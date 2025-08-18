Секретные заводы и советские мощности: Кнутов предупредил о новых попытках Украины создать ракеты
Несмотря на успешные удары России по украинским ракетным программам, Киев продолжит попытки возобновить производство баллистических ракет с помощью западных партнеров и скрытых производственных мощностей. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Украина с помощью европейцев будет пытаться возродить производство. Могут быть созданы подземные заводы или переоборудованы еще советские предприятия", - заявил эксперт, комментируя перспективы восстановления программы "Сапсан".
Кнутов подчеркнул, что задача российских сил - своевременно выявлять и уничтожать такие объекты: "Поэтому важнейшая задача - отслеживать и уничтожать цеха, где могут производить "Сапсан". Так мы предотвратим удары по территории нашей страны, включая Москву".
Военный аналитик напомнил, что Саудовская Аравия инвестировала около 40 млн долларов в разработку украинских ракет, а европейские страны предоставляют технологическую поддержку. "После этого информация о применении ракет "Гром" пропала, потом снова появились данные о том, что этот комплекс поступил на вооружение украинской армии", - отметил он.
"Естественно руководство нашей страны не стало дожидаться, пока этот комплекс запустят в серию. Были вычислены и уничтожены предприятия, которые заняты его производством", - резюмировал собеседник издания.
