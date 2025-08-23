https://ukraina.ru/20250823/v-chm-sut-predlozheniy-rossii-i-kakoy-klyuchevoy-vybor-predstoit-sdelat-zelenskomu--kilinkarov--1067531708.html
В чём суть предложений России и какой ключевой выбор предстоит сделать Зеленскому — Килинкаров
В чём суть предложений России и какой ключевой выбор предстоит сделать Зеленскому — Килинкаров - 23.08.2025 Украина.ру
В чём суть предложений России и какой ключевой выбор предстоит сделать Зеленскому — Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал итоги переговоров в США, попытки срыва мирного процесса со стороны Украины и Европы, потери в ВСУ, а также задержание участника подрыва "Северных потоков" в Италии:
00:23 – Переговоры в Анкоридже и Вашингтоне.05:53 – Украинские ужимки и европейские надежды.08:29 – Мнение населения Украины.11:15 – Потери ВСУ на СВО и срыв попыток установить мир.18:49 – Задержание участника подрыва "Северных потоков".
Народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал итоги переговоров в США, попытки срыва мирного процесса со стороны Украины и Европы, потери в ВСУ, а также задержание участника подрыва "Северных потоков" в Италии:
00:23 – Переговоры в Анкоридже и Вашингтоне.
05:53 – Украинские ужимки и европейские надежды.
08:29 – Мнение населения Украины.
11:15 – Потери ВСУ на СВО и срыв попыток установить мир.
18:49 – Задержание участника подрыва "Северных потоков".