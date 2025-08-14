"Петербург безопаснее Лондона": наблюдения британского музыканта о жизни в двух столицах
© ФотоМаркус Годвин в эфире российского телеканала "Звезда"
© Фото
Прожив десятилетия в разных странах, музыкант Маркус Годвин пришёл к неожиданному выводу — современная Россия оказалась комфортнее и безопаснее многих западных государств. Об этом он рассказал в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!"
"Здесь можно познакомиться с человеком на улице и пригласить его домой — во Франции так не принято, в США тоже", — отмечает Маркус. Он подчёркивает разницу в менталитете: "В России люди более открытые, хотя XX век оставил глубокий след в сознании".
Особенно его поразили изменения в безопасности: "Раньше в Питере ночью было опасно, но в Британии — всегда. Сейчас дети спокойно гуляют без родителей — Law and Order наступил".
Сравнивая цены, он приводит пример: "Билет на лондонское метро стоит 5 фунтов за две остановки. В Петербурге — дешевле в разы при лучшем сервисе".
Многие уехавшие в 90-е, по его словам, теперь жалеют: "Они думали, что Запад — это вечное качество жизни. Но Россия за 20 лет перегнала их мечты".
"Здесь сейчас комфортнее, чем в Европе, — заключает музыкант. — Париж и Лондон деградируют, а русские города развиваются".
