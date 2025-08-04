Почему в России так часто задерживают авиарейсы: Евсеев чётко и ясно ответил всем, кто паникует

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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру объяснил, насколько велика опасность для гражданской авиации из-за налётов украинских беспилотников и по каким причинам в России теперь так часто задерживают или отменяют авиарейсы