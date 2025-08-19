Дьеппский рейд: "разведка боем" за два года до "Оверлорда"
В советское время рейд на Дьепп 19 августа 1942 года рассматривался как рекламная авантюра Черчилля, целью которой было показать, что союзники не могут открыть второй фронт в Европе прямо сейчас. Между тем, всё не так однозначно, прежде всего потому, что решение не открывать второй фронт в Европе в 1942 году было принято до Дьеппа и Сталин это знал
Высадка десанта во Франции начала готовиться ещё в конце 1941 года.
Замыслы такого рода операции выглядел вполне благородно – предполагалось захватить какой-нибудь французский порт (рассматривались Гавр, Булонь, Брест и Шербур), закрепиться в нём, а потом, в 1943 году, начать развивать наступление вглубь материка.
План с самого начала отдавал совсем не благородным безумием, потому что вермахт, кригсмарине и люфтваффе обладали достаточным потенциалом, чтобы намертво заблокировать единичный плацдарм, пусть даже достаточно большой. Это если его вообще удастся создать.
С 19 мая по 13 июня 1942 года проходил визит Вячеслава Молотова в Лондон и Вашингтон. По итогам встречи в британской столице было опубликовано коммюнике, в котором утверждалось, что союзники рассматривают в качестве приоритетной задачи открытие второго фронта в Европе в текущем году.
Однако, одновременно Молотову был вручен меморандум, в которой имперский Генеральный штаб объяснял, почему это невозможно сделать. Собственно, это действительно было так – не смотря на превосходство сухопутных сил (у англичан было 33 дивизии и 25 бригад против 25-30 немецких дивизий, растянутых по всей линии побережья), возможностей обеспечить морскую и воздушную защиту плацдарма не было. США принять участие в операции не могли – их в это время очень больно били японцы и У-боты адмирала Карла Дёница.
В то же время англичанам удавались небольшие набеговые операции. Например, марте 1942 года британские коммандос подорвали сухой док в Сен-Назере.
В апреле 1942 года Штаб комбинированных операций, под руководством вице-адмирала лорда Луиса Маунтбэттена, начал разработку плана "большого" рейда.
Целью был выбран Дьепп и задачи перед десантом ставились именно рейдовые. Главной из них было уничтожение имевшихся в гавани высадочных средств, пригодных для использования в десантной операции – в Лондоне исходили из того, что в случае разгрома СССР в 1943 году Гитлер вернётся к реализации плана рывка через Ла-Манш.
Сам Дьепп был (и остаётся сейчас) маленьким рыбацким городком с населением вряд ли больше 30 тыс. человек. Характерной особенностью рельефа являются высокие прибрежные скалы, с которых легко контролировать море и пляжи (с пляжей десантникам ещё надо выбраться).
Британское военное командование рассматривало рейд с точки зрения получения опыта планирования и обеспечения крупной десантной операции – у армии и флота был только опыт Галиполийского десанта 1915-16 года и опыт этот был, откровенно говоря, так себе (цели десанта достигнуты не были, несмотря на то, что турецкая армия не считалась сильным противником).
Подготовка к операции "Юбилей" была закончена к 20-м числа июня, но всё что-то мешало – то погода была нелётная, то были сомнения в том, что немцы ничего не заметили. Сомнения были правильные – пленные показали, что немецкий гарнизон был предупреждён о возможной высадке в конце августа.
Для захвата Дьеппа, гарнизон которого составлял около 1,5 тыс. человек (571-й полк 302 пехотной дивизии при двух артиллерийских дивизионах и нескольких береговых и зенитных батареях), были направлены военнослужащие шести пехотных и танкового полка (почти исключительно канадских), а также подразделений Королевских морских коммандос и американских рейнджеров. Всего – 4963 пехотинца, 1075 коммандос и 50 рейнджеров при поддержке 30 танков и 7 бронемашин.
"Сборная солянка" очевидно состояла из самых подготовленных подразделений, но лишённых тылов, мало слаженных и не имеющих боевого опыта (кроме коммандос). Правда противник им был под стать – 302 дивизия была сформирована в 1940 году по сокращённым штатам и в боях тоже не участвовала.
Танковый полк имел на вооружении тяжёлые танки "Churchill"*, не обладавшие выдающимися динамическими характеристиками, но хорошо защищённые (это был лучший британский тяжёлый танк). Судя по всему, это была первая высадка танков в ходе десантной операции Королевского флота.
Командовал операцией адмирал Маунтбэттен, десантом – командир 2-й канадской пехотной дивизии генерал-майор Джон Робертс.
С моря высадку поддерживали 8 эскортных миноносцев (не путать с эскадренными миноносцами – это корабли другого класса, гораздо более слабые), 5 канонерских лодок, 15 тральщиков и несколько десятков катеров разного назначения. Более крупные корабли не привлекались из соображений обеспечения незаметности.
И вот как раз с ней-то и вышла промашка – из-за отвратительно организованной разведки десантное соединение столкнулось с немецким конвоем. Началась перестрелка, в ходе которой немцы потеряли катер и каботажный пароход, погибло около 50-ти человек. Англичане полагают, что провал операции был связан с потерей внезапности, но немецкие документы свидетельствуют, что заурядная морская стычка последствий не имела. Куда большее значение имела потеря управления над десантным соединением.
Свою задачу, в результате, выполнило только одно подразделение спецназа под командованием майора Питера Янга, на протяжении полутора часов обстреливавшее береговую батарею в тылу немецких позиций.
Остальные десантники наступали не по графику, некоторые группы были разгромлены на берегу (как подразделение Королевского полка Канады), другие сумели проникнуть в город, но были отброшены.
Поддержка танков оказалась бессмысленной – большая их часть просто не смогла выехать с пляжа, поскольку для этого надо было преодолеть каменный мол на берегу. Те, которые выехали, застряли на узких улицах города и были брошены экипажами. Самое главное, что 57 мм. пушки не имели осколочных снарядов и их огонь был неэффективен. Впрочем, в этом отношении он не отличался от огня миноносцев.
Воздушная поддержка тоже была своеобразной – немцы потом с удивлением отмечали, что британские самолёты чаще ставили дымовую завесу, чем бомбили немецкие позиции. Штурмовка же ДОТов и перестроенных для обороны жилых домов предсказуемо не дала эффекта.
В итоге английские и американские ВВС потеряли 106 самолётов (в том числе тяжёлый бомбардировщик В-17) и около 200 лётчиков. Потери люфтваффе – 48 самолётов. Правда их удары по десанту оказались неэффективными.
В общем, операция, начавшаяся около 5 часов утра, продолжалась до 9-ти и закончилась полным провалом. Немцы даже не успели ввести в бой резервы – подразделения 10-й танковой дивизии, переброшенной незадолго до этого с Восточного фронта, подоспели к шапочному разбору.
В результате боёв из 4963 канадских пехотинцев 3367 были убиты или захвачены в плен. Британские коммандос потеряли 275 человек. Английский флот потерял один миноносец, 33 десантные баржи и 550 человек.
Потери немцев составили всего 591 человек убитыми, ранеными и пленными.
Причина провала десанта в чрезмерной сложности планирования, а также порочности самой идеи проведения диверсионного набега силами армейских подразделений. Даже если бы десанту удалось выполнить задачу, взять Дьепп и закрепиться там (на самом деле такая задача не ставилась), отбить атаку немецкой танковой дивизии было нечем.
Судьба руководителей операции была разной. Генерал Робертс был переведён на тыловую службу в боевых операциях более участия не принимал. Лорд Маунтбэттен сделал блестящую карьеру, дослужившись до постов вице-короля Британской Индии и генерал-губернатора независимой Индии, первого лорда адмиралтейства, начальника штаба обороны Великобритании, а в 1979 году стал самой высокопоставленной жертвой террора Ирландской республиканской армии.
В СССР предназначенные для внутреннего употребления (британские избиратели считали, что союзники должны более активно помогать СССР) заявления Черчилля о том, что Дьеппская операция успешна и является первым шагом к открытию фронта в Европе, приняли за чистую монету и ругательски ругали британского лидера за нежелание её продолжать и таки открыть второй фронт. Удивительно, но это можно прочитать в 3-м томе "Советской военной энциклопедии", изданной в 1977 году.
Сейчас же приходится читать совершенно сказочные истории вроде того, что "британские спецслужбы завербовали немецкого радиста, работавшего на германскую разведку, который должен был сообщить о том, что высадка состоится 19 августа 1942 года – на день позже изначально обговоренной даты операции. (...) Но часть британской политической и военной элиты, незаинтересованной в открытии Второго фронта в 1942 году, сделала всё возможное, чтобы оттянуть время начала десантной операции и перенести ее с 18 августа на 19 августа" (это при том, что "изначально оговоренной датой" было 24 июня).
Между тем, широко известно, что Черчилль посетил Москву 12 августа 1942 года и сообщил Сталину, что второго фронта не будет. Высадка же в Дьеппе произошла позже и, понятно, на уже принятом решении отразиться не могла.
* Танк назван, разумеется, не в честь Уинстона Черчилля, а честь его далёкого предка – выдающегося полководца начала XVIII века Джона Черчилля, 1-го герцога Мальборо. Сэру Уинстону, однако, это не мешало говорить, что у танка больше недостатков, чем у него самого.
