Секретные заводы и советские мощности: Кнутов предупредил о новых попытках Украины создать ракеты - 18.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250818/sekretnye-zavody-i-sovetskie-moschnosti-knutov-predupredil-o-novykh-popytkakh-ukrainy-sozdat-rakety-1067045723.html
Секретные заводы и советские мощности: Кнутов предупредил о новых попытках Украины создать ракеты
Секретные заводы и советские мощности: Кнутов предупредил о новых попытках Украины создать ракеты - 18.08.2025 Украина.ру
Секретные заводы и советские мощности: Кнутов предупредил о новых попытках Украины создать ракеты
Несмотря на успешные удары России по украинским ракетным программам, Киев продолжит попытки возобновить производство баллистических ракет с помощью западных партнеров и скрытых производственных мощностей. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-08-18T04:15
2025-08-18T04:15
новости
россия
украина
киев
юрий кнутов
украина.ру
вооруженные силы украины
впк
ракеты
дальнобойные ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1e/1044851273_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_52f089469daec125399d4c7812c46a70.jpg
"Украина с помощью европейцев будет пытаться возродить производство. Могут быть созданы подземные заводы или переоборудованы еще советские предприятия", - заявил эксперт, комментируя перспективы восстановления программы "Сапсан".Кнутов подчеркнул, что задача российских сил - своевременно выявлять и уничтожать такие объекты: "Поэтому важнейшая задача - отслеживать и уничтожать цеха, где могут производить "Сапсан". Так мы предотвратим удары по территории нашей страны, включая Москву".Военный аналитик напомнил, что Саудовская Аравия инвестировала около 40 млн долларов в разработку украинских ракет, а европейские страны предоставляют технологическую поддержку. "После этого информация о применении ракет "Гром" пропала, потом снова появились данные о том, что этот комплекс поступил на вооружение украинской армии", - отметил он.Полный текст материала Дениса Рудометова: "Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250812/mikhail-onufrienko-dazhe-esli-na-alyaske-dogovoryatsya-o-peremirii-vsu-budut-dratsya-za-slavyansk-i-1066880160.html
россия
украина
киев
саудовская аравия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1e/1044851273_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cbed47ea5f32bc7414cc4956dd07b13c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, юрий кнутов, украина.ру, вооруженные силы украины, впк, ракеты, дальнобойные ракеты, производство, ракетный удар, саудовская аравия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, главные новости
Новости, Россия, Украина, Киев, Юрий Кнутов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВПК, ракеты, дальнобойные ракеты, производство, ракетный удар, Саудовская Аравия, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Главные новости

Секретные заводы и советские мощности: Кнутов предупредил о новых попытках Украины создать ракеты

04:15 18.08.2025
 
© commons.wikimedia.org / VoidWanderer
- РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© commons.wikimedia.org / VoidWanderer
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на успешные удары России по украинским ракетным программам, Киев продолжит попытки возобновить производство баллистических ракет с помощью западных партнеров и скрытых производственных мощностей. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Украина с помощью европейцев будет пытаться возродить производство. Могут быть созданы подземные заводы или переоборудованы еще советские предприятия", - заявил эксперт, комментируя перспективы восстановления программы "Сапсан".
Кнутов подчеркнул, что задача российских сил - своевременно выявлять и уничтожать такие объекты: "Поэтому важнейшая задача - отслеживать и уничтожать цеха, где могут производить "Сапсан". Так мы предотвратим удары по территории нашей страны, включая Москву".
Военный аналитик напомнил, что Саудовская Аравия инвестировала около 40 млн долларов в разработку украинских ракет, а европейские страны предоставляют технологическую поддержку. "После этого информация о применении ракет "Гром" пропала, потом снова появились данные о том, что этот комплекс поступил на вооружение украинской армии", - отметил он.

"Естественно руководство нашей страны не стало дожидаться, пока этот комплекс запустят в серию. Были вычислены и уничтожены предприятия, которые заняты его производством", - резюмировал собеседник издания.

Полный текст материала Дениса Рудометова: "Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко интервью - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
12 августа, 17:08
Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и ПокровскОт встречи на Аляске можно ждать договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца. Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласятся Киев и Европа.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКиевЮрий КнутовУкраина.руВооруженные силы УкраиныВПКракетыдальнобойные ракетыпроизводстворакетный ударСаудовская АравияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:21Атланты держат землю? На выгоды весах!
06:10Украина за неделю. Отдать Донбасс, получить гарантии
05:30Прорыв под Золотым Колодезем изменит карту Донбасса: обозреватель Рублев о новом этапе наступления
05:00"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году
04:41ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:30"Гуглят симптомы прямо при пациенте": россиянка раскрыла шокирующие реалии финского здравоохранения
04:21"Искандер" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого
04:15Секретные заводы и советские мощности: Кнутов предупредил о новых попытках Украины создать ракеты
04:05Российская оппозиция обвинила Дональда Трампа в недееспособности
04:00Нагло врали про "референдум под дулом автомата": россиянка про финские СМИ и "аллергию на русофобию"
03:48Франция и "коалиция желающих" предлагают перемирие на условиях Запада
03:38Подразделения ВС РФ прорвали оборону врага на юге Покровска
03:25ВС РФ расширяют плацдарм на реке Волчья. Обстановка на Харьковском направлении
03:14Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 14 человек — МЧС
03:04Макрон заговорил о "новом дипломатическом этапе" в украинском вопросе
02:48Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса
02:35Подразделения ВС РФ зашли в Константиновку через Предтечино
02:24Дмитриев призвал европейцев не мешать мирному процессу. Другие новости вечера 17 августа
02:14Местоположение лагеря с иностранными наёмниками обнаружил в Черниговской области российский хакер
02:01Новые группы "Гераней" направляются к целям на Украине
Лента новостейМолния