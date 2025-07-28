https://ukraina.ru/20250728/u-sandu-pochti-vs-gotovo-chto-mozhet-nachatsya-v-pridnestrove-etoy-zimoy-i-kak-byt-rossii--amerberg-1066064608.html

У Санду почти всё готово. Что может начаться в Приднестровье этой зимой и как быть России — Амерберг

У Санду почти всё готово. Что может начаться в Приднестровье этой зимой и как быть России — Амерберг - 28.07.2025 Украина.ру

У Санду почти всё готово. Что может начаться в Приднестровье этой зимой и как быть России — Амерберг

Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, живущий в Приднестровье, Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, какие опасности угрожают... Украина.ру, 28.07.2025

2025-07-28T16:10

2025-07-28T16:10

2025-07-28T16:10

видео

россия

приднестровье

молдавия

нато

снбо

пмр

приднестровская молдавская республика

бывший ссср

восточное партнерство

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Эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, живущий в Приднестровье, Михаил Амерберг в эфире Украина.ру рассказал о том, какие опасности угрожают сейчас ПМР и как НАТО готовит Молдавию к конфликту с Россией, а также объяснил, какая обстановка сложилась в этом регионе и чего там ждут от России. 00:36 – Как НАТО готовит Молдавию к конфликту с Россией;02:02 – О состоянии молдавской армии; 04:03 – О новых законах от президента Санду и усилении роли СНБО; 11:31 – Каких провокаций стоит ожидать России от Молдавии? 17:51 – Об угрозах для Приднестровья. ТГ-канал Михаила Амерберга: https://t.me/mihailamerberg

россия

приднестровье

молдавия

пмр

приднестровская молдавская республика

бывший ссср

румыния

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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