Гагаузская автономия: 35 лет в ожидании исчезновения Молдавии

Главной горячей точкой современной Молдавии является Гагаузия – в августе по надуманным обвинениям была осуждена на тюремное заключение башкан автономии Евгения Гуцул от оппозиционной партии "Шор". Избирательный блок "Победа", в который входит партия, не допущен на выборы. В планах прорумынского руководства Молдавии – ликвидация автономии

19 августа 1990 года съезд гагаузских депутатов всех уровней провозгласил создание самостоятельной Гагаузской Республики в составе СССР. Одной из основных причин такого решения стало противоречие с Кишинёвом по поводу использования русского языка в образовании и деловой сфереГагаузы — это немногочисленный тюркский народ православного вероисповедания, живущий преимущественно на юге Бессарабии. Здесь в Комратском, Чадыр-Лунгском и Вурканештском районах сосредоточена основная масса гагаузов (около 150 тыс. человек), являющихся потомками переселенцев из Добруджи. Колонизация гагаузами и близкими им культурно болгарами Южной Бессарабии происходила после присоединения этого края к Российской империи в 1812 году.Тогда, после выселения из Бессарабии осман и буджакских татар, стимулировалась миграция в новую российскую провинцию христиан с Балканского полуострова, из Дунайских княжеств, Центральной Европы, внутренних губерний Российской империи. Так, собственно, и формировался исключительно многонациональный состав населения юга Бессарабии, когда ни один этнос не обладает абсолютным большинством и не может быть назван автохтонным (коренным).Этническая пестрота региона привела к появлению двуязычия, при котором внутри этнических общин используется соответствующий национальный язык, а межнациональное общение происходит преимущественно на русском.В XX в. знание русского языка способствовало территориальной мобильности в рамках огромной державы. Попытки вытеснить русский язык из официальной сферы в период румынского владычества на юге Бессарабии (в 1856-1878, 1917-1940, 1941-1944 годах) вызывали недовольство не только среди этнических русских, но и среди болгар, гагаузов.Кстати, первое заседание исполкома Болградского городского совета на украинском языке прошло лишь 26 июля 2019 года под влиянием недавно принятого в Киеве закона по обеспечению функционирования украинского языка как государственного.В составе национальной Молдавской Республики гагаузы оказались после раздела Бессарабии советскими властями между Кишинёвом и Киевом. В 1940 году населённые пункты с преимущественно гагаузским населением были переданы в состав Молдавской ССР, а с болгарским населением — Украинской ССР.Первые попытки образования автономии гагаузов в составе МССР были предприняты в 1948-1949 и 1957-1958 годах. Они закончились лишь частными мерами по возрождению языка и культуры гагаузского народа, но главной цели не достигли. Причиной тому было отсутствие должной поддержки автономии среди самого православно-тюркского этноса.К концу 80-х годов ситуация существенно изменилась: гагаузы были широко представлены в органах управления трёх районов своего компактного проживания на юге МССР, возглавляли ряд колхозов и агропромышленных объединений, являлись депутатами Верховного Совета Молдавии и даже народными депутатами СССР. Сектор изучения гагаузского языка работал в Молдавском филиале Академии Наук СССР, росла численность гагаузской творческой интеллигенции.Националистические настроения в Кишинёве стали нарастать в 1988 году и нагнетались Народным фронтом Молдовы. 31 августа 1989 году, вопреки протестам русскоязычного населения, Верховный Совет МССР принял закон, закреплявший статус государственного только за молдавским языком, переводившимся на латинскую графику. В адрес гагаузского языка в нём делался реверанс: "Молдавская ССР обеспечивает охрану и развитие языка гагаузской народности, большая часть которой проживает на территории республики".Тем не менее, гагаузов этот документ не устроил по двум основаниям. Во-первых, идентификацией гагаузского этноса как "народности". Во-вторых, закон существенно ограничивал возможности не молдавского населения на рынке труда, особенно в сфере управления.21 мая 1989 года состоялся объединительный съезд культурно-просветительских организаций региона в народное движение "Гагауз халкы" ("Гагаузский народ"). Из 528 участников съезда этническими гагаузами были 332, остальные — болгары, русские, украинцы, молдаване и др.Форум принял обращение к руководству МССР с требованием сформировать комиссию по разработке принципов создания Гагаузской автономии. Народный депутат СССР — этнический гагауз Михаил Пашалы озвучил инициативу по созданию автономии на заседании Всесоюзного съезда народных депутатов.Наиболее реалистичным был проект, предполагавший включение в состав автономии населённых пунктов, где гагаузы составляли компактное большинство в трёх районах МССР.К концу 1989 году движение "Гагауз халкы" существенно укрепило своё влияние на юге Молдавии. Число его активных сторонников достигло 3-х тыс. человек. 12 ноября в городе Комрате состоялся Чрезвычайный съезд представителей гагаузского народа. Он провозгласил Гагаузскую АССР в составе МССР, обратился к высшим органам власти Молдавии и Союза ССР утвердить данное решение.На следующий день Президиум Верховного Совета МССР объявил решения Чрезвычайного съезда антиконституционными. Но это не помешало провести 3 декабря второе заседание съезда и создать Временный комитет для утверждения автономии.1990 год принёс обострение межнациональных отношений в Молдавии.Новый состав Верховного Совета республики, большую роль в котором играли прорумынски настроенные депутаты от Народного фронта (унионисты — сторонники объединения с Румынией), добился принятия новой государственной символики. Она была унифицирована с государственными символами Румынии. 23 июня парламент провозгласил суверенитет Республики Молдова, попутно осудив заключение пакта Молотова — Риббентропа и признав незаконным создание Молдавской ССР.В этих условиях гагаузы сделали самый радикальный шаг в своём самоопределении.19 августа 1990 года прошёл Первый съезд гагаузских депутатов всех уровней (754 делегатов). В ряде источников его ещё именуют как Съезд народных депутатов степного юга Молдавской ССР.Форум заявил, что "гагаузы считают себя свободными от каких-либо политико-правовых обязательств по отношению к ССР Молдова, поскольку Верховный Совет республики признал незаконным факт образования Молдавской ССР".Гагаузская Республика провозглашалась в качестве самостоятельного субъекта СССР, назначались выборы Верховного Совета Гагаузии. В название вновь провозглашённой республики делегаты не стали вносить терминов "Советская и Социалистическая".Кишинёв в очередной раз аннулировал решения, принятые в Комрате. Однако теперь решился на репрессивные меры. В августе правительство Молдавии приняло решение о роспуске движения "Гагауз халкы". Затем началась подготовка похода военизированных отрядов унионистов ("волонтёров") для усмирения гагаузов. 26 октября парламент Молдавии объявил в населённых пунктах Гагаузского юга чрезвычайное положение.27 октября под вой сирен и колокольный набат (гагаузы отличаются большой религиозностью) начались первые парламентские выборы в истории гагаузской государственности. В тот же день на помощь Гагаузии через территорию Одесской области пришла колонна рабочих отрядов из Приднестровья.Для того, чтобы не допустить кровопролития в ночь на 26 октября в Гагаузский регион по указанию из Москвы были введены части внутренних войск и дислоцированной в Болграде дивизии воздушно-десантных войск.Выборы состоялись, а 31 октября был избран председатель Верховного Совета Гагаузии — Степан Топал. Через несколько дней он уже участвовал во встрече с руководством СССР и МССР, проходившей в Москве.По итогам встречи была создана согласительная комиссия. Союзный центр настаивал на необходимости обеспечить представительство граждан не титульной нации в органах власти Молдавии, но в тоже время признал контрпродуктивным одностороннее провозглашение автономии.Новый импульс конфликту придал августовский путч 1991 года и окончательная дезинтеграция СССР. В дни путча молдавские спецслужбы арестовали лидеров автономистского движения, в ответ на это через Гагаузию было заблокировано железнодорожное сообщение между Молдовой и УкраинойКишинёв был вынужден освободить политических оппонентов, но конфликт побудил самоопределившуюся республику ускорить создание своей правоохранительной системы и Национальной гвардии.В условиях, когда силовое противостояние становилось бесперспективным, Верховный Совет Молдовы наконец-то приступил к рассмотрению проектов национально-культурной автономии гагаузов. На их основе осенью 1991 года был разработан проект закона о статусе Гагауз Ери (Гагаузского края). Однако принять этот документ в условиях политического господства прорумынских сил в Кишинёве было невозможно.В конце 1991 – первой половине 1992 года наступила активная фаза приднестровского конфликта.Провал наступления молдавских войск обусловил политическое поражение унионистов. Спикером вновь избранного парламента Молдовы в начале 1993 года стал Пётр Лучинский — сторонник достижения компромисса с гагаузами.После переговоров был принят органический (конституционный) закон о создании Автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери). Это произошло 23 декабря 1994 года. Документ признавал гагаузский народ первичным носителем статуса автономии. В случае изменения статуса Республики Молдова как независимого государства провозглашалось право народа Гагаузии на внешнее самоопределение.По итогам референдума, проведённого 5 марта 1995 года в состав автономии вошли 30 населённых пунктов. В мае того же года избиратели выбрали первого башкана (главу правительства) и Народное Собрание (парламент) автономии. В 1998 году Собрание приняло Уложение (Основной Закон) Гагаузии, а в 2003 году особый правовой статус Гагаузии был закреплён в Конституции Республики Молдова.

