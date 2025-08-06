Северск может стать ловушкой для ВСУ: Владимир Носков о перспективах наступления ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Освобождение Часова Яра открывает для российских войск несколько стратегических направлений развития наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Для этого больше подойдет наступление от Часова Яра в сторону Краматорска. Это позволит отобрать у Украины несколько ключевых дорог и заставит ее постепенно снимать силы с Северского выступа", — поясняет эксперт.
Носков напомнил, что приближение линии фронта к Краматорску вычеркнет город как одно из мест базирования вертолетной авиации ВСУ. "В Краматорске есть аэродром, откуда украинцы еще в прошлом году использовали вертолеты для работы по нашему передовому краю", — добавил он.
Аналитик описывает вероятный сценарий: "Да, потом у них что-то пошло не так, но эти вертолеты все равно используются для подвоза грузов и эвакуации раненых. И как только Краматорск окажется под нашим артиллерийским зонтиком, мы можем постепенно решить вопрос и с вертолетами, и с Северском".
"Постепенно батальон за батальоном украинцы будут откатываться за канал "Северский Донец — Донбасс" ближе к Славянску", — прогнозирует эксперт.
"Пока мы видим, что противник зачем-то до сих пор продолжает удерживать позиции в кармане южнее Клебан-Быкского водохранилища. И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
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