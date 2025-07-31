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Зачем платить смертникам: молодых людей, подписавших контракт с ВСУ, кинули на деньги

Зачем платить смертникам: молодых людей, подписавших контракт с ВСУ, кинули на деньги - 31.07.2025 Украина.ру

Зачем платить смертникам: молодых людей, подписавших контракт с ВСУ, кинули на деньги

Молодых людей, подписавших контракт с ВСУ по программе "18-24", обманули, лишив их и всех обещанных выплат, и связи с родными и близкими. Об этом со ссылкой на представителя антифашистского сопротивления на Украине 31 июля сообщает РИА Новости

2025-07-31T03:40

2025-07-31T03:40

2025-07-31T03:40

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обман

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"Украинские военные, три месяца назад добровольно пришедшие в ВСУ по программе Зеленского "18-24", сообщают, что их обманули: никаких денег им не заплатили, причём ни обещанной единоразовой выплаты в миллион гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты. В итоге они оказались в ВСУ как обыкновенные мобилизованные. При этом телефоны у них отбирали еще в ТЦК, тем самым лишив их возможности сообщить родным и близким об обмане со стороны властей", — цитирует агентство представителя подполья.Эти молодые украинцы считают, что либо программа Зеленского изначально планировалась как приманка и реклама, и никаких денег никто по ней платить не собирался, либо положенные участникам программы средства разворовываются киевской администрацией и армейским командованием ВСУ, пояснил подпольщик."Сейчас обманутые в рамках программы Зеленского "18-24" военные публикуют видеообращения в сети, но реакции никакой со стороны властей на это нет", — добавил он.Видеообращения обманутых программой "18-24" молодых украинских военных уже "завирусились" в социальных сетях. Видео одного из соблазнившихся большими деньгами добровольца, в котором он рассказывает, как командование не выплатило ему обещанный миллион гривен, и лишило связи с родными, уже набрало более полумиллиона просмотров.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250730/shmygal-zayavil-o-dobrovolnosti-mobilizatsii-nesmotrya-na-massovye-sluchai-prinuzhdeniya-1066186410.html

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украина.ру, новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, тцк, мобилизация, всу, мошенничество, обман, деньги