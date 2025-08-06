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Северск может стать ловушкой для ВСУ: Владимир Носков о перспективах наступления ВС РФ

Северск может стать ловушкой для ВСУ: Владимир Носков о перспективах наступления ВС РФ - 06.08.2025 Украина.ру

Северск может стать ловушкой для ВСУ: Владимир Носков о перспективах наступления ВС РФ

Освобождение Часова Яра открывает для российских войск несколько стратегических направлений развития наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-08-06T06:20

2025-08-06T06:20

2025-08-06T06:20

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Носков напомнил, что приближение линии фронта к Краматорску вычеркнет город как одно из мест базирования вертолетной авиации ВСУ. "В Краматорске есть аэродром, откуда украинцы еще в прошлом году использовали вертолеты для работы по нашему передовому краю", — добавил он.Аналитик описывает вероятный сценарий: "Да, потом у них что-то пошло не так, но эти вертолеты все равно используются для подвоза грузов и эвакуации раненых. И как только Краматорск окажется под нашим артиллерийским зонтиком, мы можем постепенно решить вопрос и с вертолетами, и с Северском"."Постепенно батальон за батальоном украинцы будут откатываться за канал "Северский Донец — Донбасс" ближе к Славянску", — прогнозирует эксперт."Пока мы видим, что противник зачем-то до сих пор продолжает удерживать позиции в кармане южнее Клебан-Быкского водохранилища. И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".

https://ukraina.ru/20250805/tomash-matseychuk-o-skandalnoy-vystavke-polyakov-sluzhivshikh-v-vermakhte-i-istoricheskoy-pravde-1066493598.html

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