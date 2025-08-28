https://ukraina.ru/20250828/dronom-visel-sverkhu-i-upravlyal-nou-khau-komandira-pumy-spasshee-zhizni-boytsov-na-ostrovakh-1067743571.html

"Дроном висел сверху и управлял": ноу-хау командира "Пумы", спасшее жизни бойцов на островах

Использование беспилотников для безопасного проведения бойцов через опасные заболоченные территории стало одним из ноу-хау, позволившим значительно сократить потери в подразделении — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир роты, старший лейтенант с позывным "Пума"

Одним из ключевых нововведений, которое офицер внедрил еще будучи командиром взвода, стало использование дрона для навигации. Проблема заключалась в том, что бойцы, перемещаясь по островам, постоянно терялись в высоких камышах и болотах. "Камыш выше их ростом, они ничего не видят", — пояснил суть проблемы "Пума". Чтобы решить эту задачу, офицер начал использовать беспилотник в качестве воздушного ориентира. Это позволяло бойцам подразделения быстро скрыться от вражеского огня сразу после высадки и получать дальнейшие указания уже из безопасного укрытия.Данное решение оказалось крайне эффективным, так как противник традиционно обстреливает места высадки десанта. "Это резко снизило наши потери", — констатировал старший лейтенант. "Пума" также упомянул, что есть и другие разработки, но о них рассказывать нельзя, так как это относится к области военной тайны.Полный текст материала Захара Виноградова "Командир роты, старший лейтенант "Пума": Офицер, командир всегда должен думать о смерти" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима".

