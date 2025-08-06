Северск может стать ловушкой для ВСУ: Владимир Носков о перспективах наступления ВС РФ - 06.08.2025 Украина.ру
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Северск может стать ловушкой для ВСУ: Владимир Носков о перспективах наступления ВС РФ
Северск может стать ловушкой для ВСУ: Владимир Носков о перспективах наступления ВС РФ - 06.08.2025 Украина.ру
Северск может стать ловушкой для ВСУ: Владимир Носков о перспективах наступления ВС РФ
Освобождение Часова Яра открывает для российских войск несколько стратегических направлений развития наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-08-06T06:20
2025-08-06T06:20
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Носков напомнил, что приближение линии фронта к Краматорску вычеркнет город как одно из мест базирования вертолетной авиации ВСУ. "В Краматорске есть аэродром, откуда украинцы еще в прошлом году использовали вертолеты для работы по нашему передовому краю", — добавил он.Аналитик описывает вероятный сценарий: "Да, потом у них что-то пошло не так, но эти вертолеты все равно используются для подвоза грузов и эвакуации раненых. И как только Краматорск окажется под нашим артиллерийским зонтиком, мы можем постепенно решить вопрос и с вертолетами, и с Северском"."Постепенно батальон за батальоном украинцы будут откатываться за канал "Северский Донец — Донбасс" ближе к Славянску", — прогнозирует эксперт."Пока мы видим, что противник зачем-то до сих пор продолжает удерживать позиции в кармане южнее Клебан-Быкского водохранилища. И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".
https://ukraina.ru/20250805/tomash-matseychuk-o-skandalnoy-vystavke-polyakov-sluzhivshikh-v-vermakhte-i-istoricheskoy-pravde-1066493598.html
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Северск может стать ловушкой для ВСУ: Владимир Носков о перспективах наступления ВС РФ

06:20 06.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанкист группировки "Центр" в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобождение Часова Яра открывает для российских войск несколько стратегических направлений развития наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

"Для этого больше подойдет наступление от Часова Яра в сторону Краматорска. Это позволит отобрать у Украины несколько ключевых дорог и заставит ее постепенно снимать силы с Северского выступа", — поясняет эксперт.

Носков напомнил, что приближение линии фронта к Краматорску вычеркнет город как одно из мест базирования вертолетной авиации ВСУ. "В Краматорске есть аэродром, откуда украинцы еще в прошлом году использовали вертолеты для работы по нашему передовому краю", — добавил он.
Аналитик описывает вероятный сценарий: "Да, потом у них что-то пошло не так, но эти вертолеты все равно используются для подвоза грузов и эвакуации раненых. И как только Краматорск окажется под нашим артиллерийским зонтиком, мы можем постепенно решить вопрос и с вертолетами, и с Северском".
"Постепенно батальон за батальоном украинцы будут откатываться за канал "Северский Донец — Донбасс" ближе к Славянску", — прогнозирует эксперт.
"Пока мы видим, что противник зачем-то до сих пор продолжает удерживать позиции в кармане южнее Клебан-Быкского водохранилища. И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".
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