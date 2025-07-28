https://ukraina.ru/20250728/u-sandu-pochti-vs-gotovo-chto-mozhet-nachatsya-v-pridnestrove-etoy-zimoy-i-kak-byt-rossii--amerberg-1066064608.html
У Санду почти всё готово. Что может начаться в Приднестровье этой зимой и как быть России — Амерберг
У Санду почти всё готово. Что может начаться в Приднестровье этой зимой и как быть России — Амерберг - 28.07.2025 Украина.ру
У Санду почти всё готово. Что может начаться в Приднестровье этой зимой и как быть России — Амерберг
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, живущий в Приднестровье, Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, какие опасности угрожают... Украина.ру, 28.07.2025
2025-07-28T16:10
2025-07-28T16:10
2025-07-28T16:10
видео
россия
приднестровье
молдавия
нато
снбо
пмр
приднестровская молдавская республика
бывший ссср
восточное партнерство
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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, живущий в Приднестровье, Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, какие опасности угрожают сейчас ПМР и как НАТО готовит Молдавию к конфликту с Россией, а также объяснил, какая обстановка сложилась в этом регионе и чего там ждут от России. 00:36 – Как НАТО готовит Молдавию к конфликту с Россией;02:02 – О состоянии молдавской армии; 04:03 – О новых законах от президента Санду и усилении роли СНБО; 11:31 – Каких провокаций стоит ожидать России от Молдавии? 17:51 – Об угрозах для Приднестровья. ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg
россия
приднестровье
молдавия
пмр
приднестровская молдавская республика
бывший ссср
румыния
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видео, россия, приднестровье, молдавия, нато, снбо, пмр, приднестровская молдавская республика, бывший ссср, восточное партнерство, соглашение с ес, военная эскалация, санду майя, румыния, видео
Видео, Россия, Приднестровье, Молдавия, НАТО, СНБО, ПМР, Приднестровская Молдавская Республика, бывший СССР, Восточное партнерство, соглашение с ЕС, военная эскалация, Санду Майя, Румыния
Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, живущий в Приднестровье, Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, какие опасности угрожают сейчас ПМР и как НАТО готовит Молдавию к конфликту с Россией, а также объяснил, какая обстановка сложилась в этом регионе и чего там ждут от России.
00:36 – Как НАТО готовит Молдавию к конфликту с Россией;
02:02 – О состоянии молдавской армии;
04:03 – О новых законах от президента Санду и усилении роли СНБО;
11:31 – Каких провокаций стоит ожидать России от Молдавии?
17:51 – Об угрозах для Приднестровья.
ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg