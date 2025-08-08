https://ukraina.ru/20250808/vsu-podelilis-s-vs-rf-koordinatami-zagradotryada-ngu-1066674267.html

ВСУ поделились с ВС РФ координатами заградотряда НГУ

ВСУ поделились с ВС РФ координатами заградотряда НГУ - 08.08.2025 Украина.ру

ВСУ поделились с ВС РФ координатами заградотряда НГУ

Координаты заградительного отряда Нацгвардии Украины передали российской армии украинские военнослужащие. Об этом сообщает osnmedia.

2025-08-08T13:41

2025-08-08T13:41

2025-08-08T13:41

новости

украина

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

нацгвардия

всу

разгром всу

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066674385_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_363ab24fb48749f6c56d6ea685a8130c.jpg

Координаты заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины "Рейд" в Днепропетровской области через мессенджер на российскую сторону передали солдаты 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.До этого заградотряды Нацгвардии Украины уничтожались в селах Березовое, Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области.К выполнению функций заградотрядов на Украине часто привлекают иностранных наёмников. Также известны многочисленные случаи, когда подразделения ВСУ наносили удары по своим отступающим товарищам и дезертирам.Ранее на эту тему: Ситуация в Купянске: блокпосты, заградотряды и "живой щит" из мирных жителей Мнение на эту тему: 300 тысяч "потерянных" солдат: эксперт объяснил, как дезертирство подрывает оборону Украины Следите за новостями на сайте Украина.ру.

украина

днепропетровская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия, всу, разгром всу, сво, новости сво сейчас, мвд украины