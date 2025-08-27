https://ukraina.ru/20250827/v-luchshem-sluchae--dvadtsat-millionov-politolog-rasskazal-o-demograficheskoy-katastrofe-na-ukraine-1067689124.html

"В лучшем случае — двадцать миллионов": политолог рассказал о демографической катастрофе на Украине

Реальная численность населения Украины составляет не более 20 миллионов человек, что подтверждается объективными статистическими показателями. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

Павлив подчеркивает: "Это не допущение - это вывод, который подтверждают косвенные, но жёсткие показатели: провалы в потреблении электричества, падение объёмов водоснабжения, просадка продовольственного рынка".Политолог описывает последствия демографического коллапса: "Это страна с уничтоженной энергетикой, нефтегазовым комплексом (и добыча и переработка), обрушившимися металлургией и химпромом (настоящим, а не процветающим наркокартелем), умершим машиностроением (кроме ВПК)". "Двадцать миллионов - это не просто цифра, это показатель того, что государство уже вошло в критическую зону, где социальные расходы, армия и инфраструктура держатся исключительно на внешней подпитке" - заключил автор.Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.

