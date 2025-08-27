"В лучшем случае — двадцать миллионов": политолог рассказал о демографической катастрофе на Украине - 27.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250827/v-luchshem-sluchae--dvadtsat-millionov-politolog-rasskazal-o-demograficheskoy-katastrofe-na-ukraine-1067689124.html
"В лучшем случае — двадцать миллионов": политолог рассказал о демографической катастрофе на Украине
"В лучшем случае — двадцать миллионов": политолог рассказал о демографической катастрофе на Украине - 27.08.2025 Украина.ру
"В лучшем случае — двадцать миллионов": политолог рассказал о демографической катастрофе на Украине
Реальная численность населения Украины составляет не более 20 миллионов человек, что подтверждается объективными статистическими показателями. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-08-27T04:40
2025-08-27T04:40
новости
украина
михаил павлив
украина.ру
впк
энергетика
металлургия
демография
население
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/90/1033909076_0:0:5908:3323_1920x0_80_0_0_63a9311c88749b6dbfec68ba3f5aa507.jpg
Павлив подчеркивает: "Это не допущение - это вывод, который подтверждают косвенные, но жёсткие показатели: провалы в потреблении электричества, падение объёмов водоснабжения, просадка продовольственного рынка".Политолог описывает последствия демографического коллапса: "Это страна с уничтоженной энергетикой, нефтегазовым комплексом (и добыча и переработка), обрушившимися металлургией и химпромом (настоящим, а не процветающим наркокартелем), умершим машиностроением (кроме ВПК)". "Двадцать миллионов - это не просто цифра, это показатель того, что государство уже вошло в критическую зону, где социальные расходы, армия и инфраструктура держатся исключительно на внешней подпитке" - заключил автор.Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250826/aleksandr-nosovich-polsha-umerila-svoy-pyl-v-otnoshenii-belorussii-no-raspad-ukrainy-ostaetsya-v-ee-1067680680.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/90/1033909076_95:0:5200:3829_1920x0_80_0_0_6f2b57c529106be2e65992e478f5e8a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, михаил павлив, украина.ру, впк, энергетика, металлургия, демография, население, главные новости, электричество
Новости, Украина, Михаил Павлив, Украина.ру, ВПК, энергетика, металлургия, демография, население, Главные новости, электричество

"В лучшем случае — двадцать миллионов": политолог рассказал о демографической катастрофе на Украине

04:40 27.08.2025
 
© AP / Gemunu Amarasingheдевушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© AP / Gemunu Amarasinghe
Читать в
ДзенTelegram
Реальная численность населения Украины составляет не более 20 миллионов человек, что подтверждается объективными статистическими показателями. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"А еще, есть Украина, живущая в параллельной реальности - это не тридцать миллионов, как любят писать в официальных отчётах и сообщениях, а в лучшем случае - плюс минус двадцать миллионов человек на подконтрольной территории", - утверждает эксперт.
Павлив подчеркивает: "Это не допущение - это вывод, который подтверждают косвенные, но жёсткие показатели: провалы в потреблении электричества, падение объёмов водоснабжения, просадка продовольственного рынка".
Политолог описывает последствия демографического коллапса: "Это страна с уничтоженной энергетикой, нефтегазовым комплексом (и добыча и переработка), обрушившимися металлургией и химпромом (настоящим, а не процветающим наркокартелем), умершим машиностроением (кроме ВПК)".
"Двадцать миллионов - это не просто цифра, это показатель того, что государство уже вошло в критическую зону, где социальные расходы, армия и инфраструктура держатся исключительно на внешней подпитке" - заключил автор.
Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Вчера, 16:50
Александр Носович: Польша умерила свой пыл в отношении Белоруссии, но распад Украины остается в ее планахПосле размещения российского ядерного оружия в Белоруссии польская политика была откорректирована. До этого Польша была одной из самых громких и скандальных стран на восточном направлении Евросоюза. Теперь этот процесс пошел на спад. То есть чувство реальности в этом вопросе у Варшавы сохраняется.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМихаил ПавливУкраина.руВПКэнергетикаметаллургиядемографиянаселениеГлавные новостиэлектричество
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"Придут вооруженные до зубов серьезные ребята": Баранец о реальной угрозе европейской интервенции
05:33Если в кино появляется герой из Донбасса — значит, это кому-нибудь нужно?
05:32Дмитрий Стешин: Если Россия быстро не займет Славянск и Краматорск, воду Донецку даст только снежная зима
05:15"Одессу надо брать руками в бархатных рукавицах": военный эксперт о подготовке к возвращению города
05:10Между палкой Келлога и "кровью и потом" Залужного. Чем заняты украинские элиты
05:08Когда президента Польши Кароля Навроцкого внесут на "Миротворец"?
05:07Экономика Украины и война: индийский дизель, работорговля, мародёрство и отставка Котина
05:00"Напористое и нахальное продвижение": Виктор Баранец рассказал про наступление в Сумской области
04:40"В лучшем случае — двадцать миллионов": политолог рассказал о демографической катастрофе на Украине
04:25ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:20"За деньги постоять с картонкой они не боялись": Ищенко про отсутствие протестов за мир на Украине
04:00"Армия разогрета и поймала кураж, ее опасно останавливать": эксперт о важности четких задач для ВС РФ
03:43Украинец, арестованный в Италии по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил операцией
03:26В результате удара украинских террористов по жилому дому в Ростове-на-Дону никто не пострадал
02:57Киев рассматривает мирное предложение Москвы, но вопрос не только в территориях — спецпосланник Уиткофф
02:37Обзор событий 26 августа
02:23А нас за що? "Польские шовинисты" ненавидят украинцев и "мову" — эмигрант-бандеровец
01:31Военная сводка за 26 августа от телеграм-канала "Дневник десантника"
01:18Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Дагестане
00:59Мониторинговые каналы сообщают об угрозе БПЛА в направлении НПЗ Новошахтинск
Лента новостейМолния