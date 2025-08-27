https://ukraina.ru/20250827/nado-lupit-po-zavodam-kotorye-delayut-bespilotniki-voennyy-ekspert-o-klyuchevykh-tselyakh-vs-rf-1067674819.html

"Надо лупить по заводам, которые делают беспилотники": военный эксперт о ключевых целях ВС РФ

Удары ВС РФ по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины лишают ВСУ ресурсов для продолжения сопротивления и наносят ущерб бизнесу третьих стран, сотрудничающих с Киевом. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

Оценивая последние удары, Баранец назвал приоритетными цели: "Главное для меня — это лишить противника горючего. Потому что горючее — это кровь любой войны. Мы должны перекрыть эти вены, которые подпитывают украинскую армию керосином и бензином".Он подтвердил результативность ударов по НПЗ в Одессе, отметив, что они задели интересы третьих стран: "Вы правильно заметили, что за последние месяцы мы регулярно бьем по НПЗ. В том числе в Одессе".Баранец также подчеркнул важность ударов по другим критическим объектам: "Помимо этого, надо лупить по заводам, которые делают беспилотники и системы ПВО. А также надо держать под контролем аэродромы, на которых может размещаться F-16. Четыре из них уже не взлетят".Эксперт считает, что российская армия будет продолжать эту стратегию. "И мы продолжим это делать. Это лишает противника возможности вести активные боевые действия", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.О том, почему США засекретили информацию о переговорах с Россией по Украине — в материале Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" на сайте Украина.ру.

