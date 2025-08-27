Украинец, арестованный в Италии по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил операцией - 27.08.2025 Украина.ру
Украинец, арестованный в Италии по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил операцией
Украинец, арестованный в Италии по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил операцией
Украинец, арестованный в Италии по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил операцией
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии 21 августа по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил операцией и координировал акты диверсии. Об этом говорится в Европейском ордере на арест
2025-08-27T03:43
2025-08-27T03:43
украина.ру
новости
северный поток
взрыв
николай кузнецов
италия
германия
украина
вооруженные силы украины
теракт
В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что "обвиняемый Сергей Кузнецов обоснованно подозревается, что совместно с другими соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 года сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda".По версии следствия, он в ходе совместных действий с остальными участниками операции установил на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на глубине 70-80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм не менее четырёх взрывных устройств по 14-27 килограммов смеси гексогена и октогена с таймерами."Кузнецов координировал акты саботажа и руководил операцией", — утверждается в документе.21 августа в итальянском Римини по требованию Интерпола был задержан украинский гражданин Сергей Кузнецов — отставной капитан ВСУ, который работал также в Службе безопасности Украины. Именно он, по данным следователей ФРГ, в сентябре 2022 года руководил операцией по подрыву газопроводов "Северный поток" на дне Балтийского моря. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Оно, технически, уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи в ФРГ Кузнецов на заседании отказался. В настоящее время он находится в тюрьме Римини.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
италия
германия
украина
россия
украина.ру, новости, северный поток, взрыв, николай кузнецов, италия, германия, украина, вооруженные силы украины, теракт, террорист, северный поток-2, россия
Украина.ру, Новости, Северный поток, взрыв, Николай Кузнецов, Италия, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, теракт, террорист, Северный поток-2, Россия

Украинец, арестованный в Италии по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил операцией

03:43 27.08.2025
 
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии 21 августа по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил операцией и координировал акты диверсии. Об этом говорится в Европейском ордере на арест
В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, отмечается, что "обвиняемый Сергей Кузнецов обоснованно подозревается, что совместно с другими соучастниками по предварительному плану не позднее 8 сентября 2022 года сел в порту Вик (остров Рюген) на парусную яхту Andromeda".
По версии следствия, он в ходе совместных действий с остальными участниками операции установил на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на глубине 70-80 метров к северо-востоку и юго-востоку от острова Борнхольм не менее четырёх взрывных устройств по 14-27 килограммов смеси гексогена и октогена с таймерами.
"Кузнецов координировал акты саботажа и руководил операцией", — утверждается в документе.
21 августа в итальянском Римини по требованию Интерпола был задержан украинский гражданин Сергей Кузнецов — отставной капитан ВСУ, который работал также в Службе безопасности Украины. Именно он, по данным следователей ФРГ, в сентябре 2022 года руководил операцией по подрыву газопроводов "Северный поток" на дне Балтийского моря. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Оно, технически, уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи в ФРГ Кузнецов на заседании отказался. В настоящее время он находится в тюрьме Римини.
