Шесть вариантов и один срыв. Украина в международном контексте

Шесть вариантов и один срыв. Украина в международном контексте

Известие о готовящейся встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвало большое внимание иностранной прессы.

Навредить и врагам, и друзьямЗападные издания обращают внимание на тот факт, что о подготовке к саммиту на высшем уровне Белый дом и Кремль сообщили сразу же после визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву и его переговоров с российским лидером. Эта встреча состоялась за два дня до 8 августа, когда истекает крайний срок, отпущенный Трампом Москве на то, чтобы прекратить боевые действия на Украине, подчеркивает американский Bloomberg.По мнению авторов издания, таким образом Белый дом стремиться уложиться в очередной крайний срок, который он сам себе установил для урегулирования конфликта на Украине."Президент Дональд Трамп сделал ставку на своего спецпредставителя Стива Уиткоффа в расчете на то, что тот убедит Москву прекратить боевые действия", - полагают они.И хотя президент России Владимир Путин дал понять, что не намерен сворачивать военные действия на Украине, осведомленные источники заявили, что Кремль может пойти на уступки США, вплоть до прекращения авиаударов, чтобы не попасть под новые экономические санкции, утверждает издание."Чтобы еще сильнее надавить на Путина, президент США пригрозил покупателям российских энергоносителей так называемыми вторичными санкциями. Однако, как выяснила на собственном опыте администрация Джо Байдена, это крайне сложная задача. Чтобы покарать покупателей российской нефти, не пошатнув при этом мировые рынки, требуется тонкий расчет — иначе велик риск вместе с врагами навредить и друзьям", - предупреждает Bloomberg."Очень выгодное предложение"Польский сайт Onet.pl акцентирует внимание на заявлении советника российского президента Юрия Ушакова, который 7 августа рассказал прессе о том, что Москва от Вашингтона получила "очень выгодное предложение".По информации электронного издания, это предложение предусматривает установление перемирия на Украине, но не мир. Также оно подразумевает фактическое закрепление за Россией территории, освобожденной российской армией в ходе СВО. При этом вопрос определения ее окончательного статуса откладывается на 49 или 99 лет, утверждают журналисты издания.Также американское предложение содержит пункт о снятии большинства санкций, наложенных на Россию, а в перспективе и возвращение к энергетическому сотрудничеству, т. е. к импорту российского газа и нефти, говорится в публикации.При этом пакет не содержит никаких гарантий нерасширения НАТО, отмечают польские журналисты. Также Москва не получит никаких обещаний прекращения военной поддержки Украины, отмечают они, добавляя, что по поступившей информации, этот последний пункт для российской стороны является приемлемым.Однако неясно, примет ли Россия данное предложение, пишут авторы публикации, ссылаясь на мнение "информированного источника". По словам собеседника Onet.pl, вероятность достижения соглашения, как ни парадоксально, становится выше, когда напряженность между Вашингтоном и Москвой растет. Именно такая ситуация складывалась за несколько дней до приезда Уиткоффа в Москву, когда в ход пошли в том числе взаимные ядерные угрозы, полагает он."Нюанс состоит в том, что в случае заключения соглашения Трампу пришлось бы пойти на очень существенные уступки России, а Путину согласиться прекратить военный конфликт, не достигнув поставленных целей, поэтому им было бы выгодно представить дело таким образом, будто они сделали это на фоне угрозы обмена ядерными ударами между США и Россией", - отмечает электронное издание со ссылкой на слова своего источника.Шесть вариантов для УкраиныУкраинское издание Страна.ua обсуждает на своих страницах возможные темы предстоящей встречи Путина и Трампа, но признает при этом, что кризис на Украине может и не быть единственным пунктом этих переговоров. Но раз уж договоренность о встрече двух президентов достигнута, то должен быть какой-то ее конкретный результат, подчеркивают авторы издания.В своей публикации они рассматривают ряд возможных результатов предстоящей встречи президентов России и США. Первым итогом может стать остановка огня с вынесением за скобки остальных спорных вопросов, считают журналисты Страна.ua.Это может привести к заморозке конфликта в той или иной конфигурации, приблизительно по текущей линии фронта, отмечается в публикации."Запад и Киев уже согласились на такой вариант, но на него не хотела идти Россия, которая уже озвучила свои условия: прекращение мобилизации на Украине, остановка поставок западного вооружения, объявление выборов, публичный отказ от членства Украины в НАТО и, в одном из вариантов, вывод всех украинских войск за пределы территории всех четырех областей, перешедших под контроль РФ", - напоминает издание.Второй возможный вариант — это перемирие плюс частичное решение вопроса территорий, полагают авторы публикации. По их словам, в своих последних предложениях США признавали за Россией Крым, оставляя статус остальных воссоединенных с РФ территорий неопределенным.Издание не исключает, что "некий аналогичный гибридный сценарий решения территориальных вопросов" может оказаться на повестке дня и сейчас. При этом авторы издания допускают, что может произойти "реконфигурация линии фронта", с обменом одних территорий на другие. Подтверждением этой предпосылки для них является статья в Bloomberg, в которой говорится о возможном "обмене землями".Следующий вариант, который обсуждает Страна.ua – это "большая сделка", при котором США и Россия заключат большую геополитическую сделку и в ее рамках Украина окажется лишь частью более крупного размена."Отметим, что пока такой вариант выглядит не самым вероятным, учитывая тесную вовлеченность США в западные альянсы и связи Москвы со странами глобального Юга. То есть большая сделка на двоих по большому счету вряд ли реалистична и потребует участия как Европы, так и "большой Азии" в лице Китая с Индией. И пока признаков подготовки такой международной конференции не наблюдается", - пишет издание.Встреча Трампа и Путина также может закончится объявлением о решении каких-то проблем в двухсторонних отношениях, не касающихся Украины, отмечается в статье. Это может быть частичное снятие санкции или восстановление авиасообщения между странами, допускают ее авторы. Однако это маловероятно, так как сейчас все комментарии о подготовке встречи сводятся к обсуждению Украины и поэтому "будет странно, если с Украиной вообще ничего не решат", полагает издание.Последним вариантом Страна.ua рассматривает некие декларации о намерениях плюс частичное перемирие."Путин и Трамп договорятся о перемирии в воздухе при продолжении боев на земле, в том числе подпишут декларацию, которая будет носить необязательный характер, о прекращении военных действий. Возможно, появятся еще какие-либо договоренности, которые не приведут непосредственно к прекращению конфликта на Украине", - допускает издание.По мнению его авторов, такой вариант вероятен, если Трамп передумал вводить пошлины против стран, покупающих российскую нефть, после того, как столкнулся с нежеланием Китая и Индии отказаться от российских энергоносителей.При этом издание не исключает возможность срыва встречи, например, из-за эскалации военных действий или массовой гибели."Сил, которые заинтересованы в срыве мирного процесса, по-прежнему много.Также встреча может не состоятся, если еще до ее начала обеим сторонам станет понятно, что она ни к каким результатам не приведет", - резюмируют украинские журналисты.О последних заявлениях Трампа по поводу его встречи с российским коллегой - в статье Алексея Туманова "Путин не должен встречаться с Зеленским. Трамп опроверг слухи"

2025

