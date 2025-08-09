https://ukraina.ru/20250809/zachem-v-kieve-reshili-sudit-zhirinovskogo-i-o-chm-voobsche-razgovarivat-s-ukrainoy--gasparyan---1066718435.html

Зачем в Киеве решили судить Жириновского и о чём вообще разговаривать с Украиной — Гаспарян

2025-08-09T09:19

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 - О судебном процессе над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Киеве; 21:30 - Можно ли вести речь о переговорах между Россией и Украиной, не признавая документы? *В материале упоминаются батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

