"С первого класса рисуют флажки ЛГБТ*": россиянка о том, как устроены школы в "образцовой" Финляндии - 19.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250819/s-pervogo-klassa-risuyut-flazhki-lgbt-rossiyanka-o-tom-kak-ustroeny-shkoly-v-obraztsovoy-finlyandii-1067056841.html
"С первого класса рисуют флажки ЛГБТ*": россиянка о том, как устроены школы в "образцовой" Финляндии
"С первого класса рисуют флажки ЛГБТ*": россиянка о том, как устроены школы в "образцовой" Финляндии - 19.08.2025 Украина.ру
"С первого класса рисуют флажки ЛГБТ*": россиянка о том, как устроены школы в "образцовой" Финляндии
Система дошкольного образования в Финляндии, которую часто приводят в пример, на практике оказалась далека от идеала. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова
2025-08-19T06:50
2025-08-19T06:50
новости
финляндия
россия
санкт-петербург
украина.ру
детский сад
образование
репатриация
европа
павел волков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066308949_0:89:1200:764_1920x0_80_0_0_6f6b92ee669fba7d6dc095ce7c6322b0.jpg
Описывая условия в детском саду, Барилова не скрывает возмущения: "Детей одевают в коридоре, где +27 градусов, а потом они стоят там по полчаса, ожидая, пока оденут остальных. При этом на улице может быть -20! И это при трех воспитателях на группу".Особое недоумение у женщины вызвала организация сна: "Нет никаких кроваток – дети спят на выдвижных полочках. Игрушки все поломаны, в группах грязно и не убрано. Это совсем не похоже на тот образцовый финский детсад, о котором все рассказывают".Школьное образование в Финляндии также не внушало доверия: "Они с первого класса рисуют флажки ЛГБТ*. Отказаться от этой программы невозможно – только переводить на дорогое домашнее обучение".По словам Бариловой, даже русская школа при посольстве не стала выходом: "200 евро в месяц – неподъемная сумма, особенно когда в семье несколько детей. Мы поняли, что хотим другого образования для своих детей".Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".* запрещенная в РФ экстремистская организация
https://ukraina.ru/20250815/german-klimenko-gosudarstvo-dolzhno-sdelat-moshennichestvo-v-messendzhere-max-dorogim-zanyatiem-1067055198.html
финляндия
россия
санкт-петербург
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066308949_33:0:1168:851_1920x0_80_0_0_4b6b9a6abd88ba6987c374688492836d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, россия, санкт-петербург, украина.ру, детский сад, образование, репатриация, европа, павел волков, школа, дети
Новости, Финляндия, Россия, Санкт-Петербург, Украина.ру, детский сад, образование, репатриация, Европа, Павел Волков, Школа, дети

"С первого класса рисуют флажки ЛГБТ*": россиянка о том, как устроены школы в "образцовой" Финляндии

06:50 19.08.2025
 
© ФотоЛГБТ, дети
ЛГБТ, дети - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Система дошкольного образования в Финляндии, которую часто приводят в пример, на практике оказалась далека от идеала. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова
"Первый раз мы привели ребенка в садик в лютый мороз, – вспоминает Екатерина. – Договорились с русскоговорящей воспитательницей о встрече в 9 утра. Простояли час на холоде – так никто и не вышел".
Описывая условия в детском саду, Барилова не скрывает возмущения: "Детей одевают в коридоре, где +27 градусов, а потом они стоят там по полчаса, ожидая, пока оденут остальных. При этом на улице может быть -20! И это при трех воспитателях на группу".
Особое недоумение у женщины вызвала организация сна: "Нет никаких кроваток – дети спят на выдвижных полочках. Игрушки все поломаны, в группах грязно и не убрано. Это совсем не похоже на тот образцовый финский детсад, о котором все рассказывают".
Школьное образование в Финляндии также не внушало доверия: "Они с первого класса рисуют флажки ЛГБТ*. Отказаться от этой программы невозможно – только переводить на дорогое домашнее обучение".
По словам Бариловой, даже русская школа при посольстве не стала выходом: "200 евро в месяц – неподъемная сумма, особенно когда в семье несколько детей. Мы поняли, что хотим другого образования для своих детей".
Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Еще один материал в рамках данного проекта: "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
* запрещенная в РФ экстремистская организация
Герман Клименко - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
15 августа, 16:29
Герман Клименко: Государство должно сделать мошенничество в мессенджере MAX дорогим занятиемИностранные мессенджеры должны сотрудничать с Роскомнадзором и передавать ему телефонные номера, чтобы не было анонимных звонков. Но они это не делают. Так что РКН в своем праве решать самостоятельно вопросы, ему для этого не надо уведомлять Дурова и WhatsApp. Да и вряд ли они будут с нами разговаривать на фоне действующих санкций.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФинляндияРоссияСанкт-ПетербургУкраина.рудетский садобразованиерепатриацияЕвропаПавел ВолковШколадети
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:16Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона над тремя регионами России — Минобороны
08:00Годовщина ГКЧП: как это было
07:50Крылатые ракеты и "Герани" поразили цели в Балаклее, Полтаве и Кременчуге: сводка ударов на 7:00
07:00Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобычи в Тюменской области
06:50"С первого класса рисуют флажки ЛГБТ*": россиянка о том, как устроены школы в "образцовой" Финляндии
06:09Энергетические войны: Венгрия и Словакия без сырья из РФ, а в США ждут нефть дешевле $50
06:00Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира
06:00"В Сумской области идут тяжелые встречные бои": Кнутов раскрыл, как развивается наступление ВС РФ
05:52"Людей на Украине отрезвляют только калёное железо и бомбы". Украинские эксперты о происходящем
05:30"200 евро за прием у зубного": вернувшаяся на родину россиянка про медицину в "образцовой" Финляндии
05:15"Нужен прорыв шириной 20 километров": Кнутов раскрыл, почему украинский фронт трещит, но еще держится
05:00"Из 21 века в 23-й": какие современные технологии поразили вернувшихся из Финляндии россиян
04:42ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:30Тайные военные заводы: военный эксперт рассказал, где Украина может возродить производство оружия
04:17Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания
04:02Переговоры в Белом доме и удары по "Дружбе": сводка основных событий прошедшего понедельника
04:0012 лет в очереди за "финской мечтой": вернувшаяся из Финляндии россиянка поделилась воспоминаниями
03:52В обеспечении гарантий безопасности для Украины будут участвовать и неевропейские страны — Рубио
03:40Подразделения ВС РФ продолжают наступление под Константиновкой
03:18Ракеты пошли: к работе по целям на Украине подключились Ту-95 ВКС России
Лента новостейМолния