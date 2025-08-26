https://ukraina.ru/20250826/pochemu-zelenskiy-ne-idt-na-prizyv-detey-v-vsu-i-zachem-emu-udary-po-nefteprovodu-druzhba--ischenko-1067697234.html
Почему Зеленский не идёт на призыв детей в ВСУ и зачем ему удары по нефтепроводу "Дружба" — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему... Украина.ру, 26.08.2025
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067696833_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_083ce436ad674f336735ae3942b4e087.jpg
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему Зеленский не боится Трампа, рассказал, по какой причине на Украине не объявляют мобилизацию тех, кто младше 25 лет и к чему готовится Европа, а также спрогнозировал, что будет с украинскими беженцами в Польше. 00:23 – Украинские атаки на нефтепровод "Дружба"; 08:54 – Высылка украинцев из Польши; 16:01 – Почему Украина может разрешить выезд за границу мужчинам, которые младше 24 лет; 20:56 – Смерть Кирилла Вышинского;
00:23 – Украинские атаки на нефтепровод "Дружба";
08:54 – Высылка украинцев из Польши;
16:01 – Почему Украина может разрешить выезд за границу мужчинам, которые младше 24 лет;
20:56 – Смерть Кирилла Вышинского;
