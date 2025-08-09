Зачем в Киеве решили судить Жириновского и о чём вообще разговаривать с Украиной — Гаспарян - 09.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250809/zachem-v-kieve-reshili-sudit-zhirinovskogo-i-o-chm-voobsche-razgovarivat-s-ukrainoy--gasparyan---1066718435.html
Зачем в Киеве решили судить Жириновского и о чём вообще разговаривать с Украиной — Гаспарян
Зачем в Киеве решили судить Жириновского и о чём вообще разговаривать с Украиной — Гаспарян - 09.08.2025 Украина.ру
Зачем в Киеве решили судить Жириновского и о чём вообще разговаривать с Украиной — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 09.08.2025
2025-08-09T09:19
2025-08-09T09:19
видео
россия
киев
украина
владимир жириновский
петр порошенко
лдпр
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/09/1066718311_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5287c45dd66def173b0e9980ad6d8886.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:24 - О судебном процессе над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Киеве; 21:30 - Можно ли вести речь о переговорах между Россией и Украиной, не признавая документы? *В материале упоминаются батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
https://ukraina.ru/20250809/1066717444.html
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/09/1066718311_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe6d6c014dd51e0dd5e4858aa786ac8b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, киев, украина, владимир жириновский, петр порошенко, лдпр, "азов"
Видео, Россия, Киев, Украина, Владимир Жириновский, Петр Порошенко, ЛДПР, "Азов"

Зачем в Киеве решили судить Жириновского и о чём вообще разговаривать с Украиной — Гаспарян

09:19 09.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:24 - О судебном процессе над покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в Киеве;
21:30 - Можно ли вести речь о переговорах между Россией и Украиной, не признавая документы?
*В материале упоминаются батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Главное за день - Политика 1 - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
09:15
Встреча Путина и Трампа запланирована на Аляске. Главные новости на утро 9 августаВ субботу, 9 августа, Телеграм-канал Украина.ру подготовил сводку новостей, случившихся на утро
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияКиевУкраинаВладимир ЖириновскийПетр ПорошенкоЛДПР"Азов"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Российские войска взяли Щербиновку: почему этот успех меняет расстановку сил на фронте
10:15При взрыве газа на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке пострадали 15 человек, сообщил госкомитет региона по ЧС
10:06Киев в замешательстве: план Трампа и Путина может вынудить Зеленского провести референдум
10:04Встреча на Аляске. Главное на утро 9 августа
10:00"От провала мобилизации к переговорам: почему Киев теряет позиции" – выводы Павлива
09:59Deep State подтверждает продвижение российских сил под Константиновкой и Северском
09:55Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине
09:4950 км обороны под угрозой: Институт войны раскрыл, почему сдача донецких "крепостей" опасна для Украины
09:45"Европа вооружается: у России осталось 3-4 года" — эксперт о критических сроках украинского конфликта
09:40Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского
09:31"Будем воевать": Зеленский категорически отверг возможность передачи Донбасса России
09:30Суд по "Крокусу", ядерные ракеты, переговоры с США и эстонские ворота. Неделя в фотографиях
09:26Ночной бой: над российскими регионами сбито 97 дронов
09:19Зачем в Киеве решили судить Жириновского и о чём вообще разговаривать с Украиной — Гаспарян
09:19"Тотальное просачивание" россиян и их автономные дроны. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
09:15Встреча Путина и Трампа запланирована на Аляске. Главные новости на утро 9 августа
09:15"Сувалкский коридор — ключ к спасению Калининграда": Крапивник о стратегии прорыва блокады
09:00Поляки — пушечное мясо НАТО: Крапивник о роли Польши в возможном штурме Калининграда
08:45"Америка обломает зубы": Голубовский объяснил, почему БРИКС должен перейти от слов к делу
08:30"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине
Лента новостейМолния