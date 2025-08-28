"Дроном висел сверху и управлял": ноу-хау командира "Пумы", спасшее жизни бойцов на островах - 28.08.2025 Украина.ру
"Дроном висел сверху и управлял": ноу-хау командира "Пумы", спасшее жизни бойцов на островах
"Дроном висел сверху и управлял": ноу-хау командира "Пумы", спасшее жизни бойцов на островах
"Дроном висел сверху и управлял": ноу-хау командира "Пумы", спасшее жизни бойцов на островах
Использование беспилотников для безопасного проведения бойцов через опасные заболоченные территории стало одним из ноу-хау, позволившим значительно сократить потери в подразделении — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
2025-08-28T04:00
2025-08-28T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_61c2fbc10a646449f4d24035bdaa0501.jpg
Одним из ключевых нововведений, которое офицер внедрил еще будучи командиром взвода, стало использование дрона для навигации. Проблема заключалась в том, что бойцы, перемещаясь по островам, постоянно терялись в высоких камышах и болотах. "Камыш выше их ростом, они ничего не видят", — пояснил суть проблемы "Пума". Чтобы решить эту задачу, офицер начал использовать беспилотник в качестве воздушного ориентира. Это позволяло бойцам подразделения быстро скрыться от вражеского огня сразу после высадки и получать дальнейшие указания уже из безопасного укрытия.Данное решение оказалось крайне эффективным, так как противник традиционно обстреливает места высадки десанта. "Это резко снизило наши потери", — констатировал старший лейтенант. "Пума" также упомянул, что есть и другие разработки, но о них рассказывать нельзя, так как это относится к области военной тайны.Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима".
"Дроном висел сверху и управлял": ноу-хау командира "Пумы", спасшее жизни бойцов на островах

04:00 28.08.2025
 
Использование беспилотников для безопасного проведения бойцов через опасные заболоченные территории стало одним из ноу-хау, позволившим значительно сократить потери в подразделении — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"
Одним из ключевых нововведений, которое офицер внедрил еще будучи командиром взвода, стало использование дрона для навигации.
Проблема заключалась в том, что бойцы, перемещаясь по островам, постоянно терялись в высоких камышах и болотах. "Камыш выше их ростом, они ничего не видят", — пояснил суть проблемы "Пума". Чтобы решить эту задачу, офицер начал использовать беспилотник в качестве воздушного ориентира.
"У меня в роте, раньше во взводе наш дрон висел сверху, и я ими управлял, видя, где они находятся, подсказывал, как действовать дальше, куда перемещаться", — описал командир суть тактики.
Это позволяло бойцам подразделения быстро скрыться от вражеского огня сразу после высадки и получать дальнейшие указания уже из безопасного укрытия.
Данное решение оказалось крайне эффективным, так как противник традиционно обстреливает места высадки десанта. "Это резко снизило наши потери", — констатировал старший лейтенант.
"Пума" также упомянул, что есть и другие разработки, но о них рассказывать нельзя, так как это относится к области военной тайны.
Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима".
