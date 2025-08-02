https://ukraina.ru/20250802/dvortsy-zelenskogo---8-gektarov-bunkery-i-zolotoy-unitaz-v-taynom-ofise-uzhasy-mobilizatsii-na-ukraine-1066340593.html

Дворцы Зеленского - 8 гектаров, бункеры и золотой унитаз в тайном офисе, ужасы мобилизации на Украине

Дворцы Зеленского - 8 гектаров, бункеры и золотой унитаз в тайном офисе, ужасы мобилизации на Украине - 02.08.2025 Украина.ру

Дворцы Зеленского - 8 гектаров, бункеры и золотой унитаз в тайном офисе, ужасы мобилизации на Украине

Что обсуждают на Украине, о чем пишут журналисты, говорят политики, чем возмущаются в соцсетях?

2025-08-02T13:50

2025-08-02T13:50

2025-08-02T14:05

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Основной скандал недели был связан с "антикоррупционными" НАБУ и САП.Сначала "тайную американскую полицию" Украины, каковыми САП и НАБУ, безусловно, являются, переподчинили украинской прокуратуре. Через неделю их вернули в прежнее состояние.Скандал был раздут до небес в западной прессе и европейскими политиками. Митинги на Украине были организованы фондами Сороса и другими глобалистскими структурами.А заодно произошли "информационные вбросы" на местном уровне, которые больше всего сейчас и обсуждаются в народе.На то и был расчёт!Зеленского пытаются показать недемократичным, "убийцей демократии". Почему? Он попытался снять или хотя бы ослабить ошейник глобалистов на своей шее и шеях своего окружения. Получилось ли?Золотой унитазПервым делом был "опубличен" "золотой унитаз" в квартире друга и подельника Зеленского, Тимура Миндича, владельца антрепризы "Квартал-95".Это квартира в супер элитном доме в центре Киева, через парк от Верховной Рады.Там бывали Зеленский и Ермак, там был "теневой офис" украинской власти, там были записаны разговоры, в том числе и Зеленского.Но пока что народу продемонстрировали ещё не записи разговоров (это, возможно, впереди), а "золотой унитаз" в квартире.Предмет туалета, конечно, не золотой, а позолоченный. А скорее всего, это вообще просто краска золотого цвета.Но очевидно, что пытаются создать мэм, намекают: так вот он какой, этот Зеленский!Мы ему верили, а он в это время использовал золотой унитаз!И дело не в том, золотой он или выкрашен под золото. Дело - в принципе, в эстетике власти - вот они какие, отправляют естественные нужды в такой сантехнике, которая должна соответствовать их представлению о собственном величии.... Но одного "золотого унитаза" мало. Решили вынести на свет еще кое-что.Четыре дворца ЗеленскогоВ элитной местности под Киевом под названием Козин строятся, оказывается, четыре дворца.В них намеревались проживать сам Зеленский, Ермак, Чернышов и тот самый Миндич.Четыре настоящих правителя Украины. Реальные "настоящие" находятся, конечно, в правительствах за рубежом. А это местные "подпанки".Но тоже решили "красиво пожить".На 8 гектарах строятся четыре коттеджа.Территория окружена шестиметровым забором."Пик строительства пришелся на 2022 - 2023 годы. Когда страна воевала, они воровали и строили", - так заявил бывший депутат Верховной Рады Олейник.Дворцы имеют подземные бункеры - бомбоубежища.Но вряд ли Зеленский сможет воспользоваться в будущем своим дворцом, судя по развитию событий."Видимо, они думают, что останутся у власти навсегда", - резюмировал бывший депутат.Это, конечно, уже какая-то фантастика - "антиутопия".Сотни тысяч украинских граждан погибают, страна буквально превращена в концлагерь, из которого невозможно выехать мужчинам. Да уже и не все женщины могут выехать.А "эти" себе строят дворцы. За шестиметровым забором.Дворцы в концлагере? А значит, они, действительно, планировали и, возможно, планируют править в этом концлагере вечно. Ну, или во всяком случае в ближайшие десятилетия. Такое строительство многое раскрывает, против их воли, в их планах - они видят себя во власти на долгие годы, война им не помеха думать и строить планы о будущей (да и нынешней!) зажиточной жизни на костях погибающего населения.Ну, и деньги. Откуда при их демонстративно небольших зарплатах, деньги на дворцы и бункеры под ними? И все это во время войны и постоянного дефицита государственного бюджета!И при том всё это сопровождается бесчисленными и ужасными новостями о "бусификации", то есть насильственной мобилизации мужчин.Хватают в больницах, на похоронахМобилизация на Украине принимает уже какие-то совершенно трагические формы.Вот хроника последних нескольких дней. Причем это только те случаи, когда есть видео, и оно в публичном доступе.В Николаеве мужчина, убегая от ТЦК, спрыгнул с моста на землю. Погиб.В Черкассах потенциальный "мобилизованный", убегая от ТЦК, выпрыгнул из окна детской поликлиники (интересно, это что, уже там ищут? Или это был папа с ребёнком? Или детский врач?) Непонятно, какой итог прыжка, но кажется, самый плохой.В Днепропетровске велосипедиста сбили дубинкой с велосипеда, схватили за руки, за ноги, занесли в "бусик" и помчались. Теперь врачебная экспертиза. Естественно, "годен", и через несколько часов пойманный будет на полигоне.В Одессе женщина ходит около автобуса с "мобилизованными", просит открыть дверь, хочет мужу передать бутылку сока. Её бьют с руганью по лицу, выбивают телефон. Слезы, крики, мат.Очень тяжелые кадры. Как будто увозят на эшафот.В Одессе же неравнодушные женщины нападают на машину ТЦК. Пытаются ударить ногами полицаев, ногами бьют по машине. Но отбить парня не получилось.А в другом случае - получилось. Несчастного затягивали в машину, удушая ремнём его же сумки. Женщины отбили с криками "убегай!" Так он на четвереньках поначалу побежал. Не мог идти.В Луцке полицаи забегают в подъезды многоквартирных домов, бегут по ступенькам, вчетвером. Группа захвата: вдруг какой-то мужик неосторожно вышел покурить на лестницу.Во Львовской области, как сообщает журналист Антон Гура, на похоронах пытались забрать мужчину, "хотели бусифицировать прямо с похоронной процессии, женщину ударили, она потеряла сознание, полиция молчала".Выслеживают уже везде. Добрались до подъездов, кладбищ и больниц.Как выиграть три года жизни на Украине?Спокойно убивают прямо в ТЦК. Таких случаев очень много.Девушка из Запорожья опубликовала свидетельства: отца "бусифицировали" и на следующий день он скончался якобы от инфаркта. Но он был весь избит, в гематомах. Сердце, может, и остановилось. Но от чего? От избиения до смерти.Другого пытались бусифицировать на улице прямо при беременной жене и детях. Удушали, хватали, тащили в машину. Беременная (!) действовала смело, решительно и отбила мужа. Правда, подоспели ещё женщины. Дети кричали, бегали рядом. Отца силой тащили в машину. Беременная била полицаев.Это просто ужас какой-то.В Кривом Роге полицай прямо на улице, при свидетелях избил отца мобилизованого. Тот пришёл узнать о судьбе сына. Причём пожилой человек убегал от полицейского, но тот его догнал и побил прямо на улице.Полицаи все больше "теряют берега". Беспредел увеличивается. И хотя кажется, что дальше - некуда, есть ещё куда, оказывается.А вот позитивный случай: житель Хмельницкой области сломал нос сотруднику ТЦК (повалил его на землю, от соприкосновения с поверхностью произошел перелом носа). Получил три года тюрьмы. Но это же лучше, чем попасть в армию и погибнуть. Выиграл три года жизни, так можно на это посмотреть.Такие комментарии этот мужчина и получает в соцсетях от своих сограждан: "Молодец!" "Зато живой будешь!"Женщины, юноши и "за 60"Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием теперь будут ставить на воинский учет без их ведома и присутствия.Выехать за рубеж им, видимо, уже будет невозможно.Призывают тех, кому за 60 и тех, кому 18-24. Пока что пытаются заманить на контракт: будете, мол, "операторами дронов".Это попытки понизить и повысить возраст мобилизации и попытки привлечь женщин, пока что врачей. Но дело дойдёт и до насильственной мобилизации женщин, обязательно.Но вот вопрос: возникнет ли революционная ситуация в обществе, против произвола ТЦК и мобилизации?Нет, конечно.Народ разобщён, страна огромная. Кто, куда и как пойдет "ломать власть"?Ну а любой стихийный бунт легко будет подавлен.Как и подавляется, один за другим, в разных частях страны.ТЦК превратились в личную армию Зеленского. Кто ещё этого не понял?Но у народа всегда есть другой выход: тихая партизанская война. Она уже идёт.Отбивают мобилизуемых, прокалывают шины автобусов ТЦК. Проезжающие машины открывают двери и увозят тех, кому удаётся вырваться.В Виннице на стадионе "закрыли" мобилизованных, туда пришли люди, начался стихийный митинг.Да, силы неравны. И народ будет больше прятаться, чем прокалывать шины. Но это пока что.Эта накопленная ненависть рано или поздно вырвется наружу, как уже не раз бывало в истории на этих территориях.Что впереди?Конечно, тотальная мобилизация.Хоть с Зеленским, хоть без него.Страна - крепость на десятилетия?Журналист Виталий Портников, глашатай режима Зеленского.Каркает, предвещая тяжелое мрачное будущее украинцам:"Украина имеет достаточный мобилизационный потенциал на десятилетия войны".Украина в будущем, на ДЕСЯТИЛЕТИЯ, как предрекает Портников, станет "страной - крепостью", все усилия которой будут направлены на усиление военного потенциала.А многие украинцы, которые думают, что останутся в европейских странах, будут вынуждены вернуться! Так злорадно прогнозирует Портников.Ну хоть бы пока не обещает, что их будут разыскивать по всей Европе с помощью дронов, как беглых рабов с плантаций.Это прогнозировал другой деятель современной Украины, украинский националист некто "Жека Карась".Самому Портникову, естественно, ничего не грозит, он-то на фронт не отправится.- Я спокойно смотрю в это будущее - говорит идеолог нового будущего Украины ("страна - крепость").Как Портников начал распоряжаться жизнями украинцев и судьбой целой страны? Ему доверяют "озвучку". Эти фантазии - это сегодня самые что ни на есть реальные планы официального Киева.Портников - только голос, который доносит до граждан Украины эту простую мысль Ермака и Зеленского: готовьтесь к войне на десятилетия.Это собственно, и есть, и всегда была идеология украинства. Пусть не удивляет то, что идеологи политического украинства (любой национальности) желают гибели украинской нации.Это суть украинствующих, которые не имеют ничего общего с настоящим народом Украины."Рабы" должны погибнуть, и это даже хорошо, чтобы выжили и остались во главе нации только самые непримиримые. Настоящие укры! Портников, Карась, Зеленский с Ермаком. Ну, и "золотой унитаз" как символ их власти.Остальным - стадион в Виннице, где собраны мобилизованные и баллончики слезоточивого газа в лицо.Да это же уже Пиночет и его стадионы "несогласных"!А казалось, эти практики уже так далеки от нас.Об особенностях коррумпированной пирамиды Украины - в статье Михаила Павлива "Война Зеленского с НАБУ. Кто на самом деле за этим стоит и как была выстроена коррупционная схема"

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, киев, одесса, владимир зеленский, портников, андрей ермак, тцк, набу, сап