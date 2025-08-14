https://ukraina.ru/20250814/berlinskaya-stena-simvol-dvupolyarnogo-mira--1066944531.html

Берлинская стена: символ двуполярного мира

Берлинская стена: символ двуполярного мира

13 августа 1961 года началось сооружение Берлинской стены – главного символа не только разделения Германии и Европы, но и глобальной "холодной войны" между коммунистическим и капиталистическим миром. Впрочем, граница между российской и европейской Украиной вряд ли будет менее показательной, при тождественности социально-экономических систем

Появление Западного Берлина стало результатом выполнения Советским Союзом договоренностей об оккупационных зонах в Германии. Несмотря на то, что столицу Третьего рейха взяла штурмом Красная Армия без всякой поддержки союзников, город после победы разделили на четыре зоны оккупации: советскую, британскую, американскую и французскую. Позже, когда три западные зоны оккупации Германии превратились в Тризонию, на основе которой 23 мая 1948 года была провозглашена Федеративная республика Германия (ФРГ), из трёх западных берлинских зон был создан Западный Берлин.Это было уникальное образование: в самом центре провозглашённой 7 октября 1949 года Германской демократической республики (ГДР) появился анклав, политика которого определялась даже не в западногерманской столице – Бонне, а гораздо западнее. Снабжение территории шло за счёт оккупантов, и Восточной Германии приходилось не просто мириться с этим, но ещё и охранять специальные транспортные коридоры, предназначенные для этой цели.Восточная Германия (ГДР) столкнулась с большими трудностями восстановления разрушенной страны, ситуацию усугубляла необходимость репарационных выплат. В стране не хватало продовольствия, действовала карточная система, социальная инфраструктура восстанавливалась медленными темпами, заработная плата на государственных предприятиях была низкой, а уровень безработицы не позволял строить планы на будущее. Совокупность негативных тенденций послевоенного развития восточногерманского общества вынуждала её граждан протестовать, одной из форм которого явилось бегство на Запад. Тем более, что границу между двумя Берлинами можно было достаточно свободно пересечь через 94 пропускных пункта (81 уличный и 13 в метро и на городской железной дороге), что ежедневно делали в среднем 400 тысяч человек.В это же самое время благополучные и вышедшие из войны с минимальными потерями США установили на территории Западной Германии (ФРГ) либеральный режим, они щедро снабжали эту страну товарами первой необходимости. Уровень жизни населения повышался, сокращалась безработица, что, естественно, привлекало восточных немцев. На Запад бежала в основном трудоспособная часть населения, профессиональные специалисты, инженерно-технический персонал крупных промышленных предприятий. Вследствие этого на Востоке страны прекратили свое существование многие заводы и фабрики, например, заводы Германского автомобильного союза (Auto Union; позднее они возобновили свою деятельность в Западной Германии).В июне 1953 года волна недовольства в ГДР вылилась в открытое противостояние с властью. Поводом послужило официальное сообщение правительства и ЦК правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ, восточногерманские коммунисты) о решении повысить нормы выработки на предприятиях без увеличения заработной платы. Якобы – по просьбе трудящихся и в целях борьбы с экономическими трудностями. Возмущённые рабочие выдвигали не только экономические (повышение заработной платы, снижение цен и норм выработки), но и политические требования – об устранении границ и выводе оккупационных войск.С 1953 года и начался перманентный "Берлинский кризис", апогеем которого стал 1961 год. К его началу ГДР через Восточный Берлин покинули более 2,5 млн граждан. При этом с января по июль 1961-го ГДР покинули ещё почти 208 тысяч человек, в том числе 30 тысяч – только в июле. Ещё около 10 тысяч успели уехать в первые дни августа. А вот те, кто пришел на пропускные пункты ранним утром 13 августа 1961 года, увидели перед собой плотную цепочку восточногерманских пограничников, солдат Национальной народной армии ГДР, вооруженных рабочих активистов – и закрытые КПП.Слухи о закрытии границы между Западным и Восточным Берлином появились ещё в июне 1961 года, но лидер ГДР Вальтер Ульбрихт тогда отрицал подобные намерения. Но на совещании первых секретарей коммунистических партий государств Организации Варшавского договора (ОВД) 3-5 августа 1961 года в Москве Ульбрихт настаивал на закрытии границы в Берлине. И он получил поддержку со стороны союзников.Никита Хрущёв долгое время выступал против такого барьера, и хотел одобрить только заграждения из колючей проволоки. Но в итоге он уступил предложениям о создании капитальной эшелонированной линии заграждений. 7 августа на заседании Политбюро СЕПГ было принято решение о закрытии границы ГДР с Западным Берлином и ФРГ, а 12 августа соответствующее постановление принял Совет министров ГДР.Полиция ГДР в Восточном Берлине была приведена в состояние полной готовности. В 1 час ночи 13 августа 1961 года началось закрытие границы. Около 25 тыс. членов военизированных "боевых групп" с предприятий ГДР заняли линию границы с Западным Берлином. Их действия прикрывали части восточногерманской армии. Советские войска находились в состоянии боевой готовности, но в город не вводились. В ночь с 12 на 13 августа 1961 года, с субботы на воскресенье, началось строительство Берлинской стены.К 15 августа вся западная зона Берлина была обнесена колючей проволокой. Первоначально стена представляла собой бетонные плиты или кирпичную кладку с установленными кронштейнами с колючей проволокой. В первые дни на отдельных участках это и вовсе были спирали Бруно, лежавшие на мостовой, которые можно было легко преодолеть ловким прыжком – мешали только посты военных или народной милиции, чем воспользовались некоторые перебежчики.15 августа 1961 года также были перекрыты четыре линии Берлинского метро (U-Bahn) и некоторые линии городской железной дороги (S-Bahn). Были закрыты семь станций на линии метро U6 и восемь станций на линии U8. В связи с тем, что эти линии шли из одной части западного сектора в другую его часть через восточный сектор, было принято решение не разрывать линии западного метрополитена, а лишь закрыть станции, находящиеся в восточном секторе. Открытой осталась только станция Фридрихштрассе, на которой был организован контрольно-пропускной пункт. Линия U2 была разорвана на западную и восточную (после станции Тельманплац) половины. Потсдамская площадь также была закрыта, так как находилась в приграничной зоне.Многие жившие в прилегающих к будущей стене домах берлинцы были выселены. Окна, выходящие на Западный Берлин, были заложены кирпичом, а позже здания были и вовсе снесены. Всего же было перекрыто 193 улицы и 8 трамвайных линий. Были разорваны телефонные линии, системы водопровода и канализации были перекрыты мощными стальными решётками.Строительство и переоборудование Берлинской стены продолжалось с 1962 по 1975 год. Поскольку жители Восточной Германии постоянно пытались бежать в Западный Берлин через стену, ближе к середине 1960-х годов власти ГДР стали задумываться над более труднопреодолимыми сооружениями. К 1975 году стена приобрела свой окончательный вид, превратившись в сложное инженерно-техническое сооружение под наименованием Grenzmauer-75 (Пограничная стена образца 1975 года). Стена, разделявшая Восточный и Западный Берлин в черте города, имела протяженность 43,1 километра. А длина той части заградительных сооружений, которые отгораживали Западный Берлин от остальной территории ГДР, составляла 111,9 километров.Стена со стороны Западного Берлина состояла из бетонных сегментов высотой в 3,6 м, оборудованных сверху практически непреодолимыми цилиндрическими барьерами. При необходимости стену можно было нарастить в высоту. Кроме самой стены, были возведены новые сторожевые башни, строения для пограничников, увеличено количество средств уличного освещения, создана сложная система барьеров. Каждые 200 метров располагались посты пограничников. Вдоль всей протяжённости стены существовала специальная запретная зона с предупредительными табличками "Стой! Пограничная зона. Проход запрещён".После бетонной стены находилась металлическая сетка с колючей проволокой, оборудованная бесшумной сигнализацией, которая срабатывала в ближайшей из сторожевых башен, предупреждая пограничников о нарушителе. Далее шли ряды противотанковых ежей либо полоса, усеянная металлическими шипами для задержки прорвавшегося на автотранспорте нарушителя, прозванная "газоном Сталина". Следом располагалась дорога, по которой передвигались моторизованные патрули пограничников и техники, и широкая полоса из песка для обнаружения возможных следов нарушителей. Ближе к концу 1980-х годов также планировалась установка видеокамер, датчиков движения и даже оружия с системой дистанционного управления, но эти планы не были реализованы.Несмотря на то, что в официальной пропаганде ГДР стена называлась "антифашистским оборонительным валом", который должен был защищать граждан ГДР от вылазок западногерманских и американских провокаторов, барьеры и ловушки делались с тем расчётом, чтобы именно жители Восточного Берлина не могли пересечь стену и попасть в западную часть города. Более того, не было полного доверия и самим пограничникам, охранявшим стену. Например, для предотвращения возможного сговора с целью побега каждый пограничник узнавал только в самый последний момент, с кем ему заступать на смену. В охрану стены брались только благонадёжные военнослужащие, многие из которых были внештатными сотрудниками и информаторами "Штази" (службы безопасности ГДР). В случае неповиновения или оказания сопротивления пограничникам было приказано открывать огонь по нарушителям на поражение, в том числе по детям.Точное количество успешных побегов и погибших при их попытке до сих пор неизвестно. Официальные данные властей ФРГ свидетельствуют, что в период с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года было совершено 5075 успешных побегов в Западный Берлин или Западную Германию, в том числе 574 случая дезертирства. Но сколько их произошло именно через стену, не информирует даже Музей Берлинской стены, хотя там собраны уникальные факты о побегах с помощью тоннелей, дельтапланов, воздушных шаров, верёвочных конструкций или прорыва на бульдозере.Западные СМИ на протяжении десятилетий спекулировали информацией о сотнях, а то и тысячах погибших при попытках преодолеть Берлинскую стену. В середине 2000-х годов на средства, выделяемые Федеральным правительством Германии, была создана исследовательская комиссия с целью уточнения этих данных, и оказалось, что почти за 30 лет существования стены число документально подтверждённых погибших составило 140 человек.Из них лишь 101 были перебежчиками, застреленным, попавшим в аварию или покончившим с собой при попытке пересечь пограничные укрепления. 30 человек были убиты в результате неосторожности. 8 пограничников ГДР погибли в результате инцидентов. Среди погибших также оказался один советский солдат.Последним погибшим нарушителем стал Крис Геффрой, который был убит при попытке незаконного пересечения границы 6 февраля 1989 года. А уже вечером 9 ноября 1989-го, сотни тысяч жителей ГДР попросту прорвались через КПП Берлинской стены. Деморализованные прогрессирующим развалом своей страны восточногерманские пограничники сограждан не остановили. 3 октября 1990 года Германская демократическая республика официально прекратила своё существование, будучи аннексированной ФРГ.

