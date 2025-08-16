https://ukraina.ru/20250816/geopoliticheskaya-sdelka-veka-doronin-obyasnil-pochemu-peredacha-alyaski-ssha-byla-neizbezhnoy-1066977827.html

Геополитическая сделка века: Доронин объяснил, почему передача Аляски США была неизбежной

Продажа Аляски США в XIX веке была обусловлена геополитической реальностью и экономической целесообразностью, а не слабостью Российской империи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Николай Доронин

"Самонадеянно говорить, что Россия могла бы удержать территорию Аляски. Это был другой континент, отдаленный от центров принятия решений", — подчеркивает Николай Доронин. По его словам, в условиях тогдашней логистики "годы уходили бы на то, чтобы дойти с какими-то проектами до Аляски".Эксперт отмечает роль русских купцов: "Граждане Тотьмы много сделали для того, чтобы Аляска стала известна на карте. В гербе города есть северо-американская лиса, которая составляла основной промысел". Однако сохранить территорию было крайне сложно: "Ставка была сделана на освоение Дальнего Востока"."Сегодня называют цифру покупки в 7 миллионов долларов — тогда это была огромная сумма. Победил рациональный смысл: не удерживать то, что может быть утеряно, а улучшить отношения с новой империей и пополнить казну", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.Также на тему предстоящего саммита России и США: "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск".

