ВСУ поделились с ВС РФ координатами заградотряда НГУ
ВСУ поделились с ВС РФ координатами заградотряда НГУ - 08.08.2025 Украина.ру
ВСУ поделились с ВС РФ координатами заградотряда НГУ
Координаты заградительного отряда Нацгвардии Украины передали российской армии украинские военнослужащие. Об этом сообщает osnmedia.
Координаты заградотрядов 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины "Рейд" в Днепропетровской области через мессенджер на российскую сторону передали солдаты 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.До этого заградотряды Нацгвардии Украины уничтожались в селах Березовое, Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области.К выполнению функций заградотрядов на Украине часто привлекают иностранных наёмников. Также известны многочисленные случаи, когда подразделения ВСУ наносили удары по своим отступающим товарищам и дезертирам.Ранее на эту тему: Ситуация в Купянске: блокпосты, заградотряды и "живой щит" из мирных жителей Мнение на эту тему: 300 тысяч "потерянных" солдат: эксперт объяснил, как дезертирство подрывает оборону Украины Следите за новостями на сайте Украина.ру.
