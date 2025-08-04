https://ukraina.ru/20250804/slugu-naroda-kuznetsova-arestovali-za-prichastnost-k-korruptsii-1066436581.html

"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции

"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции - 04.08.2025 Украина.ру

"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения депутату Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Алексею Кузнецову. Об этом сообщил телеканал "Общественное" в своём Telegram-канале

2025-08-04T16:34

2025-08-04T16:34

2025-08-04T16:34

новости

украина

николай кузнецов

сергей гайдай

слуга народа

верховная рада

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057652028_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b0e98777821c2fc246f6957542a3dd5f.jpg

4 августа ВАКС отправил депутата Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова под стражу с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен (15 млн рублей)."ВАКС отправил нардепа Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции во время закупки дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восемь миллионов гривен, сообщил наш корреспондент из суда", - говорится в сообщении.В течение 2024-2025 годов Кузнецов и его сообщники наладили схему систематического присвоения бюджетных средств, выделяемых органами местного самоуправления на нужды ВСУ.По версии следствия, госслужащие собрали преступную группу и систематически воровали бюджетные деньги, предназначенные для ВСУ.Кузнецов и другие члены группы были задержаны 2 августа. Фамилии фигурантов не называются, но, по данным СМИ, в схеме с участием Кузнецова был задействован бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.Пресс-служба НАБУ сообщила, что среди подозреваемых помимо Гайдая и Кузнецова - начальник городской военной администрации, командир воинской части Национальной гвардии Украины, фактический бенефициар предприятия-производителя БПЛА и директор предприятия-производителя БПЛА.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, николай кузнецов, сергей гайдай, слуга народа, верховная рада, вооруженные силы украины