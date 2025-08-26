Почему Зеленский не идёт на призыв детей в ВСУ и зачем ему удары по нефтепроводу "Дружба" — Ищенко - 26.08.2025 Украина.ру
Почему Зеленский не идёт на призыв детей в ВСУ и зачем ему удары по нефтепроводу "Дружба" — Ищенко
украина, польша, европа, трамп и зеленский, владимир зеленский, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, вконтакте, видео
Украина, Польша, Европа, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Вконтакте

Почему Зеленский не идёт на призыв детей в ВСУ и зачем ему удары по нефтепроводу "Дружба" — Ищенко

20:49 26.08.2025
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему Зеленский не боится Трампа, рассказал, по какой причине на Украине не объявляют мобилизацию тех, кто младше 25 лет и к чему готовится Европа, а также спрогнозировал, что будет с украинскими беженцами в Польше.
00:23 – Украинские атаки на нефтепровод "Дружба";
08:54 – Высылка украинцев из Польши;
16:01 – Почему Украина может разрешить выезд за границу мужчинам, которые младше 24 лет;
20:56 – Смерть Кирилла Вышинского;
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
УкраинаПольшаЕвропаТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руВконтакте
 
Лента новостейМолния