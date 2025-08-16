Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника" - 16.08.2025 Украина.ру
Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника"
Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника" - 16.08.2025 Украина.ру
Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника"
Видимо, базовые условия для прекращения огня и подписания устойчивого мира президент России Владимир Путин снова озвучил чётко и без дипломатических обиняков, пишет "Военная хроника", передает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T12:44
2025-08-16T12:51
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067078618_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_72c89b9a8b5d98a646491a92c1f40eda.jpg
Неизвестно, что именно прозвучало в закрытой части встречи, но вряд ли формулировки сильно изменились, отмечают авторы "Военной хроники"."Перемирие? — Только в обмен на полный и немедленный отказ от любых поставок вооружений Украине. Мирное соглашение? — Только после выхода ВСУ из четырёх регионов. Хорошая формула "да, но…" Теперь [президент США] Трамп, по всей вероятности, снова донесёт эту позицию до Зеленского. А тот, как всегда, начнёт пересказывать старые сказки про конституцию, мир на их условиях, и прочие небылицы", — говорится публикации канала.То есть суть остаётся прежней: главная преграда для мира — это Зеленский, и Вашингтон это прекрасно понимает. И поэтому, по мнению "Военной хроники", перед Трампом теперь два пути."Первый — снести Зеленского руками ЦРУ (не случайно на встрече был директор этого ведомства Рэтклифф) или через управляемый кризис, как Вашингтон поступал со многими неудобными им режимами по всему миру. Второй — выйти из проекта поддержки Украины под удобным предлогом, заявив, что Путина услышал, а Зеленского уговорить не смог", — объясняют авторы телеграм-канала."В любом случае, проблема остаётся не украинской, а американской. И именно в таком ключе её нужно воспринимать. Для РФ ситуация не меняется ни на йоту и решать всё придётся на поле боя", — подчеркивают журналисты "Военной хроники".Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника"

12:44 16.08.2025 (обновлено: 12:51 16.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Видимо, базовые условия для прекращения огня и подписания устойчивого мира президент России Владимир Путин снова озвучил чётко и без дипломатических обиняков, пишет "Военная хроника", передает телеграм-канал Украина.ру
Неизвестно, что именно прозвучало в закрытой части встречи, но вряд ли формулировки сильно изменились, отмечают авторы "Военной хроники".
"Перемирие? — Только в обмен на полный и немедленный отказ от любых поставок вооружений Украине. Мирное соглашение? — Только после выхода ВСУ из четырёх регионов. Хорошая формула "да, но…" Теперь [президент США] Трамп, по всей вероятности, снова донесёт эту позицию до Зеленского. А тот, как всегда, начнёт пересказывать старые сказки про конституцию, мир на их условиях, и прочие небылицы", — говорится публикации канала.
То есть суть остаётся прежней: главная преграда для мира — это Зеленский, и Вашингтон это прекрасно понимает. И поэтому, по мнению "Военной хроники", перед Трампом теперь два пути.
"Первый — снести Зеленского руками ЦРУ (не случайно на встрече был директор этого ведомства Рэтклифф) или через управляемый кризис, как Вашингтон поступал со многими неудобными им режимами по всему миру. Второй — выйти из проекта поддержки Украины под удобным предлогом, заявив, что Путина услышал, а Зеленского уговорить не смог", — объясняют авторы телеграм-канала.
"В любом случае, проблема остаётся не украинской, а американской. И именно в таком ключе её нужно воспринимать. Для РФ ситуация не меняется ни на йоту и решать всё придётся на поле боя", — подчеркивают журналисты "Военной хроники".
Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
Андрей Суздальцев интервью
11:31
Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал ЗападаПро Трампа говорят как о слоне в посудной лавке, но на самом деле он вполне элегантно вальсирует в этом марлезонском балете с Европой и Украиной. И сейчас Трамп будет откалывать Украину от Евросоюза, потому что ему крайне необходимо закрыть тему украинской войны
Больше материалов по теме:
Россия Украина США Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп
 
