https://ukraina.ru/20250804/slugu-naroda-kuznetsova-arestovali-za-prichastnost-k-korruptsii-1066436581.html
"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции
"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции - 04.08.2025 Украина.ру
"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения депутату Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Алексею Кузнецову. Об этом сообщил телеканал "Общественное" в своём Telegram-канале
2025-08-04T16:34
2025-08-04T16:34
2025-08-04T16:34
новости
украина
николай кузнецов
сергей гайдай
слуга народа
верховная рада
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057652028_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b0e98777821c2fc246f6957542a3dd5f.jpg
4 августа ВАКС отправил депутата Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова под стражу с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен (15 млн рублей)."ВАКС отправил нардепа Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции во время закупки дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восемь миллионов гривен, сообщил наш корреспондент из суда", - говорится в сообщении.В течение 2024-2025 годов Кузнецов и его сообщники наладили схему систематического присвоения бюджетных средств, выделяемых органами местного самоуправления на нужды ВСУ.По версии следствия, госслужащие собрали преступную группу и систематически воровали бюджетные деньги, предназначенные для ВСУ.Кузнецов и другие члены группы были задержаны 2 августа. Фамилии фигурантов не называются, но, по данным СМИ, в схеме с участием Кузнецова был задействован бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.Пресс-служба НАБУ сообщила, что среди подозреваемых помимо Гайдая и Кузнецова - начальник городской военной администрации, командир воинской части Национальной гвардии Украины, фактический бенефициар предприятия-производителя БПЛА и директор предприятия-производителя БПЛА.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057652028_52:0:952:675_1920x0_80_0_0_0b79d43f8cbb94d7b25050c4b020963f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, николай кузнецов, сергей гайдай, слуга народа, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Николай Кузнецов, Сергей Гайдай, Слуга народа, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины
"Слугу народа" Кузнецова арестовали за причастность к коррупции
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения депутату Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Алексею Кузнецову. Об этом сообщил телеканал "Общественное" в своём Telegram-канале
4 августа ВАКС отправил депутата Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Алексея Кузнецова под стражу с возможностью внесения залога в размере 8 млн гривен (15 млн рублей).
"ВАКС отправил нардепа Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции во время закупки дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в размере восемь миллионов гривен, сообщил наш корреспондент из суда", - говорится в сообщении.
В течение 2024-2025 годов Кузнецов и его сообщники наладили схему систематического присвоения бюджетных средств, выделяемых органами местного самоуправления на нужды ВСУ.
По версии следствия, госслужащие собрали преступную группу и систематически воровали бюджетные деньги, предназначенные для ВСУ.
Кузнецов и другие члены группы были задержаны 2 августа. Фамилии фигурантов не называются, но, по данным СМИ, в схеме с участием Кузнецова был задействован бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Пресс-служба НАБУ сообщила, что среди подозреваемых помимо Гайдая и Кузнецова - начальник городской военной администрации, командир воинской части Национальной гвардии Украины, фактический бенефициар предприятия-производителя БПЛА и директор предприятия-производителя БПЛА.