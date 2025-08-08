СБУ, польские спецслужбы и белорусская оппозиция обсудят в Варшаве провокации против учений "Запад" - 08.08.2025 Украина.ру
СБУ, польские спецслужбы и белорусская оппозиция обсудят в Варшаве провокации против учений "Запад"
СБУ, польские спецслужбы и белорусская оппозиция обсудят в Варшаве провокации против учений "Запад"
СБУ, ГУР Украины и польская Служба военной разведки совместно с белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9–10 августа в Варшаве сценарии провокаций для срыва совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции
Провокации нацелены на подрыв доверия между Москвой и Минском.В рамках антибелорусских акций, запланированных на 9–10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь", а также марша по центральным улицам города, сообщает источник.По его словам, на закрытую часть конференции, приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинские СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур."Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий "под чужим флагом" на территории Республики Беларусь. Цель – срыв совместных стратегических учений "Запад-25", тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания Республики в военный конфликт", — рассказал собеседник агентства.Помимо этого, планируется организация сбора информации через оппозиционные СМИ о перемещении российских войск на территорию Белоруссии в рамках совместных учений, включая их количественный и качественный состав, добавил он.Ранее агентству стало известно, что на запланированной встрече также будут обсуждаться возможности помешать размещению в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник".6 августа в Республику Беларусь прибыл первый железнодорожный эшелон с военнослужащими и военной техникой Российской Федерации для подготовки и участия в совместном стратегическом учении Вооружённых Сил Белоруссии и России "Запад-2025"."Запад-2025" является основным этапом совместной подготовки армий двух государств в текущем году. Учение пройдёт в сентябре, а сейчас белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточнённый замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
СБУ, польские спецслужбы и белорусская оппозиция обсудят в Варшаве провокации против учений "Запад"

04:14 08.08.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Саммит НАТО открывается в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СБУ, ГУР Украины и польская Служба военной разведки совместно с белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9–10 августа в Варшаве сценарии провокаций для срыва совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции
Провокации нацелены на подрыв доверия между Москвой и Минском.
В рамках антибелорусских акций, запланированных на 9–10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь", а также марша по центральным улицам города, сообщает источник.
По его словам, на закрытую часть конференции, приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинские СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур.
"Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий "под чужим флагом" на территории Республики Беларусь. Цель – срыв совместных стратегических учений "Запад-25", тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания Республики в военный конфликт", — рассказал собеседник агентства.
Помимо этого, планируется организация сбора информации через оппозиционные СМИ о перемещении российских войск на территорию Белоруссии в рамках совместных учений, включая их количественный и качественный состав, добавил он.
Ранее агентству стало известно, что на запланированной встрече также будут обсуждаться возможности помешать размещению в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник".
6 августа в Республику Беларусь прибыл первый железнодорожный эшелон с военнослужащими и военной техникой Российской Федерации для подготовки и участия в совместном стратегическом учении Вооружённых Сил Белоруссии и России "Запад-2025".
"Запад-2025" является основным этапом совместной подготовки армий двух государств в текущем году. Учение пройдёт в сентябре, а сейчас белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточнённый замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
5 августа, 16:29
Между Лондоном и Мар-а-Лаго. Как Запад совершил "мягкий переворот" на Украине, списав Зеленского
Лента новостейМолния