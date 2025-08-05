https://ukraina.ru/20250805/s-kakim-krizisom-stolknulsya-genshtab-na-ukraine-i-pochemu-vsu-v-donbasse-poteryayut-vs-i-srazu--noskov-1066467220.html
С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков
С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков - 05.08.2025 Украина.ру
С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков
Военный обозреватель, доцент кафедры истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на различных участках фронта, некоторые новые особенности применения беспилотников и снабжения ими
2025-08-05T08:34
2025-08-05T08:34
2025-08-05T08:34
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
видео
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Также он рассказал о вынужденном переформатировании ВСУ и кризисе, с которым столкнулся генштаб на Украине: 00:34 – Об освобождении Часова Яра.04:26 – О ретрансляторах на высотах.06:52 – О беспилотниках ВС РФ.11:31 – Продвижение России и ситуация в рядах ВСУ.24:53 – Кризис украинской обороны.36:06 – Северск и Краматорск. * В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, видео, видео
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С каким кризисом столкнулся генштаб на Украине и почему ВСУ в Донбассе потеряют всё и сразу — Носков
Военный обозреватель, доцент кафедры истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в эфире Украина.ру прокомментировал продвижение ВС РФ на различных участках фронта, некоторые новые особенности применения беспилотников и снабжения ими
Также он рассказал о вынужденном переформатировании ВСУ и кризисе, с которым столкнулся генштаб на Украине:
00:34 – Об освобождении Часова Яра.
04:26 – О ретрансляторах на высотах.
06:52 – О беспилотниках ВС РФ.
11:31 – Продвижение России и ситуация в рядах ВСУ.
24:53 – Кризис украинской обороны.
36:06 – Северск и Краматорск.
* В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.