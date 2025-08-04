"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции - 04.08.2025 Украина.ру
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"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции
"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции - 04.08.2025 Украина.ру
"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения депутату Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Алексею Кузнецову. Об этом сообщил телеканал "Общественное" в своём Telegram-канале
2025-08-04T16:34
2025-08-04T16:34
новости
украина
николай кузнецов
сергей гайдай
слуга народа
верховная рада
вооруженные силы украины
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4 августа ВАКС отправил депутата Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова под стражу с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен (15 млн рублей)."ВАКС отправил нардепа Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции во время закупки дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восемь миллионов гривен, сообщил наш корреспондент из суда", - говорится в сообщении.В течение 2024-2025 годов Кузнецов и его сообщники наладили схему систематического присвоения бюджетных средств, выделяемых органами местного самоуправления на нужды ВСУ.По версии следствия, госслужащие собрали преступную группу и систематически воровали бюджетные деньги, предназначенные для ВСУ.Кузнецов и другие члены группы были задержаны 2 августа. Фамилии фигурантов не называются, но, по данным СМИ, в схеме с участием Кузнецова был задействован бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.Пресс-служба НАБУ сообщила, что среди подозреваемых помимо Гайдая и Кузнецова - начальник городской военной администрации, командир воинской части Национальной гвардии Украины, фактический бенефициар предприятия-производителя БПЛА и директор предприятия-производителя БПЛА.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, николай кузнецов, сергей гайдай, слуга народа, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Николай Кузнецов, Сергей Гайдай, Слуга народа, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции

16:34 04.08.2025
 
© Фото : кадр из сериала "Слуга народа"Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : кадр из сериала "Слуга народа"
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения депутату Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Алексею Кузнецову. Об этом сообщил телеканал "Общественное" в своём Telegram-канале
4 августа ВАКС отправил депутата Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова под стражу с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен (15 млн рублей).
"ВАКС отправил нардепа Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции во время закупки дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восемь миллионов гривен, сообщил наш корреспондент из суда", - говорится в сообщении.
В течение 2024-2025 годов Кузнецов и его сообщники наладили схему систематического присвоения бюджетных средств, выделяемых органами местного самоуправления на нужды ВСУ.
По версии следствия, госслужащие собрали преступную группу и систематически воровали бюджетные деньги, предназначенные для ВСУ.
Кузнецов и другие члены группы были задержаны 2 августа. Фамилии фигурантов не называются, но, по данным СМИ, в схеме с участием Кузнецова был задействован бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Пресс-служба НАБУ сообщила, что среди подозреваемых помимо Гайдая и Кузнецова - начальник городской военной администрации, командир воинской части Национальной гвардии Украины, фактический бенефициар предприятия-производителя БПЛА и директор предприятия-производителя БПЛА.
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НовостиУкраинаНиколай КузнецовСергей ГайдайСлуга народаВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
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