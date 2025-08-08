https://ukraina.ru/20250808/sbu-polskie-spetssluzhby-i-belorusskaya-oppozitsiya-obsudyat-v-varshave-provokatsii-protiv-ucheniy-zapad-1066647615.html

СБУ, польские спецслужбы и белорусская оппозиция обсудят в Варшаве провокации против учений "Запад"

СБУ, польские спецслужбы и белорусская оппозиция обсудят в Варшаве провокации против учений "Запад" - 08.08.2025 Украина.ру

СБУ, польские спецслужбы и белорусская оппозиция обсудят в Варшаве провокации против учений "Запад"

СБУ, ГУР Украины и польская Служба военной разведки совместно с белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9–10 августа в Варшаве сценарии провокаций для срыва совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции

2025-08-08T04:14

2025-08-08T04:14

2025-08-08T04:14

украина.ру

новости

варшава

белоруссия

россия

сбу

главное управление разведки украины (гур)

спецслужба

спецоперация

провокаторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101802/72/1018027289_0:21:2876:1639_1920x0_80_0_0_2ceef337ec99505784d7e2d336cc14bc.jpg

Провокации нацелены на подрыв доверия между Москвой и Минском.В рамках антибелорусских акций, запланированных на 9–10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь", а также марша по центральным улицам города, сообщает источник.По его словам, на закрытую часть конференции, приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинские СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур."Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий "под чужим флагом" на территории Республики Беларусь. Цель – срыв совместных стратегических учений "Запад-25", тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания Республики в военный конфликт", — рассказал собеседник агентства.Помимо этого, планируется организация сбора информации через оппозиционные СМИ о перемещении российских войск на территорию Белоруссии в рамках совместных учений, включая их количественный и качественный состав, добавил он.Ранее агентству стало известно, что на запланированной встрече также будут обсуждаться возможности помешать размещению в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник".6 августа в Республику Беларусь прибыл первый железнодорожный эшелон с военнослужащими и военной техникой Российской Федерации для подготовки и участия в совместном стратегическом учении Вооружённых Сил Белоруссии и России "Запад-2025"."Запад-2025" является основным этапом совместной подготовки армий двух государств в текущем году. Учение пройдёт в сентябре, а сейчас белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточнённый замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250805/mezhdu-londonom-i-mar-a-lago-kak-zapad-sovershil-myagkiy-perevorot-na-ukraine-spisav-zelenskogo-1066498089.html

варшава

белоруссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, варшава, белоруссия, россия, сбу, главное управление разведки украины (гур), спецслужба, спецоперация, провокаторы, провокация, белорусская оппозиция, оппозиция, военные учения, вс рф, минобороны рф, минобороны, нато