Донбасса, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Главные новости, дороги, логистика, Спецоперация

Наступление под Добропольем создает угрозу для Покровско-Мирноградского укрепрайона ВСУ — Онуфриенко

06:30 30.08.2025
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Наступление ВС РФ под Добропольем создает реальную угрозу окружения для мощного Покровско-Мирноградского (Красноармейская агломерация) укрепрайона ВСУ, где у противника начинаются серьезные проблемы со снабжением. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По словам эксперта, успешное продвижение стало возможным после того, как российские войска растянули линию фронта в центральном Донбассе. "У ВСУ сказался дефицит личного состава, что позволило нам широким фронтом подойти к Доброполью", — отметил Онуфриенко.
Эксперт уточнил, что бои ведутся уже в центре поселка Красный Лиман, являющегося пригородом Родинского, а чуть восточнее идут бои за терриконы шахты "Родинская".
Это наступление, как пояснил обозреватель, создает оперативную угрозу. "Это угрожает окружением Покровско-Мирноградского укрепрайона. Остается единственная дорога М-30, которая ведет в этот укрепрайон с северо-запада", — констатировал эксперт.
Онуфриенко добавил, что если российские подразделения пройдут еще десяток километров западнее Покровска (Красноармейск), то и эта дорога будет перерезана.
Хотя дорога уже сейчас контролируется дронами, этого недостаточно для полного пресечения логистики. "Это не дает стопроцентного обрезания логистических путей противника. Его группировка требует большого количества боеприпасов, снаряжения, техники. Сейчас с этим у них начинаются проблемы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия не выбьет ВСУ из Краматорска без стратегической операции" на сайте Украина.ру.
О том, почему Украину на Черном море ждут большие неприятности — в материале Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Уничтожение "Симферополя" означает, что Черноморский флот возвращается в игру".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
26 августа, 16:56
Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковДонбассМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныКрасный ЛиманПокровск/КрасноармейскНовости ДонбассаСВОдзен новости СВОновости СВО РоссияГлавные новостидорогилогистикаСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50"Нам как воздуха не хватает тяжелых агродронов": спецкор Стешин о причине нехватки аналогов "Бабы-Яги"
06:37Место встречи определяет всё. Почему именно Пекин после Анкориджа
06:37Евгений Линин: Россия продолжит сражаться на Украине так, чтобы Европа не накопила силы для большой войны
06:36Песни иноагентов запретят в Крыму, а в Венеции покажут фильм о Путине. События культуры
06:30Наступление под Добропольем создает угрозу для Покровско-Мирноградского укрепрайона ВСУ — Онуфриенко
06:00"Стоит задача выбивать гнезда ВСУ": спецкор Стешин рассказал о тяжелых боях на Кинбурнской косе
05:30"Хочешь сделать хорошо – сделай сам": Дмитрий Стешин рассказал, как решаются проблемы снабжения войск
05:00Оружие, разведданные и контратаки ВСУ: Олег Царёв о реальной поддержке Запада киевскому режиму
04:33На Украине вновь "жаркая" ночь: сводка ударов на 4:00
03:51Лига Чемпионов впервые за 20 лет пройдёт без Украины
03:44Украинские мониторинговые каналы сообщают о пусках "Калибров"
03:39Киев уже даже не заикается о вводе западных войск — украинский обозреватель
03:03Росавиация временно ограничила работу аэропорта Сочи
02:54USAID* окончательно закрывается
02:17Ночные удары по целям на Украине продолжаются: в небе более сотни "Гераней" и стратеги Ту-95
01:53Отбой ракетной опасности в Белгородской области — Гладков
01:43Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Калуги
01:38Ракетная опасность объявлена в Белгородской области — Гладков
01:20Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова
01:11Киевское кладбище на болоте и другие истории в духе Стивена Кинга. Обзор событий 29 августа
Лента новостейМолния