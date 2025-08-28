"Ничего не слышно про Одессу": Виктор Баранец выразил обеспокоенность ходом переговоров - 28.08.2025 Украина.ру
"Ничего не слышно про Одессу": Виктор Баранец выразил обеспокоенность ходом переговоров
Отсутствие четкой позиции по будущему статусу Одессы в ходе международных переговоров может ослабить стратегические позиции России и создать дополнительные риски в контексте СВО. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2025-08-28T06:50
2025-08-28T06:50
Военный обозреватель выразил серьезную озабоченность текущей дипломатической ситуацией: "Знаете, что меня беспокоит больше всего? Что во время этих переговоров с российской стороны ничего не слышно про Одессу".Баранец подчеркнул стратегическую важность черноморского региона: "Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах. Ее надо агитировать. Там должна проводиться мощнейшая пропагандистская работа. Народ Одессы непростой. Его надо готовить".Эксперт также обозначил возможный сценарий развития событий в случае усиления присутствия НАТО: "Как только европейские бригады появятся на Украине, мы должны будем объявить всему миру: "Раз вы пришли без согласия с нами, мы без вашего согласия заберем Одессу"".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
"Ничего не слышно про Одессу": Виктор Баранец выразил обеспокоенность ходом переговоров

06:50 28.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Акции, посвященные девятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Акции, посвященные девятой годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Отсутствие четкой позиции по будущему статусу Одессы в ходе международных переговоров может ослабить стратегические позиции России и создать дополнительные риски в контексте СВО. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Военный обозреватель выразил серьезную озабоченность текущей дипломатической ситуацией: "Знаете, что меня беспокоит больше всего? Что во время этих переговоров с российской стороны ничего не слышно про Одессу".
Баранец подчеркнул стратегическую важность черноморского региона: "Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах. Ее надо агитировать. Там должна проводиться мощнейшая пропагандистская работа. Народ Одессы непростой. Его надо готовить".
Эксперт также обозначил возможный сценарий развития событий в случае усиления присутствия НАТО: "Как только европейские бригады появятся на Украине, мы должны будем объявить всему миру: "Раз вы пришли без согласия с нами, мы без вашего согласия заберем Одессу"".

"Мы уже приступили к ее решению, — отметил Баранец. — Правда, на своем излюбленном уровне — мы бьем по военно-промышленным целям и долбим цистерны с азербайджанской нефтью на берегу Черного моря".

Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.
О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.
26 августа, 16:56
Полковник Геннадий Алехин: Россия сжимает кольцо вокруг Купянска, а ее артиллерия бьет по тылам ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Лента новостейМолния