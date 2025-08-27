https://ukraina.ru/20250827/donbass-rodnye-mesta-sergeya-mikhalkova-1067714599.html

Донбасс: родные места Сергея Михалкова

Донбасс: родные места Сергея Михалкова - 27.08.2025 Украина.ру

Донбасс: родные места Сергея Михалкова

27 августа 2009 года скончался Сергей Михалков – прекрасный поэт, автор текста гимнов СССР и Российской Федерации. Можно по разному относиться и к его творчеству, и к нему самому, но в таланте этому человеку точно не откажешь: находить путь к сердцу юного читателя – большой дар

2025-08-27T16:00

2025-08-27T16:00

2025-08-27T16:00

история

история

история новороссии

амвросиевка

донбасс

ссср

поэзия

поэт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067713385_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_d9da829de634cdcc22c70bfc15b656ae.jpg

Мне довелось видеть пообщаться с Михалковым всего один раз зимой далёкого 1997 года. В Центральном доме литераторов на Поварской улице проходило собрание активистов русского движения, на которое в Москву съехались участники со всего бывшего СССР. Мы только успели сдать одежду в гардероб, как коллега из Приднестровья позвал нас к окну. К входу в ЦДЛ приближался высокий старик в расстёгнутом чёрном пальто, на его пиджаке блестела звезда Героя Социалистического Труда. Мы все как дети побежали на крыльцо фотографироваться с живым классиком отечественной литературы. К сожалению, у меня эта фотография где-то затерялась.А несколько месяцев спустя я оказался в донбасской вотчине Михалковых на берегах Крынки. Правда о том, что именно с теми местами связано детство литератора, удалось узнать намного позднее.Прикосновение к историиСолнечным весенним днём выхожу из ещё не отменённой тогда электрички, курсировавшей между Таганрогом и Иловайском, на станции Амвросиевка. Мой путь лежит в село Новопетровское к знаменитым порогам на Крынке. После распада СССР в Амвросиевском районе с автобусами полнейшая катастрофа и по сей день, поэтому дюжину километров придётся преодолеть пешком. Через старую промзону выхожу к развилке дорог на вершине холма. На севере отчётливо вырисовываются контуры Зуевской теплоэлектростанции, а это под сорок километров отсюда: летом так далеко видно не бывает.Мне предстоит затяжной спуск в долину Крынки: на обратном пути будет куда тяжелее. Через несколько километров – поросший лесом породный отвал бывшего глиняного карьера. За ним у живописного пруда начинается почти горный серпантин, приводящий в село Родники. Моё внимание привлекает детский сад, расположенный в старинном добротном доме, построенном, наверное, ещё до революции.Снова пара километров серпантина – и я попадаю в село, названное в честь красного полководца Котовского. Прохожу мимо руин большого здания, меня ещё удивляет толщина его стен. Если бы тогда знать, что помнят они человека, с которым мы ещё совсем недавно фотографировались на крыльце ЦДЛ!Впоследствии я много раз по пути в Новопетровское проходил через эти сёла. Сколько ни общался с местными – о Михалковых речь не заходила.Впрочем, при Украине поэт не привлекал к себе особого внимания общественности: повестка была другая. Хотя даже в советское время не было тайной кому принадлежали эти территории до революции. А факт того, что в 1917 году крестьяне слободы Амвросиевки отобрали у помещика Михалкова землю, упоминается в многотомном справочнике "История городов и сёл Украинской ССР".Другое дело что дворянское происхождение – не то, на чём акцентировали внимание тогда. Кроме того, литературная известность к Сергею Михалкову пришла в 1935 году: вряд ли кто из местных мог подумать, что совсем юный сын помещика стал автором популярных книг для детей. Поэтому повышенный интерес краеведов к теме возник уже после провозглашения Донецкой Народной Республики.Владельцы богатых недрМихалковы появились в Донбассе, а если точнее – в той части, которая принадлежала Миусскому округу Области Войска Донского, в 1850-е годы, когда прадед поэта действительный статский советник Владимир Сергеевич Михалков купил у помещика Мазаева участок на правом берегу реки Крынка между нынешними сёлами Благодатное и Новопетровское. Там им были основаны поместье Ольгино и хутор Овчарово.Приобретение ставило две цели.Первая – необходимость в лечении страдавшей туберкулёзом жены: климат южных склонов Донецкого кряжа вполне подходил для этого. Также неподалёку находились купеческий Ростов и портовый Таганрог: в обоих городах была довольно неплохая по тем временам медицина.Вторая цель – создание конного завода. Извилистая Крынка пробивается в этих местах сквозь скалы Донецкого кряжа, а если точнее – его бокового хребта, именуемого Шишовыми горами. Поэтому пастбищных угодий здесь хватает. Тем более, что Михалковы прекрасно знали толк в животноводстве: покупатель имения среди прочего успешно занимался разведением лошадей, а его внук Владимир Александрович – отец будущего поэта, является одним из основателей отечественного птицеводства в его современном виде.Но наступил 1861 год. Отмена крепостного права стала первой реформой на пути к масштабной индустриализации России. Начинается освоение Донбасса, возведение заводов и шахт требует огромного количества стройматериалов. И тут выясняется, что недра имения Михалковых – настоящая сокровищница: в них присутствуют солидные запасы строительного камня, песка, мергеля и глины.Два последних минерала и сейчас играют важную роль в жизни Амвросиевского района, являющегося главным поставщиком цемента в ДНР. Имелся в здешних недрах и уголь, но его запасы пригодны разве что для кустарной разработки и покрытия собственных нужд. Не менее ценным моментом оказалась облегчавшая сбыт продукции станция Амвросиевка на проложенной в 1869 году всего в полудюжине вёрст железнодорожной линии, соединявшей Москву и Харьков с Азовским морем.На северной окраине хутора Овчарово Михалковы начинают разработку богатого месторождения глины. Отвалы на месте карьера и поныне возвышаются у начала того самого горного серпантина, о котором упоминалось выше. Часть добываемого охотно покупали владельцы амвросиевских цементных заводов, часть шла на организованный в имении выпуск кирпича и черепицы: до начала массового производства шифера керамика занимала значительный сегмент рынка кровельных материалов.Поэтому в начале ХХ века поместье Михалковых на берегах Крынки стало весьма прибыльным. А хорошее транспортное сообщение подсказало идею проводить тёплое время года именно в этих достаточно живописных краях. Немаловажным было и наличие лесных массивов в долинах рек: охота для мужской части семьи была одним из главных увлечений.Жизнь "дворянского гнезда"Отец поэта коллежский асессор Владимир Александрович Михалков в начале 1910-х годов взялся за коренную реконструкцию поместья Ольгино, которое должно было стать настоящим "дворянским гнездом". Центр ансамбля – большой одноэтажный усадебный дом. Толщина его наружных стен – более аршина, что обеспечивало отличную теплоизоляцию. К зданию примыкал погреб с припасами, в который из внутренних помещений вела лестница. Парадный двор украшали цветник и фонтан, а вся его территория и все прилегающие дорожки были вымощены керамической крошкой, являвшейся отходом кирпичного и черепичного производств. По бокам возвышались два флигеля с кухней и комнатами для гостей. А вот резиденцию управляющего имением разместили на соседнем хуторе Овчарово.В 1912 году возведение основного комплекса зданий в Ольгино было завершено и весной следующего года владелец имения приступил к закладке садово-паркового ансамбля. Это был подарок недавно родившемуся первенцу, которого назвали Сергеем.Парковая составляющая представляла собой прогулочную аллею с полагающимися беседками, скамейками, качелями и лужайками. Двенадцать десятин выделили под фруктовый сад, плодоносивший до начала 1970-х годов: качество выращиваемого старожилы до сих пор вспоминают с ностальгией. Для полива садово-паркового хозяйства в балке между Овчарово и Ольгино создали пруд, в который хозяева запустили мальков известных своей прожорливостью и скороспелостью сазана и толстолобика: рыба не только поедала водную растительность, но также сама шла на стол и продажу. Пруд быстро стал излюбленным местом для проведения пикников.Каждую осень в имении устраивалась охота, продолжавшаяся несколько дней на которую съезжались окрестные помещики. Крестьяне тоже оставались не в убытке: нанимавшимся в загонщики организовывали стол и платили деньги.Сергей Михалков так вспоминал о своём детстве: "Помню себя в имении Овчарово в Амвросиевке, Области Войска Донского. Пахнет персиками, разложенными по всему полу большой комнаты, которая выходила в сад. Помню казаков, которые охраняли нас..."Судя по дате рождения поэта, эти воспоминания относятся к бурному 1917 году.В дни запустенияК сожалению, многое утрачено и переименовано. Хутор Овчарово – сейчас это село Родники. Ольгино после смерти Котовского было названо в его честь, хотя "легендарный бессарабский Робин Гуд" бывал на берегах Крынки всего лишь единожды, когда одесские красногвардейцы под его командованием стали подразделением формирующейся армии Донецко-Криворожской Республики.Уже более полувека нет заложенного Михалковыми сада, который состарился, усох и был сведён. В доме управляющего имением сейчас находится детский сад. А вот от самой усадьбы остались руины, хотя практически весь советский период там размещались совхозная контора и сельский клуб. В клубе до середины 1950-х годов имелся рояль, принадлежавший Михалковым, но всё, что от него осталось – это несколько фрагментов, хранящихся в районном краеведческом музее. Кстати, там же можно увидеть и немногочисленные уцелевшие финансовые документы поместья Ольгино.Окрестности бывшего имения Михалковых обладают богатым рекреационным потенциалом: эти места издавна привлекают любителей параплана, байдарки и скалолазания. Память о знаменитом человеке тоже может стать стимулом к развитию туризма в этих местах: тот же самый тематический парк – дело вполне реализуемое.

https://ukraina.ru/20250715/vishnvyy-sad-na-donetskom-kryazhe-1065265440.html

https://ukraina.ru/20200529/1027833564.html

https://ukraina.ru/20240625/1047503056.html

https://ukraina.ru/20231021/1050296291.html

амвросиевка

донбасс

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, история новороссии, амвросиевка, донбасс, ссср, поэзия, поэт