"Ничего не слышно про Одессу": Виктор Баранец выразил обеспокоенность ходом переговоров

Отсутствие четкой позиции по будущему статусу Одессы в ходе международных переговоров может ослабить стратегические позиции России и создать дополнительные риски в контексте СВО. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

Военный обозреватель выразил серьезную озабоченность текущей дипломатической ситуацией: "Знаете, что меня беспокоит больше всего? Что во время этих переговоров с российской стороны ничего не слышно про Одессу".Баранец подчеркнул стратегическую важность черноморского региона: "Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах. Ее надо агитировать. Там должна проводиться мощнейшая пропагандистская работа. Народ Одессы непростой. Его надо готовить".Эксперт также обозначил возможный сценарий развития событий в случае усиления присутствия НАТО: "Как только европейские бригады появятся на Украине, мы должны будем объявить всему миру: "Раз вы пришли без согласия с нами, мы без вашего согласия заберем Одессу"".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.

