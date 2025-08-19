"С первого класса рисуют флажки ЛГБТ*": россиянка о том, как устроены школы в "образцовой" Финляндии
Система дошкольного образования в Финляндии, которую часто приводят в пример, на практике оказалась далека от идеала. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова
"Первый раз мы привели ребенка в садик в лютый мороз, – вспоминает Екатерина. – Договорились с русскоговорящей воспитательницей о встрече в 9 утра. Простояли час на холоде – так никто и не вышел".
Описывая условия в детском саду, Барилова не скрывает возмущения: "Детей одевают в коридоре, где +27 градусов, а потом они стоят там по полчаса, ожидая, пока оденут остальных. При этом на улице может быть -20! И это при трех воспитателях на группу".
Особое недоумение у женщины вызвала организация сна: "Нет никаких кроваток – дети спят на выдвижных полочках. Игрушки все поломаны, в группах грязно и не убрано. Это совсем не похоже на тот образцовый финский детсад, о котором все рассказывают".
Школьное образование в Финляндии также не внушало доверия: "Они с первого класса рисуют флажки ЛГБТ*. Отказаться от этой программы невозможно – только переводить на дорогое домашнее обучение".
По словам Бариловой, даже русская школа при посольстве не стала выходом: "200 евро в месяц – неподъемная сумма, особенно когда в семье несколько детей. Мы поняли, что хотим другого образования для своих детей".
* запрещенная в РФ экстремистская организация
