Почему в России так часто задерживают авиарейсы: Евсеев чётко и ясно ответил всем, кто паникует - 04.08.2025 Украина.ру
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Почему в России так часто задерживают авиарейсы: Евсеев чётко и ясно ответил всем, кто паникует
Почему в России так часто задерживают авиарейсы: Евсеев чётко и ясно ответил всем, кто паникует - 04.08.2025 Украина.ру
Почему в России так часто задерживают авиарейсы: Евсеев чётко и ясно ответил всем, кто паникует
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру объяснил, насколько велика опасность для гражданской авиации из-за налётов украинских беспилотников и по каким причинам в России теперь так часто задерживают или отменяют авиарейсы
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видео, россия, владимир евсеев, шос, снг
Видео, Россия, Владимир Евсеев, ШОС, СНГ

Почему в России так часто задерживают авиарейсы: Евсеев чётко и ясно ответил всем, кто паникует

14:31 04.08.2025
 
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру объяснил, насколько велика опасность для гражданской авиации из-за налётов украинских беспилотников и по каким причинам в России теперь так часто задерживают или отменяют авиарейсы
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