"Хочешь сделать хорошо – сделай сам": Дмитрий Стешин рассказал, как решаются проблемы снабжения войск
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Вопрос обеспечения войск ретрансляторами для беспилотников все еще остается актуальным, в то время как с самими дронами ситуация значительно улучшилась. Об этом рассказал военный журналист, специальный корреспондент отдела политики "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру
Стешин привел личный пример помощи бойцам на Кинбурнской косе, где выданная система РЭБ работала недостаточно эффективно. "Я помогал ребятам собирать на комплекс РЭБ "Мухомор", поскольку выданная им система не срабатывала. Из четырех дронов гасилось только два, противник жег наши машины", – поделился он.
Журналист подтвердил, что ретрансляторы от Минобороны войска получают, но указал на некоторые проблемы. "Но тут работает принцип "Хочешь сделать хорошо – сделай сам". Бойцы скидываются с зарплат на техническое обеспечение. Все понимают, что это надо, чтобы победить", – отметил он.
В то же время он констатировал, что с беспилотниками проблема в целом решена. "Тем не менее, с дронами проблема решена. Минобороны более-менее насытило фронт дронами обкатанных моделей. У нас с противником паритет. Кое-где мы его даже превосходим", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима" на сайте Украина.ру.
