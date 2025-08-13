https://ukraina.ru/20250813/za-banderovskiy-flag--smert-ultra-patriotov-ukrainy-otpravyat-iz-polshi-pryamo-na-front-1066906201.html

За "бандеровский" флаг – смерть. Ультра-патриотов Украины отправят из Польши прямо на фронт

За "бандеровский" флаг – смерть. Ультра-патриотов Украины отправят из Польши прямо на фронт - 13.08.2025 Украина.ру

За "бандеровский" флаг – смерть. Ультра-патриотов Украины отправят из Польши прямо на фронт

В Польше объявили о депортации 57 украинцев за правонарушения на концерте в Варшаве, в том числе размахивание флагом ОУН*. Все они – мужчины мобилизационного возраста, и прямо с границы могут попасть в ТЦК.

2025-08-13T04:52

2025-08-13T04:52

2025-08-13T04:52

польша

украина

варшава

олег коржов

кароль навроцкий

дмитрий вишневский

оун

украина.ру

сейм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066859756_0:298:720:703_1920x0_80_0_0_1d7600c771a9da7d9577c6d8c0f6f369.jpg

Красно-чёрный флаг бандеровской части Организации украинских националистов* (ОУН*) и её вооружённого крыла, Украинской повстанческой армии* (УПА*), в нынешней Польше стал символом чёрной неблагодарности со стороны украинцев, которых поляки с распростёртыми объятиями приняли на своей земле. Гости из-за восточной границы, которые на берегах Вислы иногда чувствуют себя комфортнее хозяев, регулярно метят бандеровскими цветами польское публичное пространство.К примеру, во Вроцлаве, где процент приезжих с Украины самый высокий в Польше, изображения красно-чёрного флага и надпись "Слава УПА*" появлялись не только на стенах домов, но и на памятнике полякам, погибшим на Восточных Кресах (то есть на территории нынешней Западной Украины). А на прошлой неделе они добрались и до пограничного с Украиной Подкарпатского воеводства.В минувший четверг, 7 августа, в СМИ появилась информация о том, что накануне неизвестные осквернили памятник жертвам "Волынской резни", установленный в селе Домостава. На его постаменте неизвестные нарисовали красно-черный флаг и написали "Слава УПА*". Камеры наблюдения зафиксировали двух людей в масках, которые среди ночи совершили акт вандализма, причём явно по заказу – поскольку снимали результаты своей работы на мобильный телефон.Напомню, что в Польше убийство более 100 тысяч поляков украинскими националистами в 1943-1946 годах на территории нынешних Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины, называют "Волынской резнёй", и официально считают геноцидом поляков, совершённым ОУН* и УПА* на Восточных территориях Второй Речи Посполитой. Памятник в Домоставе – самый большой в Польше мемориал жертвам этого преступления, в 2025 году в мероприятиях ко дню их памяти принял участие избранный президент Польши Кароль Навроцкий.Потому неудивительно, что осквернение памятника вызвало резкую реакцию канцелярии президента Польши, тем более, что оно было совершено в день инаугурации Кароля Навроцкого. Пресс-секретарь президента Рафал Леськевич 8 августа заявил, что дело о вандализме в отношении памятника жертвам "Волынской резни" в Домоставе должно быть незамедлительно расследовано, а виновные в этом позорном акте должны быть наказаны. "Вместо реваншизма и преследования политических оппонентов стоит заняться реальными проблемами", – написал Леськевич в социальных сетях. В полиции в ответ сообщили, что расследуют обстоятельства вандализма и разыскивают виновных, и обратились за помощью к возможным свидетелям. Однако с тех пор никаких новостей о следственных действиях не было.Может быть, именно поэтому красно-чёрный флаг продолжил своё шествие по территории Польши. В субботу, 9 августа, он появился на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве. Там собралось более 100 тысяч зрителей, в основном граждан Украины и Белоруссии. Среди них была и группа парней крепкого телосложения, один из которых развернул флаг ОУН* с лозунгом этой нацистской организации – "Слава Украине – героям слава"*. Появление этой символики присутствующие встретили одобрительно, и группа устроила на стадионе своеобразную мини-демонстрацию.На следующий день депутат Сейма от оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС) и председатель Центра мониторинга антиполонизма Дариуш Матецкий уведомил о подаче заявления в прокуратуру по статье 256 Уголовного кодекса Польши "Пропаганда нацизма, коммунизма, фашизма или любой другой тоталитарной системы". А один из лидеров оппозиционной националистической партии "Конфедерация" Александр Ковалиньский призвал молодых людей, которые развернули бандеровский флаг, вернуться на Украину и вступить в ряды ВСУ.Подобные мысли посетили и дипломата Марека Магеровского, бывшего посла Польши в Израиле и США. "Сотни трудоспособных украинцев призывного возраста посетили концерт в Варшаве вчера вечером. Они гордо несли красно-чёрный националистический флаг, что является вопиющим оскорблением для большинства поляков. Будучи послом Польши в США, я яростно защищал украинское дело в Вашингтоне. Теперь я действительно в ярости", – написал он в социальных сетях.Полиция Варшавы в сообщении 11 августа отчиталась лишь о 125 задержанных на концерте рэпера хулиганах. Им инкриминируют хранение наркотиков, принесение на стадион пиротехники, нападения на правоохранителей и т.д. Полиция сообщила, что штраф за правонарушения получили 99 человек, почти на 23 тысячи злотых (менее 5 тысяч евро), дела ещё 39 человек будут рассматривать в суде.Глава польского МВД Марчин Кервиньский, правда, сообщил на пресс-конференции в понедельник, что на стадионе были зафиксированы три флага "с тоталитарными символами". По его словам, следователи вместе с сотрудниками стадиона проводят идентификацию причастных к этому. Если окажется, что это были иностранцы, то им грозит депортация, предупредил Кервиньский. "Нет гарантии, что они не будут нарушать закон на территории Польши. Мы, безусловно, запустим процедуру высылки этих людей обратно, откуда они приехали", – сказал министр, но слов "Украина" или "ОУН*-УПА*" выдавить из себя не смог.Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек оказался более словоохотливым. В программе телеканала Polsat News вечером 11 августа он сказал, поляков ждет очень сложная дискуссия по поводу эксгумации жертв "Волынской резни" и символов тех, кто её осуществил. "У украинцев есть своя версия, а у нас есть свое право. Мы в Польше, поэтому мы должны соблюдать это право, а они, находясь здесь, должны знать, что мы будем применять это право", – подчеркнул он.Отвечая на вопрос, следует ли депортировать тех, кто ведет себя так, как зрители концерта Коржа, Журек подчеркнул, что говорил об этом с министром Кервиньским. "Я знаю, что в таких ситуациях, когда кто-то, кто совершает преступление или даже проступок в нашей стране, являясь гостем, его следует – на мой взгляд, как можно скорее, – депортировать. У нас есть эти процедуры, и я бы хотел, чтобы они были запущены", – сказал он."У меня есть информация, что Генеральный прокурор Украины хочет встретиться со мной онлайн, я думаю, что эта тема также будет обсуждаться, и речь идет о том, чтобы ускорить эти процедуры. Мы также знаем о ситуации, которая не является секретом, что на Украине очень сложный период и проблема с вербовкой в армию", – саркастически добавил Журек.Однако премьер-министр Польши Дональд Туск утром 12 августа решил во всём обвинить… Россию. По его словам, именно Москва на фоне приближающегося "решающего момента в российско-украинской войне" пытается рассорить Варшаву и Киев. "Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же", – написал он в сети Х.Но уже после обеда 12 августа настроение Туска было совсем другим – очевидно, ему доложили о настроениях польского общества. Премьер на пресс-конференции заявил, что ситуация, которая так сильно шокировала общественное мнение, "наконец-то разрешилась"."Я имею в виду беспорядки, акты агрессии и определенные провокации на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Произошли абсолютно ненужные события, требовавшие быстрой реакции. Я только что получил информацию, что в отношении 63 человек начата процедура выведения из страны. Они должны будут покинуть Польшу добровольно или принудительно", – сказал он. Глава польского правительства сказал, что в этой группе 57 украинцев и 6 белорусов, но не уточнил, сколько граждан Украины планируют депортировать за демонстрацию бандеровской символики, а не за банальное хулиганство.При этом Дональд Туск подчеркнул, что Польша не должна допустить разжигания антиукраинских настроений, а Украина – антипольских, и опять помянул Россию ."Украинские власти также должны заботиться, чтобы никто в Киеве, Украине или Польше не надумал, чтобы украинцы делали какие-то антипольские жесты. В то же время мы все должны быть очень бдительными, чтобы не поддаться манипуляциям и провокациям России. Мы не можем допустить, чтобы разгорелась волна ненависти украинцев к полякам или поляков к украинцам. Это было бы историческим преступлением и невероятной глупостью, если бы мы сейчас дали себя разделить", – пафосно заявил премьер Польши.По мнению главного редактора польского портала Strajk.eu Мачея Вишнёвского, Дональд Туск пошёл по линии наименьшего сопротивления, и что хуже всего – по линии наименьшего интеллектуального сопротивления."То, что произошло на Национальном стадионе, является своего рода прелюдией к более широкому явлению, о котором польские аналитики говорили давно – недостаточной, или вообще отсутствующей интеграции украинских (да и белорусских) мигрантов в польское общество. Господина Туска хватило только на примитивный комментарий относительно поиска "русских агентов" среди десятков тысяч фанатов рэпера Коржа. Такой подход интеллектуально не соответствует уровню премьер-министра, необходимо оценивать общественное явление, то есть украинцев и белорусов в Польше, а не нести бред о каких-то действиях российских спецслужб", – сказал Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.В свою очередь, польский политический аналитик Конрад Рэнкас обратил внимание на поразительное единодушие лидеров основных политических партий Польши, когда дело доходит до обеления бандеровско-олигархического Киева. "Подобно тому, как председатель ПиС Качиньский недавно игнорировал украинских нацистов, подавивших Варшавское восстание в 1944 году, настаивая, что "они были русскими", премьер-министр Туск также выскочил с "российским следом" в размахивании бандеровским флагом на Национальном стадионе в Варшаве", – отметил он."Но Туск, вероятно, заказал опросы, свидетельствующие о неэффективности его нынешней риторики, оправдывающей каждое злодейство Киева войной и "российскими агентами". Отсюда и решение о депортации, которое, однако, никак не успокоит настроения поляков. Избиратели справедливо спрашивают: всего 57 человек? А когда же мы, наконец, попрощаемся с 3,5 миллионами оставшихся украинских беженцев?! Возвращайтесь домой, воюйте и восстанавливайте страну! Но не на польские деньги...", – подчеркнул Рэнкас в эксклюзивном комментарии Украина.ру.При этом гражданин Украины, который развернул на стадионе бандеровский флаг, по информации польских СМИ, уже сам покинул территорию Польши. Парень, назвавшийся Дмитрием, записал видеообращение в Тик-Ток, в котором на польском языке с ужасающим акцентом, характерным для русскоязычных жителей Восточной Украины, попросил прощения у поляков. При этом в самой демонстрации красно-чёрного флага Дмитрий не видит ничего плохого, поскольку для него это "символ поддержки украинцев".Хотя видео записано в каком-то лесу, то есть бандеровский стиль выдержан, однако сам "ультра-патриот" вовсе не горит желанием выполнять обещание из песенки "Батько наш Бандера" – "Мы за Украину пойдём воевать". Зато эта участь точно ждёт большую часть из тех 57 украинцев, которых Польша собирается депортировать на родину, хотя далеко не все они салютовали бандеровскому флагу на концерте в Варшаве.Другие подробности инцидента - в статье "Польша объявила о начале депортаций украинцев" * Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

польша

украина

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025-08-13T04:52 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, украина, варшава, олег коржов, кароль навроцкий, дмитрий вишневский, оун, украина.ру, сейм