С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков - 05.08.2025 Украина.ру
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С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков
С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков - 05.08.2025 Украина.ру
С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков
Военный обозреватель, доцент кафедры истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на различных участках фронта, некоторые новые особенности применения беспилотников и снабжения ими
2025-08-05T08:34
2025-08-05T08:34
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
видео
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Также он рассказал о вынужденном переформатировании ВСУ и кризисе, с которым столкнулся генштаб на Украине: 00:34 – Об освобождении Часова Яра.04:26 – О ретрансляторах на высотах.06:52 – О беспилотниках ВС РФ.11:31 – Продвижение России и ситуация в рядах ВСУ.24:53 – Кризис украинской обороны.36:06 – Северск и Краматорск. * В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.
россия
украина
донбасс
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, видео, видео
Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Видео

С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков

08:34 05.08.2025
 
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Военный обозреватель, доцент кафедры истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на различных участках фронта, некоторые новые особенности применения беспилотников и снабжения ими
Также он рассказал о вынужденном переформатировании ВСУ и кризисе, с которым столкнулся генштаб на Украине:
00:34 – Об освобождении Часова Яра.
04:26 – О ретрансляторах на высотах.
06:52 – О беспилотниках ВС РФ.
11:31 – Продвижение России и ситуация в рядах ВСУ.
24:53 – Кризис украинской обороны.
36:06 – Северск и Краматорск.
* В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.
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