"В лучшем случае — двадцать миллионов": политолог рассказал о демографической катастрофе на Украине
© AP / Gemunu Amarasinghe
Реальная численность населения Украины составляет не более 20 миллионов человек, что подтверждается объективными статистическими показателями. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"А еще, есть Украина, живущая в параллельной реальности - это не тридцать миллионов, как любят писать в официальных отчётах и сообщениях, а в лучшем случае - плюс минус двадцать миллионов человек на подконтрольной территории", - утверждает эксперт.
Павлив подчеркивает: "Это не допущение - это вывод, который подтверждают косвенные, но жёсткие показатели: провалы в потреблении электричества, падение объёмов водоснабжения, просадка продовольственного рынка".
Политолог описывает последствия демографического коллапса: "Это страна с уничтоженной энергетикой, нефтегазовым комплексом (и добыча и переработка), обрушившимися металлургией и химпромом (настоящим, а не процветающим наркокартелем), умершим машиностроением (кроме ВПК)".
"Двадцать миллионов - это не просто цифра, это показатель того, что государство уже вошло в критическую зону, где социальные расходы, армия и инфраструктура держатся исключительно на внешней подпитке" - заключил автор.
