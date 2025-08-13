Полз два километра через минное поле с белым флагом в руках: удивительная история бывшего бойца ВСУ - 13.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250813/polz-dva-kilometra-cherez-minnoe-pole-s-belym-flagom-v-rukakh-udivitelnaya-istoriya-byvshego-boytsa-vsu-1066911948.html
Полз два километра через минное поле с белым флагом в руках: удивительная история бывшего бойца ВСУ
Полз два километра через минное поле с белым флагом в руках: удивительная история бывшего бойца ВСУ - 13.08.2025 Украина.ру
Полз два километра через минное поле с белым флагом в руках: удивительная история бывшего бойца ВСУ
Боец Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают Украину от нацизма и режима Зеленского, (позывной "Эрик") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко, как он из ополчения Мариуполя попал в ВСУ, а потом сознательно перешел на сторону ВС России
2025-08-13T09:26
2025-08-13T09:26
россия
украина
мариуполь
владимир зеленский
александр чаленко
вооруженные силы украины
"азов"
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066911825_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71385f5d7c3238c8cfabc69ddd0bd239.jpg
Как попал в батальон имени Кривоноса и почему не бросил всё, после освобождения своего родного города. * В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ.
россия
украина
мариуполь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066911825_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_748b38499a5b83952a7b26da7141cfb9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, мариуполь, владимир зеленский, александр чаленко, вооруженные силы украины, "азов", видео, видео
Россия, Украина, Мариуполь, Владимир Зеленский, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, "Азов", Видео

Полз два километра через минное поле с белым флагом в руках: удивительная история бывшего бойца ВСУ

09:26 13.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Боец Отдельного добровольческого Батальона имени полковника Максима Кривоноса, где воюют бывшие военнослужащие ВСУ, которые освобождают Украину от нацизма и режима Зеленского, (позывной "Эрик") рассказал корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко, как он из ополчения Мариуполя попал в ВСУ, а потом сознательно перешел на сторону ВС России
Как попал в батальон имени Кривоноса и почему не бросил всё, после освобождения своего родного города.
* В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаМариупольВладимир ЗеленскийАлександр ЧаленкоВооруженные силы Украины"Азов"Видео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Разгадка стремительного прорыва под Покровском: внезапное появление войск в тылу обороны ВСУ
10:52Зеленский поедет в Берлин ради группового видеозвонка Трампу
10:50Главные события к 10:50 13 августа
10:49Обстановка на Запорожском направлении
10:31Вражеские беспилотники атаковали Белгородскую область
10:19В Кировской области задержали мужчину, который планировал поджечь релейные шкафы — ФСБ
10:08Трамп поговорит с Зеленским и европейскими лидерами в среду
09:39Почти 2 тысячи попыток вывезти украинцев за границу зафиксировано с начала года
09:36Экипажи Су-34 ВКС России уничтожили объекты и пехоту ВСУ на правом берегу Днепра — видео
09:26Полз два километра через минное поле с белым флагом в руках: удивительная история бывшего бойца ВСУ
09:16"Герани" размолотили передовой пункт управления ВСУ в Черниговской области — видео
09:02Фрагменты беспилотников обнаружили в четырех дворах в Славянске-на-Кубани
09:00Провокации перед саммитом, провалы ВСУ, вмешательство Европы. Главное на Украине на утро 13 августа
08:45Прорыв фронта под Покровском, ВС РФ заняли новые территории: расширение зоны контроля за сутки — карта
08:22Успехи ВС РФ под Харьковом, ВСУ жалуются на командование, американцы подозревают Трампа. Главное на 8:20
08:00Прорыв "Миус-фронта" – начало освобождения Донбасса
07:59Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда — Росавиация
07:35Ночью силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ. Сводка по БПЛА на 7:30
07:00Алексей Кочетков: После встречи на Аляске США и Трампу придется выбирать между поражением и полным крахом
07:00"Если европейцы ударят по Калининграду, мы вынуждены будем применить ядерное оружие" — Нагаев
Лента новостейМолния