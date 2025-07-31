Зачем платить смертникам: молодых людей, подписавших контракт с ВСУ, кинули на деньги - 31.07.2025 Украина.ру
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Зачем платить смертникам: молодых людей, подписавших контракт с ВСУ, кинули на деньги
Зачем платить смертникам: молодых людей, подписавших контракт с ВСУ, кинули на деньги - 31.07.2025 Украина.ру
Зачем платить смертникам: молодых людей, подписавших контракт с ВСУ, кинули на деньги
Молодых людей, подписавших контракт с ВСУ по программе "18-24", обманули, лишив их и всех обещанных выплат, и связи с родными и близкими. Об этом со ссылкой на представителя антифашистского сопротивления на Украине 31 июля сообщает РИА Новости
2025-07-31T03:40
2025-07-31T03:40
украина.ру
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
тцк
мобилизация
всу
мошенничество
обман
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"Украинские военные, три месяца назад добровольно пришедшие в ВСУ по программе Зеленского "18-24", сообщают, что их обманули: никаких денег им не заплатили, причём ни обещанной единоразовой выплаты в миллион гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты. В итоге они оказались в ВСУ как обыкновенные мобилизованные. При этом телефоны у них отбирали еще в ТЦК, тем самым лишив их возможности сообщить родным и близким об обмане со стороны властей", — цитирует агентство представителя подполья.Эти молодые украинцы считают, что либо программа Зеленского изначально планировалась как приманка и реклама, и никаких денег никто по ней платить не собирался, либо положенные участникам программы средства разворовываются киевской администрацией и армейским командованием ВСУ, пояснил подпольщик."Сейчас обманутые в рамках программы Зеленского "18-24" военные публикуют видеообращения в сети, но реакции никакой со стороны властей на это нет", — добавил он.Видеообращения обманутых программой "18-24" молодых украинских военных уже "завирусились" в социальных сетях. Видео одного из соблазнившихся большими деньгами добровольца, в котором он рассказывает, как командование не выплатило ему обещанный миллион гривен, и лишило связи с родными, уже набрало более полумиллиона просмотров.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250730/shmygal-zayavil-o-dobrovolnosti-mobilizatsii-nesmotrya-na-massovye-sluchai-prinuzhdeniya-1066186410.html
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украина.ру, новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, тцк, мобилизация, всу, мошенничество, обман, деньги
Украина.ру, Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ТЦК, мобилизация, ВСУ, мошенничество, обман, деньги

Зачем платить смертникам: молодых людей, подписавших контракт с ВСУ, кинули на деньги

03:40 31.07.2025
 
© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанкРоссия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ
Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Пресс-служба Владимира Мединского
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Молодых людей, подписавших контракт с ВСУ по программе "18-24", обманули, лишив их и всех обещанных выплат, и связи с родными и близкими. Об этом со ссылкой на представителя антифашистского сопротивления на Украине 31 июля сообщает РИА Новости
"Украинские военные, три месяца назад добровольно пришедшие в ВСУ по программе Зеленского "18-24", сообщают, что их обманули: никаких денег им не заплатили, причём ни обещанной единоразовой выплаты в миллион гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты. В итоге они оказались в ВСУ как обыкновенные мобилизованные. При этом телефоны у них отбирали еще в ТЦК, тем самым лишив их возможности сообщить родным и близким об обмане со стороны властей", — цитирует агентство представителя подполья.
Эти молодые украинцы считают, что либо программа Зеленского изначально планировалась как приманка и реклама, и никаких денег никто по ней платить не собирался, либо положенные участникам программы средства разворовываются киевской администрацией и армейским командованием ВСУ, пояснил подпольщик.
"Сейчас обманутые в рамках программы Зеленского "18-24" военные публикуют видеообращения в сети, но реакции никакой со стороны властей на это нет", — добавил он.
Видеообращения обманутых программой "18-24" молодых украинских военных уже "завирусились" в социальных сетях. Видео одного из соблазнившихся большими деньгами добровольца, в котором он рассказывает, как командование не выплатило ему обещанный миллион гривен, и лишило связи с родными, уже набрало более полумиллиона просмотров.
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Принудительная мобилизация на Украине происходит в 5-10% случаев, в остальных же люди получают повестку и добровольно идут в ТЦК - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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