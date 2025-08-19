https://ukraina.ru/20250819/taynye-voennye-zavody-voennyy-ekspert-rasskazal-gde-ukraina-mozhet-vozrodit-proizvodstvo-oruzhiya-1067052865.html

Тайные военные заводы: военный эксперт рассказал, где Украина может возродить производство оружия

После серии российских ударов по оборонным предприятиям Украина может попытаться восстановить военное производство на скрытых или перепрофилированных объектах. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По мнению Кнутова, важнейшая задача - отслеживать и уничтожать цеха, где на Украине могут производить современное оружие."После наших ударов по Южмашу информация о применении новых ракет временно пропала, но затем снова появилась", - привел пример эксперт.По его словам, иностранные инвестиции играют ключевую роль в этих процессах. Саудовская Аравия уже вложила около 40 миллионов долларов в разработку украинского оружия, и эти средства могли быть направлены на создание скрытых производственных мощностей.Эксперт отмечает, что украинская сторона демонстрирует системный подход, создавая распределенную сеть мелких производств вместо восстановления крупных предприятий. Это требует от России постоянного мониторинга ситуации и готовности к новым превентивным ударам.Полный текст материала Дениса Рудометова: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.О том, возможен ли сейчас "идеальный сценарий СВО" — в материале Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Если Украина потерпит крах, США и Европа сделают все, чтобы Россия не добралась до Одессы".

