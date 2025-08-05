https://ukraina.ru/20250805/kharkov-pora-v-rossiyu-ukraina-poteryaet-12-oblastey-pogibni-za-e-manikyur-i-drugie-skandaly-nedeli-1066492692.html

Харьков, пора в Россию! "Украина потеряет 12 областей". Погибни за её маникюр! И другие скандалы недели

Харьков, пора в Россию! "Украина потеряет 12 областей". Погибни за её маникюр! И другие скандалы недели - 05.08.2025 Украина.ру

Харьков, пора в Россию! "Украина потеряет 12 областей". Погибни за её маникюр! И другие скандалы недели

Что происходит на Украине? Два скандала прошлой недели: "майдан" в Киеве и "майдан" в Виннице прекратились, как и не бывало. По разным, правда, причинам. Это, можно сказать, теперь два "антискандала".

2025-08-05T18:03

2025-08-05T18:03

2025-08-05T18:03

эксклюзив

россия

украина

харьков

владимир зеленский

трамп и зеленский

джордж сорос

"азов"

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066493202_0:0:1121:630_1920x0_80_0_0_83f7d5b5cf88c8ddf24a8c2a2e9159e3.jpg.webp

"Картонный Майдан"Так где же картонный майдан? Где картонки с надписями "убийцы демократии". Где фото Зеленского и Ермака? Крики и "движ" в центре Киева, возле театра имени Франко?Где все, кому не нравилась "антидемократичная власть"?Там оставалась пара шагов до того, чтобы появилось что-то типа "Зеленский должен уйти!"На современном украинско-майданном это должно звучать как "Зелю геть!"Но всё, больше нет майдана.По простой и ясной причине: потому что Сорос и глубинное государство сказали: хватит.И тут же со скрежетом опустился занавес.Ни одной публикации в украинских СМИ больше нет (они на 90 процентов принадлежат структурам Сороса). И в западных тоже нет. Как не бывало.Просто всё на Украине делается по указке мировой жабы, "глубинного государства", в котором нет ничего мистического: за ним всё те же жадные до наживы кланы "правителей мира".Осторожно! Работает "демократия".Винницкий Майдан: пение гимна не помоглоА в Виннице "майдан против мобилизации" тоже прекратился, потому что его банально разогнали силы полиции, даже и не очень внушительные.А все 104 мужчины, которые были заперты на стадионе, отправились проходить службу.Это тоже, можно сказать, был в какой-то степени социальный эксперимент: как отреагирует народ, будет ли разгораться "пламя майдана"?Нет, к митингующим никто больше не присоединился. Народный гнев продолжает копиться, конечно. Но это типичнейшая украинская ситуация: моя хата с краю. Что и неудивительно. Нация "хуторов". Вот мой хутор. А что там за пределами, меня не касается.Каждый волнуется только за свою шкуру, не понимая, что сегодня сняли шкуру с соседа, а завтра они придут за твоей.Выяснилась интересная и немаловажная деталь: все эти мужчины были переселенцами из ДНР.То есть когда народ Донецкой республики проголосовал за то, чтобы быть в составе России, вот эти семьи уехали на Украину.И вот теперь - достаточно закономерный итог. Их отправляют на фронт.Раньше, кстати, переселенцев не трогали. Опасались, что они тут же побегут на сторону противника сдаваться в плен.Но сейчас - другое время. Категории тех, кого не трогают, стремительно сокращаются.Не помогло даже патриотичное пение гимна. Женщин, которые особенно рьяно протестовали, полицейские флегматично задули баллончиками с газом.А бывшие жители Донецкой области отправились на войну со своими же согражданами и родственниками.Погибли за её маникюр!"А мой в Азове"*!Такие плакаты висят теперь на Украине На них - девушка со спокойной улыбкой смотрит на зрителя. Кто-то красит ей ногти лаком.Посыл понятен. Сдай "своего " в армию, и у тебя будут средства и на хороший маникюр, и на всё остальное, Галина!Выгодно! Как бы транслирует нам через плакат неведомая, но очень довольная девушка.Раньше они затягивали молодежь в армию бургерами и суши ("ты получишь миллион, и будешь есть суши каждый день").Теперь в ход пошло заманивание маникюром. Но уже воздействуют на аудиторию женщин."Сдай "своего"!Это, кстати, довольно популярная на Украине точка зрения. Особенно среди тех "жиночок", которые уехали в Европу.Зачем ей тот муж? Часто уже найден другой. Тот, который остался на Украине и не может выехать, бесполезен. Работать он не может, под кроватью уже три года сидит. Или перебивается какими-то скромными случайными заработками.И вдруг такая удача: забрали в армию. Теперь хоть деньги какие-то можно будет от него иметь."Пусть служит!" - говорит такая Галина, мысленно подсчитывая, сколько она будет получать на безбедную жизнь.Ну вот так: "А мой в "Азове*". Пусть гибнет, зато Галя 100 раз сможет сделать модный маникюр."Украина потеряет 12 областей"Так прогнозирует бывший советник Офиса президента Арестович**:"Что будет дальше с Украиной? Дальше в другом вертолёте из Лондона прилетает Залужный. Садится на трон. И говорит, что он не хочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять 6, 8 или 12 областей."Но слова про сдачу половины Украины уже даже никого не трогают. Никто не протестует.Как ни пытается Арестович раззадорить публику. Два года назад за такие слова его бы растерзали и разбирали бы на косточки.Теперь же уже, кажется, народу становится почти всё равно. Это на западной Украине и в центре. На Востоке и Юге уже всё больше настроения: скорей бы пришла Россия, и конец войне.Харьков, пора возвращаться в Россию! А Херсон уже готовитсяИ самая главная новость: Зеленский сфотографировался на фоне надписи "Харьков" на въезде в город со стороны Волчанска.Верная примета!Фото Зеленского возле стеллы с названием украинского города неминуемо приводит к сдаче этого города.Харьковчане, готовьтесь, вы скоро в России!А по украинским соцсетям-то уже поползли "мнения" в стиле "антикриз".Да нужен вам тот Харьков?Вот, например:"Да нахрен этот Харьков.Пусть подавятся им.Там населения 1 миллион.Они его не прокормят. Пусть забирают, надоели уже.В этом Харькове такие же крымско-донецкие у****** живут.Все время на Россию свою смотрят."Тем, кто привык жить на западные подачки, невдомёк, что Харьков и харьковчане прекрасно обеспечивали сами себя.Постоянно сотрудничали с Россией, с той же самой Белгородской областью были в тесной кооперации.И никогда, естественно, не были дотационным регионом. И сейчас, если, дай Бог, станут частью России, прекрасно обеспечат себя сами и быстро займутся привычнейшим делом: кооперацией с российскими регионами.А в Херсоне, как пишут в соцсетях, начинается эвакуация.Это связано с тем, что разрушен Антоновский мост, который связывал город с подконтрольным России левым берегом Днепра.Тоже верная примета: после эвакуации начинается сдача города.Ну здравствуй, Днепр и правый берег нашей великой реки!О том, какие дворцы во время войны строят себе Зеленский и его ближайшие подельники - в статье Елены Мурзиной "Дворцы Зеленского - 8 гектаров, бункеры и золотой унитаз в тайном офисе, ужасы мобилизации на Украине"*Организация, признанная в РФ террористической, запрещена в РФ**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

россия

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, украина, харьков, владимир зеленский, трамп и зеленский, джордж сорос, "азов", офис президента