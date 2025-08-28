"Дроном висел сверху и управлял": ноу-хау командира "Пумы", спасшее жизни бойцов на островах
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Использование беспилотников для безопасного проведения бойцов через опасные заболоченные территории стало одним из ноу-хау, позволившим значительно сократить потери в подразделении — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
Одним из ключевых нововведений, которое офицер внедрил еще будучи командиром взвода, стало использование дрона для навигации.
Проблема заключалась в том, что бойцы, перемещаясь по островам, постоянно терялись в высоких камышах и болотах. "Камыш выше их ростом, они ничего не видят", — пояснил суть проблемы "Пума". Чтобы решить эту задачу, офицер начал использовать беспилотник в качестве воздушного ориентира.
"У меня в роте, раньше во взводе наш дрон висел сверху, и я ими управлял, видя, где они находятся, подсказывал, как действовать дальше, куда перемещаться", — описал командир суть тактики.
Это позволяло бойцам подразделения быстро скрыться от вражеского огня сразу после высадки и получать дальнейшие указания уже из безопасного укрытия.
Данное решение оказалось крайне эффективным, так как противник традиционно обстреливает места высадки десанта. "Это резко снизило наши потери", — констатировал старший лейтенант.
"Пума" также упомянул, что есть и другие разработки, но о них рассказывать нельзя, так как это относится к области военной тайны.
