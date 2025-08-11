Чем ВСУ отличаются от бойцов России и как нам помогает Украина — командир отряда спецназа "Ахмат" - 11.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250811/chem-vsu-otlichayutsya-ot-boytsov-rossii-i-kak-nam-pomogaet-ukraina--komandir-otryada-spetsnaza-akhmat-1066825717.html
Чем ВСУ отличаются от бойцов России и как нам помогает Украина — командир отряда спецназа "Ахмат"
Чем ВСУ отличаются от бойцов России и как нам помогает Украина — командир отряда спецназа "Ахмат" - 11.08.2025 Украина.ру
Чем ВСУ отличаются от бойцов России и как нам помогает Украина — командир отряда спецназа "Ахмат"
Во время вторжения украинских боевиков в Курскую область бойцы спецназа "Ахмат" были одними из первых, кто прибыл на помощь и вступил в бой с оккупантами. За... Украина.ру, 11.08.2025
Во время вторжения украинских боевиков в Курскую область бойцы спецназа "Ахмат" были одними из первых, кто прибыл на помощь и вступил в бой с оккупантами. За долгие восемь с половиной месяцев боёв бойцы подразделения покрыли себя вечной славой — они остановили продвижение врага под Мартыновкой, неоднократно срывали попытки контрударов ВСУ под Суджей, заходили в тыл противнику через газовую трубу в ходе ставшей легендарной операции "Поток". Все эти успехи были бы невозможны, если бы у "Ахмата" не было устойчивой связи между отрядами. А она была. И задача по обеспечению связи легла на плечи отряда связи под командованием "Тимсо". Насколько сложен и опасен труд связиста, зачем отряду столько животных и как бывший моряк Балтийского флота стал командиром отряда связи спецназа "Ахмат" МО РФ? Об этом и не только "Тимсо" рассказал военным корреспондентам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову. Смотрим! 00:24 – Путь командира "Тимсо" в армии до СВО; 13:32 – Отправка на фронт в 2024 году и ЧВК "Вагнер"; 20:52 – Операции в составе "Вагнера и работа в спецназе "Ахмат"; 25:56 – Специальности для военного времени; 29:44 – Получение двух орденов Мужества; 30:19 – Как проходила операция "Поток"; 32:16 – Кто воюет в отряде связи спецназа "Ахмат"? 38:04 – Операция под Бердиным; 44:18 – Как распределяют задачи в отряде связи спецназа "Ахмат"? 45:17 – Как воюет противник в приграничье? 47:56 – Получение звания "Герой Чеченской республики" 50:13 – Рубрика "Зверьё моё"; 55:17 – Сборы на армию.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Чем ВСУ отличаются от бойцов России и как нам помогает Украина — командир отряда спецназа "Ахмат"

19:37 11.08.2025
 
Во время вторжения украинских боевиков в Курскую область бойцы спецназа "Ахмат" были одними из первых, кто прибыл на помощь и вступил в бой с оккупантами. За долгие восемь с половиной месяцев боёв бойцы подразделения покрыли себя вечной славой — они остановили продвижение врага под Мартыновкой, неоднократно срывали попытки контрударов ВСУ под Суджей, заходили в тыл противнику через газовую трубу в ходе ставшей легендарной операции "Поток".
Все эти успехи были бы невозможны, если бы у "Ахмата" не было устойчивой связи между отрядами. А она была. И задача по обеспечению связи легла на плечи отряда связи под командованием "Тимсо".
Насколько сложен и опасен труд связиста, зачем отряду столько животных и как бывший моряк Балтийского флота стал командиром отряда связи спецназа "Ахмат" МО РФ? Об этом и не только "Тимсо" рассказал военным корреспондентам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову.
Смотрим!
00:24 – Путь командира "Тимсо" в армии до СВО;
13:32 – Отправка на фронт в 2024 году и ЧВК "Вагнер";
20:52 – Операции в составе "Вагнера и работа в спецназе "Ахмат";
25:56 – Специальности для военного времени;
29:44 – Получение двух орденов Мужества;
30:19 – Как проходила операция "Поток";
32:16 – Кто воюет в отряде связи спецназа "Ахмат"?
38:04 – Операция под Бердиным; 44:18 – Как распределяют задачи в отряде связи спецназа "Ахмат"?
45:17 – Как воюет противник в приграничье?
47:56 – Получение звания "Герой Чеченской республики"
50:13 – Рубрика "Зверьё моё";
55:17 – Сборы на армию.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
