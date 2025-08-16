https://ukraina.ru/20250816/vopreki-ozhidaniyam-peregovory-proshli-dlya-rossii-khorosho-khotya-prodlilis-nedolgo--vennaya-khronika-1067106386.html

Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника"

Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника" - 16.08.2025 Украина.ру

Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника"

Видимо, базовые условия для прекращения огня и подписания устойчивого мира президент России Владимир Путин снова озвучил чётко и без дипломатических обиняков, пишет "Военная хроника", передает телеграм-канал Украина.ру

2025-08-16T12:44

2025-08-16T12:44

2025-08-16T12:51

россия

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

цру

новости о переговорах россии и украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067078618_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_72c89b9a8b5d98a646491a92c1f40eda.jpg

Неизвестно, что именно прозвучало в закрытой части встречи, но вряд ли формулировки сильно изменились, отмечают авторы "Военной хроники"."Перемирие? — Только в обмен на полный и немедленный отказ от любых поставок вооружений Украине. Мирное соглашение? — Только после выхода ВСУ из четырёх регионов. Хорошая формула "да, но…" Теперь [президент США] Трамп, по всей вероятности, снова донесёт эту позицию до Зеленского. А тот, как всегда, начнёт пересказывать старые сказки про конституцию, мир на их условиях, и прочие небылицы", — говорится публикации канала.То есть суть остаётся прежней: главная преграда для мира — это Зеленский, и Вашингтон это прекрасно понимает. И поэтому, по мнению "Военной хроники", перед Трампом теперь два пути."Первый — снести Зеленского руками ЦРУ (не случайно на встрече был директор этого ведомства Рэтклифф) или через управляемый кризис, как Вашингтон поступал со многими неудобными им режимами по всему миру. Второй — выйти из проекта поддержки Украины под удобным предлогом, заявив, что Путина услышал, а Зеленского уговорить не смог", — объясняют авторы телеграм-канала."В любом случае, проблема остаётся не украинской, а американской. И именно в таком ключе её нужно воспринимать. Для РФ ситуация не меняется ни на йоту и решать всё придётся на поле боя", — подчеркивают журналисты "Военной хроники".Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250816/1067101819.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, цру, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры