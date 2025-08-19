https://ukraina.ru/20250819/s-pervogo-klassa-risuyut-flazhki-lgbt-rossiyanka-o-tom-kak-ustroeny-shkoly-v-obraztsovoy-finlyandii-1067056841.html

"С первого класса рисуют флажки ЛГБТ*": россиянка о том, как устроены школы в "образцовой" Финляндии

Система дошкольного образования в Финляндии, которую часто приводят в пример, на практике оказалась далека от идеала. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова

Описывая условия в детском саду, Барилова не скрывает возмущения: "Детей одевают в коридоре, где +27 градусов, а потом они стоят там по полчаса, ожидая, пока оденут остальных. При этом на улице может быть -20! И это при трех воспитателях на группу".Особое недоумение у женщины вызвала организация сна: "Нет никаких кроваток – дети спят на выдвижных полочках. Игрушки все поломаны, в группах грязно и не убрано. Это совсем не похоже на тот образцовый финский детсад, о котором все рассказывают".Школьное образование в Финляндии также не внушало доверия: "Они с первого класса рисуют флажки ЛГБТ*. Отказаться от этой программы невозможно – только переводить на дорогое домашнее обучение".По словам Бариловой, даже русская школа при посольстве не стала выходом: "200 евро в месяц – неподъемная сумма, особенно когда в семье несколько детей. Мы поняли, что хотим другого образования для своих детей".Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".* запрещенная в РФ экстремистская организация

