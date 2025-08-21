https://ukraina.ru/20250821/ukraina-i-zasukha-pochemu-v-dnr-tak-plokho-s-vodoy--1067399055.html

Украина и засуха: почему в ДНР так плохо с водой?

Украина и засуха: почему в ДНР так плохо с водой?

Проблемы с водой в Донецкой Народной Республике появились почти сразу после начала СВО. Издание Украина.ру перечисляет причины, по которым она возникла, и почему ее не удается быстро решить

Главная причина серьёзного дефицита воды в ДНР заключается в том, что украинцы в 2022 году после начала СВО перекрыли и вывели из строя водоканал "Северский Донец — Донбасс", по которому воду и в советскую эпоху, и во времена независимости, и после провозглашения ДНР получали города центра ДНР — Донецк, Макеевка, Харцызск, Горловка, а также частично юга — Мариуполь.В итоге вода перестала ежедневно появляться в кранах дончан, её стали подавать по нормам: один раз в два дня (Мариуполь), один раз в три дня (Донецк), и то вечером на непродолжительное время. Если по довоенным нормам на одного человека приходилось 330 л в сутки, то теперь только 45 л.Причём из-за слабого напора она может вообще не подниматься выше третьего этажа или подниматься с задержками по времени (воду подают, например, в 18:00, а она на 9этаже появляется только в 22:00) либо течь тоненькой струйкой.В итоге воду зачастую приходилось набирать из труб, расположенных внизу в подъездах, и таскать в вёдрах наверх. Эта проблема, естественно, не коснулась тех, у кого была своя скважина. Речь идёт о владельцах частных домов и участков.Сейчас в ДНР в большом количестве устанавливаются большие ёмкости с питьевой и технической водой, где граждане могут её набрать.Горячая вода, если она подавалась централизованно, вообще исчезла из домов дончан после начала СВО. Она есть только у тех, у кого имеется газовая печка или стоит бойлер.Автор этой статьи весной 2015 года делал интервью с тогдашним главой ДНР Александром Захарченко, который указал на угрозу перекрытия Киевом водоканала "Северский Донец — Донбасс" как на одну из двух причин отказа донецкого ополчения от освобождения Мариуполя в конце августа 2014 года (власти Украины по своим каналам шантажировали этим российское руководство, которое вступилось за восставший Донбасс).Вторая причина: отсутствие нужного количества ополченцев, чтобы войти в город и успешно оборонять его в случае контратаки ВСУ: надо было 2,5 тысячи бойцов, смогли набрать только 1,5 тысячи."Главный источник воды в Донецке — это Северский Донец, из которого она шла по водоканалу. На всём протяжении пути там стояло семь фильтровальных станций, которые очень важны, потому что воду по пути следования обрабатывали специальными реагентами. На каждый сезон — свой реагент. Даже во времена, когда шла война в ДНР, обработка не останавливалась, поэтому удалось избежать появления у нас холеры, чумы и других страшных инфекционных заболеваний", — рассказала в интервью изданию Украина.ру работница донецкого водоканала по имени Валентина, которая попросила не называть её фамилию.В общем, проблема воды будет решена только тогда, когда Красный Лиман, Славянск, Краматорск и Дружковка будут освобождены российской армией, так как водоканал "Северский Донец — Донбасс" идёт через эти города.Но всё равно, даже в случае полного контроля Россией над этим водоканалом, понадобятся годы, чтобы восстановить его работу, потому что это не только ров, по которому течёт вода, но и трубы, насосные и фильтровальные станции, которые либо разрушены, либо которым нанесены серьёзные повреждения.Вторая причина — изношенность сетей, по которым подаётся вода в дома.Из-за этого в республике невозможно установить в системе нормальное давление, из-за чего, в свою очередь, она и не идёт наверх.По словам Валентины, проблема изношенности в том, что сети капитально не ремонтировались ещё с советских времён или ремонтировались мало. Они в основном латались. Поэтому, как только давление в трубах увеличивается, они во многих местах не выдерживают сильного напора и лопаются.В прежние времена, когда вода шла из Северского Донца, такие прорывы не были заметны и не влияли на круглосуточную подачу воды, как сейчас, когда в ДНР появился её дефицит."А что вы хотите, во многих местах, например, в Макеевке, до сих пор стоят асбестовые трубы ещё с 30-х годов прошлого века, которые, естественно, дают течь при напоре. Давление настолько маленькое, что у меня не включается газовая колонка, которая нагревает воду. Чтобы набрать ванну, мне приходится открывать сразу два крана. Один в рукомойнике, подставив там чан, другой в ванне. Тогда получается нужный напор, и газовая колонка включается. Воду из чана я переливаю потом в ванну", — с горечью указывает на проблему Валентина.Третья причина — водовод "Дон — Донбасс", который был построен военными строителями и заработал ещё в апреле 2023 года, не может, увы, стать альтернативой водоканалу "Северский Донец — Донбасс", так как обеспечивает только 35% потребности республики в воде.Он даёт только 270 тысяч куб. м воды в сутки при необходимых 850 тысяч куб. м.Четвёртая причина — пересыхание или заиливание водоёмов, речек и речушек, из которых также можно брать воду.Дело в том, что прошлая осень и эта весна были недостаточно дождливыми, а прошедшая зима — недостаточно снежной, чтобы все эти водохранилища могли наполниться.При этом это лето в ДНР было очень жарким и засушливым, что также уменьшило содержание воды в этих природных резервуарах.Сейчас в ДНР стали проводиться работы по расчистке заиленных водоёмов и рек, чтобы там можно было брать воду.Пятая причина — увеличение количества потребителей воды по мере освобождения территории ДНР, которые также подключаются к донецким сетям, что уменьшает количество воды на одного потребителя."Вот мы смеялись над украми, когда они в прошлом году подрывали дамбы на водохранилищах в Курахово, Карловке и в других местах, когда мы подходили к этим населённым пунктам. Мол, они сами себе заливают позиции. А на самом деле оказалось, что они это делают специально, чтобы после оставления ими этих населённых пунктов лишить нас источников воды. Так и получилось: на месте этих водохранилищ теперь образовались заросшие камышом болота", — печально констатировал в интервью с изданием "Украина.ру" ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.И в конце укажем, что после недавней встречи главы ДНР Дениса Пушилина с Владимиром Путиным был уменьшен тариф за потребляемую в ДНР воду в 8 раз. Теперь он составляет только 7,47 рублей за кубометр. При этом водоотведение стало бесплатным.Читайте также заметку о том, может ли Азовское море помочь дончанам преодолеть дефицит воды Азовское море сможет напоить Донбасс, но не все так просто

