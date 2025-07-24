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Мини-НАТО или Рейх 4.0 теперь под руководством Лондона. Эксперты Украина.ру о войне Запада против России

Мини-НАТО или Рейх 4.0 теперь под руководством Лондона. Эксперты Украина.ру о войне Запада против России - 24.07.2025 Украина.ру

Мини-НАТО или Рейх 4.0 теперь под руководством Лондона. Эксперты Украина.ру о войне Запада против России

Эксперты издания Украина.ру обсуждают последствия Кенсингтонского договора, который может стать поворотным моментом в европейской безопасности. Отмена ограничений для Германии, координация поставок оружия Украине и создание "мини-НАТО" — почему этот альянс вызывает столько вопросов? Главные выводы аналитиков

2025-07-24T05:00

2025-07-24T05:00

2025-07-24T05:00

эксклюзив

германия

великобритания

лондон

александр фененко

фридрих мерц

кир стармер

бундесвер

ес

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В прошлый четверг, 17 июля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали широкомасштабный договор о дружбе и сотрудничестве, так называемый "Кенсингтонский договор", усиливающий связи стран в ряде сфер, включая оборону.Ранее в канцелярии британского премьера сообщили, что документ охватывает вопросы безопасности, экономики, миграции и инфраструктуры, продолжая соглашение об углубленном оборонном партнерстве, заключенное в 2024 году."Великобритания вышла из Евросоюза, Россия перестраивает архитектуру европейской безопасности, а трансатлантические отношения претерпевают глубокие изменения", — об этом заявил Мерц на совместной пресс-конференции. Кенсингтонгское соглашение, по его словам, представляет собой совместный ответ Германии и Великобритании на "вызовы новой эпохи".Подписанный между Лондоном и Берлином договор имеет очень важное значение. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Он напомнил, что лимиты для Бундесвера были установлены Московским договором, подписанным 12 сентября 1990 года. Но 31 мая 2022 года Германия заявила о намерении иметь вторую по численности армию среди стран – членов НАТО, то есть более мощную, чем это предусмотрено в Московском договоре, подчеркнул эксперт."Великобритания — одна из четырех держав-победительниц, которая выступает гарантом того, что Германия будет выполнять лимиты Московского договора. Теперь, в ответ на заявление из Берлина, Лондон подписывает с немцами двусторонний союзный договор", — указал Фененко.Таким образом получается, что Британия юридически согласна с тем, что Германия превысит лимиты Московского договора 1990 года. И попросту принимает тот факт, что будет происходить дополнительное вооружение Германии, объяснил собеседник Украина.ру.Фененко обратил внимание на то, что Лондон примерно также действовал в 1930-х годах, когда ещё до прихода к власти Адольфа Гитлера начались британо-германские переговоры о возможности ревизии Версальского мирного договора 1919 года. "Германия в марте 1935 года в одностороннем порядке отменила военные статьи Версальского договора. В ответ Лондон ограничился вялыми протестами, а в мае 1935 года заключил с Берлином полуофициальное морское соглашение, разрешавшее Германии иметь надводный флот (1/3 тоннажа от британского) и подводный флот (45% тоннажа от британского)", — напомнил он.Ранее газета The Telegraph сообщила, что министр обороны Великобритании Джон Хили на встрече с союзниками Украины планирует инициировать принятие некой "50-дневной кампании" по вооружению Киева, чтобы "заставить Россию сесть за стол переговоров".Как пишут западные СМИ, Лондон вместе с Германией планирует договориться о закупке дополнительных ракет для систем ПВО, чтобы передать их Украине.По мнению Фененко, совместное вооружение Украины безусловно, так же связано с подписанием договора, потому что "англосаксонское мышление — это прецедентное мышление"."Вспомните, как только Великобритания и Франция подписали Ланкастерский пакт в ноябре 2010 года, эти страны очень быстро инициировали совместную военную операцию в Ливии. Теперь они хотят показать действенность союзного договора между Британией и Германией", — резюмировал собеседник издания.В договоре между Великобританией и Германией есть "интересные моменты", которые наводят на мысль о том, что "создается мини-НАТО", считает научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. Британия пытается взять на себя бразды правления: отдельно выстраивает отношения с Францией, давит на Польшу и Румынию, а также отдельно воздействует на Германию, отметил эксперт в беседе с журналистами Украина.ру.В частности, в этом договоре написано, что Лондон и Берлин будут обмениваться разведданными и иной информацией в сфере безопасности и обороны, а Германия будет производить еще больше вооружений, указал Панкратов."То есть скорее всего идеология будет британская. Куда направлять оружие? В Киев, понятно. Команды будет отдавать Лондон. А ФРГ опять становится на военные рельсы, как когда-то в 1933 году. Сейчас начнёт вооружаться и всячески потворствовать продолжению военного конфликта на Украине", — констатировал эксперт.По мнению собеседника издания, "здесь есть провокация и даже диверсия", потому что "именно Лондон и бывший премьер-министр Борис Джонсон стали инициатором того, что война на Украине не закончилась". Панкратов уверен, что для Великобритании война на Украине — вопрос выживаемости как государства. Если конфликт закончится и победа России будет неотвратимой, Британия как государство может либо прекратить свое существование, либо уйти в дефолт, добавил он."Да, возможно, такие заявления выглядят крайне футуристично, но на самом деле британцы бьются крайне агрессивно, и это не связано с имиджевыми потерями или выгодой. Они в эту ситуацию вкладывают глубокий смысл — именно для себя", — пояснил эксперт.Отвечая на вопрос о том, как "50 дней Британии" коррелируются с "50 днями Трампа", Панкратов указал, что англичане "пытаются играть собственную игру", отметив, что "так нагло" себя могут вести только Великобритания и Израиль, которые "раскусили и поняли" "эпатажный и переменчивый" психотип Трампа. "И когда мы говорим о том, почему Зеленский согласился на переговоры, в эту канву также заложена идея показать, что европейская дипломатия хоть что-то может и чтобы не допустить прямого разговора между Трампом и Путиным. Дескать, смотрите, мы, Европа и Киев, сами налаживаем мир. Они это делают, возможно, в надежде ослабить контроль или хватку Трампа", — подчеркнул Панкратов.По его словам, когда Трамп заявляет одно, а Евросоюз начинает делать другое — получается либо дублирование системы, либо Европа "пытается вставить палки в колеса США", что уже чревато последствиями."То есть явно Европа играет свою игру, явно создается мини-НАТО, где будет главенствовать Лондон. Хотя все равно оружие они будет покупать у США и свои действия согласовывать с американцами", — подытожил собеседник Украина.ру.За Киевом стоят значительные силы поддержки со стороны европейских государств и транснациональных компаний, которые способны подпитывать киевский режим если не бесконечно, то продолжительное время, уверен политолог Олег Неменский."Уже не идет речь о помощи Киеву, чтобы он одерживал значимые успехи на фронте. Но этой помощи может хватать, чтобы сдерживать наступление России, не давая фронту обрушиться", — заявил эксперт в беседе с журналистами Украина.ру, отметив, что именно этого требуют покровители Украины, выступающие за продолжение конфликта. По его мнению, судьба Киева во многом зависит не столько от той позиции, которую занимает Вашингтон, сколько от тех процессов, которые идут в Европе, причем не только в Евросоюзе, но и в Британии, по стратегическому выбору отношений с Россией.Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался, а Киев не пошел на мирные переговоры до начала подготавливаемого Европой конфликта, указал Неменский."Действительно мощные силы, к сожалению, держат курс на подготовку военного столкновения с Россией", — констатировал политолог.Война на Украине становится "планетарной проблемой, которая затягивает в свою кровавую воронку огромное количество стран", об этом пишет в своей статье обозреватель издания Украина.ру. Владимир Скачко.По его словам, конфликт "может обернуться Третьей мировой войной", однако эту угрозу "не желают видеть те, кто рискует пострадать, будучи чрезмерно втянутым в украинскую повестку"."Европейские страны по количеству рисков, которые могут обрушиться на них, находятся в числе первых", отмечает Скачко. Причиной он называет "близость к войне и нездоровое стремление политиков в ней поучаствовать".Особое внимание автор уделяет Германии, где "новый канцлер Фридрих Мерц вспомнил, что его дед был активным гитлеровцем и активно, но весьма неудачно строил "третий рейх", а посему решил в новых условиях построить '"рейх" 4.0".Ранее в подобных амбициях обвиняли Ангелу Меркель, однако, подчеркивает Скачко, "Меркель желала этого относительно мирно, не увеличивая военную компоненту в жизни Германии и не пугая соседей возрождением германского милитаризма". "А Мерц сегодня активно и наступательно претендует на роль объединителя Европы военным и силовым путем. Используя войну. На ниве борьбы с Россией", — заявляет Скачко.Эксперт указывает, что Германия наращивает военную мощь: "Мерц увеличивает военный бюджет своей страны и подписывает военное соглашение с Великобританией, взял курс на увеличение немецкой армии и возрождение прусского военного духа".Кроме того, по мнению обозревателя, Берлин готовится выступить флагманом вооружения Украины, которую "собирается напичкать оружием, немецким и американским, и еще более активно натравить на Россию"."Чтобы, ясное дело, защитить Европу и Германию. Любой ценой. И невзирая ни на какие жертвы", — иронично резюмирует Скачко.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Натальи Мареевой "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины".

https://ukraina.ru/20250713/dmitriy-evstafev-esli-tramp-vyydet-iz-konflikta-na-ukraine-to-poteryaet-kontrol-nad-evropoy-i-nato-1065104086.html

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Наталья Мареева

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Наталья Мареева

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