Полз два километра через минное поле с белым флагом в руках: удивительная история бывшего бойца ВСУ
Боец Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают Украину от нацизма и режима Зеленского, (позывной "Эрик") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко, как он из ополчения Мариуполя попал в ВСУ, а потом сознательно перешел на сторону ВС России
Как попал в батальон имени Кривоноса и почему не бросил всё, после освобождения своего родного города. * В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ.
Как попал в батальон имени Кривоноса и почему не бросил всё, после освобождения своего родного города.
* В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ.