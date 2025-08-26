https://ukraina.ru/20250826/pochemu-zelenskiy-ne-idt-na-prizyv-detey-v-vsu-i-zachem-emu-udary-po-nefteprovodu-druzhba--ischenko-1067697234.html

Почему Зеленский не идёт на призыв детей в ВСУ и зачем ему удары по нефтепроводу "Дружба" — Ищенко

Почему Зеленский не идёт на призыв детей в ВСУ и зачем ему удары по нефтепроводу "Дружба" — Ищенко - 26.08.2025 Украина.ру

Почему Зеленский не идёт на призыв детей в ВСУ и зачем ему удары по нефтепроводу "Дружба" — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему... Украина.ру, 26.08.2025

2025-08-26T20:49

2025-08-26T20:49

2025-08-26T20:49

украина

польша

европа

трамп и зеленский

владимир зеленский

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

украина.ру

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067696833_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_083ce436ad674f336735ae3942b4e087.jpg

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему Зеленский не боится Трампа, рассказал, по какой причине на Украине не объявляют мобилизацию тех, кто младше 25 лет и к чему готовится Европа, а также спрогнозировал, что будет с украинскими беженцами в Польше. 00:23 – Украинские атаки на нефтепровод "Дружба"; 08:54 – Высылка украинцев из Польши; 16:01 – Почему Украина может разрешить выезд за границу мужчинам, которые младше 24 лет; 20:56 – Смерть Кирилла Вышинского;ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

украина

польша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, польша, европа, трамп и зеленский, владимир зеленский, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, вконтакте, видео