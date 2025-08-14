"Петербург безопаснее Лондона": наблюдения британского музыканта о жизни в двух столицах - 14.08.2025 Украина.ру
"Петербург безопаснее Лондона": наблюдения британского музыканта о жизни в двух столицах
Прожив десятилетия в разных странах, музыкант Маркус Годвин пришёл к неожиданному выводу — современная Россия оказалась комфортнее и безопаснее многих западных государств. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"
"Здесь можно познакомиться с человеком на улице и пригласить его домой — во Франции так не принято, в США тоже", — отмечает Маркус. Он подчёркивает разницу в менталитете: "В России люди более открытые, хотя XX век оставил глубокий след в сознании".Особенно его поразили изменения в безопасности: "Раньше в Питере ночью было опасно, но в Британии — всегда. Сейчас дети спокойно гуляют без родителей — Law and Order наступил".Сравнивая цены, он приводит пример: "Билет на лондонское метро стоит 5 фунтов за две остановки. В Петербурге — дешевле в разы при лучшем сервисе".Многие уехавшие в 90-е, по его словам, теперь жалеют: "Они думали, что Запад — это вечное качество жизни. Но Россия за 20 лет перегнала их мечты"."Здесь сейчас комфортнее, чем в Европе, — заключает музыкант. — Париж и Лондон деградируют, а русские города развиваются".Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
"Петербург безопаснее Лондона": наблюдения британского музыканта о жизни в двух столицах

05:20 14.08.2025
 
Маркус Годвин в эфире российского телеканала "Звезда"
Маркус Годвин в эфире российского телеканала Звезда - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото
Прожив десятилетия в разных странах, музыкант Маркус Годвин пришёл к неожиданному выводу — современная Россия оказалась комфортнее и безопаснее многих западных государств. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"
"Здесь можно познакомиться с человеком на улице и пригласить его домой — во Франции так не принято, в США тоже", — отмечает Маркус. Он подчёркивает разницу в менталитете: "В России люди более открытые, хотя XX век оставил глубокий след в сознании".
Особенно его поразили изменения в безопасности: "Раньше в Питере ночью было опасно, но в Британии — всегда. Сейчас дети спокойно гуляют без родителей — Law and Order наступил".
Сравнивая цены, он приводит пример: "Билет на лондонское метро стоит 5 фунтов за две остановки. В Петербурге — дешевле в разы при лучшем сервисе".
Многие уехавшие в 90-е, по его словам, теперь жалеют: "Они думали, что Запад — это вечное качество жизни. Но Россия за 20 лет перегнала их мечты".
"Здесь сейчас комфортнее, чем в Европе, — заключает музыкант. — Париж и Лондон деградируют, а русские города развиваются".
Полный текст материала Павла Волкова "Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге".
Также на эту тему: "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
25 июля, 08:12
Британия пытается сорвать переговоры России и США по Украине - ПатрушевЛондон пытался военной провокацией на Балтике сорвать российско-американский переговорный процесс. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает 25 июля РИА Новости
