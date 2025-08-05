https://ukraina.ru/20250805/kharkov-pora-v-rossiyu-ukraina-poteryaet-12-oblastey-pogibni-za-e-manikyur-i-drugie-skandaly-nedeli-1066492692.html
Харьков, пора в Россию! "Украина потеряет 12 областей". Погибни за её маникюр! И другие скандалы недели
Харьков, пора в Россию! "Украина потеряет 12 областей". Погибни за её маникюр! И другие скандалы недели - 05.08.2025 Украина.ру
Харьков, пора в Россию! "Украина потеряет 12 областей". Погибни за её маникюр! И другие скандалы недели
Что происходит на Украине? Два скандала прошлой недели: "майдан" в Киеве и "майдан" в Виннице прекратились, как и не бывало. По разным, правда, причинам. Это, можно сказать, теперь два "антискандала".
2025-08-05T18:03
2025-08-05T18:03
2025-08-05T18:03
эксклюзив
россия
украина
харьков
владимир зеленский
трамп и зеленский
джордж сорос
"азов"
офис президента
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"Картонный Майдан"Так где же картонный майдан? Где картонки с надписями "убийцы демократии". Где фото Зеленского и Ермака? Крики и "движ" в центре Киева, возле театра имени Франко?Где все, кому не нравилась "антидемократичная власть"?Там оставалась пара шагов до того, чтобы появилось что-то типа "Зеленский должен уйти!"На современном украинско-майданном это должно звучать как "Зелю геть!"Но всё, больше нет майдана.По простой и ясной причине: потому что Сорос и глубинное государство сказали: хватит.И тут же со скрежетом опустился занавес.Ни одной публикации в украинских СМИ больше нет (они на 90 процентов принадлежат структурам Сороса). И в западных тоже нет. Как не бывало.Просто всё на Украине делается по указке мировой жабы, "глубинного государства", в котором нет ничего мистического: за ним всё те же жадные до наживы кланы "правителей мира".Осторожно! Работает "демократия".Винницкий Майдан: пение гимна не помоглоА в Виннице "майдан против мобилизации" тоже прекратился, потому что его банально разогнали силы полиции, даже и не очень внушительные.А все 104 мужчины, которые были заперты на стадионе, отправились проходить службу.Это тоже, можно сказать, был в какой-то степени социальный эксперимент: как отреагирует народ, будет ли разгораться "пламя майдана"?Нет, к митингующим никто больше не присоединился. Народный гнев продолжает копиться, конечно. Но это типичнейшая украинская ситуация: моя хата с краю. Что и неудивительно. Нация "хуторов". Вот мой хутор. А что там за пределами, меня не касается.Каждый волнуется только за свою шкуру, не понимая, что сегодня сняли шкуру с соседа, а завтра они придут за твоей.Выяснилась интересная и немаловажная деталь: все эти мужчины были переселенцами из ДНР.То есть когда народ Донецкой республики проголосовал за то, чтобы быть в составе России, вот эти семьи уехали на Украину.И вот теперь - достаточно закономерный итог. Их отправляют на фронт.Раньше, кстати, переселенцев не трогали. Опасались, что они тут же побегут на сторону противника сдаваться в плен.Но сейчас - другое время. Категории тех, кого не трогают, стремительно сокращаются.Не помогло даже патриотичное пение гимна. Женщин, которые особенно рьяно протестовали, полицейские флегматично задули баллончиками с газом.А бывшие жители Донецкой области отправились на войну со своими же согражданами и родственниками.Погибли за её маникюр!"А мой в Азове"*!Такие плакаты висят теперь на Украине На них - девушка со спокойной улыбкой смотрит на зрителя. Кто-то красит ей ногти лаком.Посыл понятен. Сдай "своего " в армию, и у тебя будут средства и на хороший маникюр, и на всё остальное, Галина!Выгодно! Как бы транслирует нам через плакат неведомая, но очень довольная девушка.Раньше они затягивали молодежь в армию бургерами и суши ("ты получишь миллион, и будешь есть суши каждый день").Теперь в ход пошло заманивание маникюром. Но уже воздействуют на аудиторию женщин."Сдай "своего"!Это, кстати, довольно популярная на Украине точка зрения. Особенно среди тех "жиночок", которые уехали в Европу.Зачем ей тот муж? Часто уже найден другой. Тот, который остался на Украине и не может выехать, бесполезен. Работать он не может, под кроватью уже три года сидит. Или перебивается какими-то скромными случайными заработками.И вдруг такая удача: забрали в армию. Теперь хоть деньги какие-то можно будет от него иметь."Пусть служит!" - говорит такая Галина, мысленно подсчитывая, сколько она будет получать на безбедную жизнь.Ну вот так: "А мой в "Азове*". Пусть гибнет, зато Галя 100 раз сможет сделать модный маникюр."Украина потеряет 12 областей"Так прогнозирует бывший советник Офиса президента Арестович**:"Что будет дальше с Украиной? Дальше в другом вертолёте из Лондона прилетает Залужный. Садится на трон. И говорит, что он не хочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять 6, 8 или 12 областей."Но слова про сдачу половины Украины уже даже никого не трогают. Никто не протестует.Как ни пытается Арестович раззадорить публику. Два года назад за такие слова его бы растерзали и разбирали бы на косточки.Теперь же уже, кажется, народу становится почти всё равно. Это на западной Украине и в центре. На Востоке и Юге уже всё больше настроения: скорей бы пришла Россия, и конец войне.Харьков, пора возвращаться в Россию! А Херсон уже готовитсяИ самая главная новость: Зеленский сфотографировался на фоне надписи "Харьков" на въезде в город со стороны Волчанска.Верная примета!Фото Зеленского возле стеллы с названием украинского города неминуемо приводит к сдаче этого города.Харьковчане, готовьтесь, вы скоро в России!А по украинским соцсетям-то уже поползли "мнения" в стиле "антикриз".Да нужен вам тот Харьков?Вот, например:"Да нахрен этот Харьков.Пусть подавятся им.Там населения 1 миллион.Они его не прокормят. Пусть забирают, надоели уже.В этом Харькове такие же крымско-донецкие у****** живут.Все время на Россию свою смотрят."Тем, кто привык жить на западные подачки, невдомёк, что Харьков и харьковчане прекрасно обеспечивали сами себя.Постоянно сотрудничали с Россией, с той же самой Белгородской областью были в тесной кооперации.И никогда, естественно, не были дотационным регионом. И сейчас, если, дай Бог, станут частью России, прекрасно обеспечат себя сами и быстро займутся привычнейшим делом: кооперацией с российскими регионами.А в Херсоне, как пишут в соцсетях, начинается эвакуация.Это связано с тем, что разрушен Антоновский мост, который связывал город с подконтрольным России левым берегом Днепра.Тоже верная примета: после эвакуации начинается сдача города.Ну здравствуй, Днепр и правый берег нашей великой реки!О том, какие дворцы во время войны строят себе Зеленский и его ближайшие подельники - в статье Елены Мурзиной "Дворцы Зеленского - 8 гектаров, бункеры и золотой унитаз в тайном офисе, ужасы мобилизации на Украине"*Организация, признанная в РФ террористической, запрещена в РФ**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, харьков, владимир зеленский, трамп и зеленский, джордж сорос, "азов", офис президента
Харьков, пора в Россию! "Украина потеряет 12 областей". Погибни за её маникюр! И другие скандалы недели
Что происходит на Украине? Два скандала прошлой недели: "майдан" в Киеве и "майдан" в Виннице прекратились, как и не бывало. По разным, правда, причинам. Это, можно сказать, теперь два "антискандала".
Так где же картонный майдан? Где картонки с надписями "убийцы демократии". Где фото Зеленского и Ермака? Крики и "движ" в центре Киева, возле театра имени Франко?
Где все, кому не нравилась "антидемократичная власть"?
Там оставалась пара шагов до того, чтобы появилось что-то типа "Зеленский должен уйти!"
На современном украинско-майданном это должно звучать как "Зелю геть!"
Но всё, больше нет майдана.
По простой и ясной причине: потому что Сорос и глубинное государство сказали: хватит.
И тут же со скрежетом опустился занавес.
Ни одной публикации в украинских СМИ больше нет (они на 90 процентов принадлежат структурам Сороса). И в западных тоже нет. Как не бывало.
Просто всё на Украине делается по указке мировой жабы, "глубинного государства", в котором нет ничего мистического: за ним всё те же жадные до наживы кланы "правителей мира".
Осторожно! Работает "демократия".
Винницкий Майдан: пение гимна не помогло
А в Виннице "майдан против мобилизации" тоже прекратился, потому что его банально разогнали силы полиции, даже и не очень внушительные.
А все 104 мужчины, которые были заперты на стадионе, отправились проходить службу.
Это тоже, можно сказать, был в какой-то степени социальный эксперимент: как отреагирует народ, будет ли разгораться "пламя майдана"?
Нет, к митингующим никто больше не присоединился. Народный гнев продолжает копиться, конечно. Но это типичнейшая украинская ситуация: моя хата с краю. Что и неудивительно. Нация "хуторов". Вот мой хутор. А что там за пределами, меня не касается.
Каждый волнуется только за свою шкуру, не понимая, что сегодня сняли шкуру с соседа, а завтра они придут за твоей.
Выяснилась интересная и немаловажная деталь: все эти мужчины были переселенцами из ДНР.
То есть когда народ Донецкой республики проголосовал за то, чтобы быть в составе России, вот эти семьи уехали на Украину.
И вот теперь - достаточно закономерный итог. Их отправляют на фронт.
Раньше, кстати, переселенцев не трогали. Опасались, что они тут же побегут на сторону противника сдаваться в плен.
Но сейчас - другое время. Категории тех, кого не трогают, стремительно сокращаются.
Не помогло даже патриотичное пение гимна. Женщин, которые особенно рьяно протестовали, полицейские флегматично задули баллончиками с газом.
А бывшие жители Донецкой области отправились на войну со своими же согражданами и родственниками.
Такие плакаты висят теперь на Украине
На них - девушка со спокойной улыбкой смотрит на зрителя. Кто-то красит ей ногти лаком.
Посыл понятен. Сдай "своего " в армию, и у тебя будут средства и на хороший маникюр, и на всё остальное, Галина!
Выгодно! Как бы транслирует нам через плакат неведомая, но очень довольная девушка.
Раньше они затягивали молодежь в армию бургерами и суши ("ты получишь миллион, и будешь есть суши каждый день").
Теперь в ход пошло заманивание маникюром. Но уже воздействуют на аудиторию женщин.
Это, кстати, довольно популярная на Украине точка зрения. Особенно среди тех "жиночок", которые уехали в Европу.
Зачем ей тот муж? Часто уже найден другой. Тот, который остался на Украине и не может выехать, бесполезен. Работать он не может, под кроватью уже три года сидит. Или перебивается какими-то скромными случайными заработками.
И вдруг такая удача: забрали в армию. Теперь хоть деньги какие-то можно будет от него иметь.
"Пусть служит!" - говорит такая Галина, мысленно подсчитывая, сколько она будет получать на безбедную жизнь.
Ну вот так: "А мой в "Азове*". Пусть гибнет, зато Галя 100 раз сможет сделать модный маникюр.
"Украина потеряет 12 областей"
Так прогнозирует бывший советник Офиса президента Арестович**:
"Что будет дальше с Украиной? Дальше в другом вертолёте из Лондона прилетает Залужный. Садится на трон. И говорит, что он не хочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять 6, 8 или 12 областей."
Но слова про сдачу половины Украины уже даже никого не трогают. Никто не протестует.
Как ни пытается Арестович раззадорить публику. Два года назад за такие слова его бы растерзали и разбирали бы на косточки.
Теперь же уже, кажется, народу становится почти всё равно. Это на западной Украине и в центре. На Востоке и Юге уже всё больше настроения: скорей бы пришла Россия, и конец войне.
Харьков, пора возвращаться в Россию! А Херсон уже готовится
И самая главная новость: Зеленский сфотографировался на фоне надписи "Харьков" на въезде в город со стороны Волчанска.
Фото Зеленского возле стеллы с названием украинского города неминуемо приводит к сдаче этого города.
Харьковчане, готовьтесь, вы скоро в России!
А по украинским соцсетям-то уже поползли "мнения" в стиле "антикриз".
Да нужен вам тот Харьков?
"Да нахрен этот Харьков.
Пусть подавятся им.
Там населения 1 миллион.
Они его не прокормят.
Пусть забирают, надоели уже.
В этом Харькове такие же крымско-донецкие у****** живут.
Все время на Россию свою смотрят."
Тем, кто привык жить на западные подачки, невдомёк, что Харьков и харьковчане прекрасно обеспечивали сами себя.
Постоянно сотрудничали с Россией, с той же самой Белгородской областью были в тесной кооперации.
И никогда, естественно, не были дотационным регионом. И сейчас, если, дай Бог, станут частью России, прекрасно обеспечат себя сами и быстро займутся привычнейшим делом: кооперацией с российскими регионами.
А в Херсоне, как пишут в соцсетях, начинается эвакуация.
Это связано с тем, что разрушен Антоновский мост, который связывал город с подконтрольным России левым берегом Днепра.
Тоже верная примета: после эвакуации начинается сдача города.
Ну здравствуй, Днепр и правый берег нашей великой реки!
О том, какие дворцы во время войны строят себе Зеленский и его ближайшие подельники - в статье Елены Мурзиной "Дворцы Зеленского - 8 гектаров, бункеры и золотой унитаз в тайном офисе, ужасы мобилизации на Украине"
*Организация, признанная в РФ террористической, запрещена в РФ
**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов