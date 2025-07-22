https://ukraina.ru/20250722/novaya-rosa-za-chetvertyy-reykh-chto-oslabit-germaniyu-obezzhirivanie-v-polzu-ssha-ili-rusofobiya-1065755541.html

Новая роса за "четвертый рейх". Что ослабит Германию: обезжиривание в пользу США или русофобия

Новая роса за "четвертый рейх". Что ослабит Германию: обезжиривание в пользу США или русофобия - 22.07.2025 Украина.ру

Новая роса за "четвертый рейх". Что ослабит Германию: обезжиривание в пользу США или русофобия

Война на Украине с каждым днем все больше и больше становится планетарной проблемой, которая затягивает в свою кровавую воронку огромное количество стран. И становится угрозой для всего человечества, ибо может обернуться Третьей мировой войной.

2025-07-22T20:06

2025-07-22T20:06

2025-07-22T20:07

россия

владимир путин

украина

москва

киев

сша

дональд трамп

рузвельт

германия

фридрих мерц

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Самый главный же парадокс заключается в том, что эту опасность не желают видеть те, кто рискует пострадать, будучи чрезмерно втянутым в украинскую повестку. В первую очередь это касается не только Украины и России, которые сошлись на фронтах специальной военной операции (СВО), но и тех, кто вовлечен в войну и старается получить геополитическую и геоэкономическую выгоду от войны. И европейские страны по количеству рисков, которые могут обрушиться на них, находятся в числе первых. Благодаря близости к войне и нездоровому стремлению политиков в ней поучаствовать.И одна из первых, кто сегодня живет в удивительное время, спровоцированное войной на Украине, – это Германия. Потому что, с одной стороны, ее новый канцлер Фридрих Мерц вспомнил, что его дед был активным гитлеровцем и активно, но весьма неудачно строил "третий рейх", а посему решил в новых условиях построить "рейх" 4.0.В стремлении сделать Германию первой страной Европы в политике и в экономике, превратив ее в "четвертый рейх", довлеющий над континентом, обвиняли еще федерального канцлера Ангелу Меркель, которая весьма уверенно 16 лет держала свою страну среди лидеров. Но Меркель желала этого относительно мирно, не увеличивая военную компоненту в жизни Германии и не пугая соседей возрождением германского милитаризма и даже реваншизма.А Мерц сегодня активно и наступательно претендует на роль объединителя Европы военным и силовым путем. Используя войну. На ниве борьбы с Россией. Мерц увеличивает военный бюджет своей страны и подписывает военное соглашение с Великобританией, взял курс на увеличение немецкой армии и возрождение прусского военного духа, а также готовится выступить флагманом вооружения Украины, которую собирается напичкать оружием, немецким и американским, и еще более активно натравить на Россию. Чтобы, ясное дело, защитить Европу и Германию. Любой ценой. И невзирая ни на какие жертвы.При этом Мерц особо подчеркнул, что Вашингтон и Берлин в последние дни договорились о том, что со стороны ЕС будут поставлены системы Patriot для Украины, которые затем будут восполнены из американских запасов. Кроме того, если Мерц начал чисто теоретически и идеологически нападать даже на "начальницу" – главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, озабоченную превращением Евросоюза из экономического союза в оборонный и способный воевать с Россией, и обвинять ее в том, что она – медлительный бюрократ, то немецкие военные пошли еще дальше.Как пишет Bild, Мерц обвинил фон дер Ляйен в провале политики Евросоюза по Украине, потому что ЕС, мол, "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен". И не дает развернуться в полную силу настоящим защитникам Европы от посягательств Путина". А вот руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в эфире YouTube-канала бундесвера предложил не мудрствовать лукаво, взвешивая риски, а сразу наносить превентивные удары по российским аэродромам и инфраструктуре. Ибо это, по словам генерала, поможет Киеву эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу России в воздухе."Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы", — сказал Фройдинг. И посетовал, что Китай стал помогать России, а не Западу и Украине. И что необходимо по-любому вводить такие санкции против Москвы, чтобы нейтрализовать темпы производства ракет и дронов в России.Конечно же, эти планы сразу встревожили тех, кто помнит, чем закончились чрезмерная милитаризация Германии и ее стремление военным путем утвердить свое лидерство, – двумя мировыми войнами, которые стали катастрофой в первую очередь для немцев и их государства. Но и для всего остального мира – в тех двух войнах погибло более 125 млн человек, и военных, и мирных.Вскинулись все, кого это может коснуться. Американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке, эксперт и блогер Скотт Риттер сразу призвал США оккупировать Германию и наконец-то выполнить "план Моргентау" по уничтожению Германии и предотвращению возрождения даже гипотетического "четвертого рейха", который может развязать Третью мировую войну.А лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт", эта самая Сара Вагенкнехт сразу предупредила сограждан, что именно они первыми и огребут, если все закончится войной. "Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Нам нужен бундесвер, способный защитить нашу страну. Но эта военная пропаганда дает понять, что нашим детям не нужны хорошие школы или хорошее образование. Нет, перспектива такова: станьте солдатом, и когда-нибудь сражайтесь на войне. Я должна сказать, что это просто ужасно, и давайте не будем позволять манипулировать нами. Мы не переживем войны сегодня, в ядерный век, особенно войны с Россией. Мы не можем стать воинственными. Мы должны сделать все возможное, чтобы в Европе больше никогда не было войны, и чтобы мы никогда не воевали с ядерной державой", – сказала она.Второй же парадокс в то, что "план Моргентау", которым Риттер пугает Германию, сегодня уже и так осуществляется, постепенно превращая этот некогда "локомотив Европы" в отсталую страну и вгоняя ее население в нищету.Упомянутый же план носит имя министра финансов США Генри Моргентау, который еще в 1944 году предложил "Программу по предотвращению развязывания Германией Третьей мировой войны". То есть программу такого послевоенного преобразования гитлеровской Германии, чтобы она никогда и помыслить не могла о том, чтобы снова стать источником войн."План Моргентау", в частности, предлагал расчленение Германии, демилитаризацию, денацификацию, установление международного контроля над ее промышленными районами с последующей их деиндустриализацией и превращением страны в отсталое исключительно аграрное гособразование, даже не помышляющее в будущем об экономической и промышленной мощи.Деление Германии по "плану Моргентау"Свои планы ослабления Германии имели и президент США Франклин Рузвельт, и премьер Великобритании Уинстон Черчилль. В 1944 году в Квебеке они все же подписали меморандум о деиндустриализации гитлеровской Германии после победы союзников. Но победу еще надо было добыть, а документом немедленно воспользовался министр пропаганды "третьего рейха" Йозеф Геббельс, который и заявил, что "еврей Моргентау" хочет превратить Германию в огромное картофельное поле. А главная гитлеровская газета "Фелькишер беобахтер" напугала немцев статьей "Рузвельт и Черчилль согласились с еврейским убийственным планом".Генри Моргентау (фамилия в переводе с немецкого звучит как "утренняя роса") действительно родился в еврейской семье, и у кого благоприобретенный, а кому и насильственно навязанный, но ставший часть образа антисемитизм немцев действительно мобилизовал их на более жесткую борьбу. У страха глаза стали еще больше.В итоге, против "плана Моргентау" выступили все, кто понимал, что очередное унижение Германии и немцев сплотит их вокруг Гитлера и ожесточит немецкое сопротивление и в будущем станет основой для нового реваншизма. Как унизительные для Германии Версальские мирные соглашения вызвали реваншизм и привели к власти Адольфа Гитлера.Рузвельт и Черчилл в Квебеке дерибанят ГерманиюНо, кроме того, Запад, который испугался усиления СССР, который и уничтожил Гитлера и его рейх на полях сражения на 80-90%, уже тогда встал перед дилеммой – что для него важнее: окончательно искоренить германский милитаризм вместе с Германией или возродить его частично и использовать против СССР.Опять встала та же, только несколько видоизмененная задача, что и с Гитлером перед Второй мировой – укрепить нацизм Гитлера, дать ему возможность реванша, но направить немецкие армии на восток, против СССР.В итоге от "плана Моргентау" на Западе отказались и выбрали "план Маршалла", по которому влили в Федеративную Республику Германии большие деньги и возродили ее как развитую буферную зону на пути, как им тогда казалось, красных танков из СССР. И ГДР, разумеется.Как хотели и как поделилиНо, как говаривал философ Георг Гегель, действительно история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, а второй — в виде фарса. Трагедию и немцы, и все человечество уже пережили во Вторую мировую войну, которая стала самой кровопролитной в истории.Фарс же мы сегодня наблюдаем в полной мере. И без предупреждения и призывов Скотта Риттера Германия опять стоит перед новым "планом Моргентау". Без войны. И по вине США, чей президент Дональд Трамп взял курс на промышленное и финансовое обезжиривание всей Европы и в первую очередь Германии, воспользовавшись и войной на Украине, и возникшими проблемами континента, связанными с отказом Европы от дешевых российских энергоносителей. Это сразу ввергло Европу в кризис и сделало ее производство нерентабельным. А более привлекательное налоговое законодательство США спровоцировало массовый отток капиталов и активов, а также промышленного производства за Атлантический океан.И Германия, равно как и вся остальная Европа, оказалась в плену нового "плана Моргентау". Вместе они оказались перед новым выбором, что для них страшнее – воинственная и агрессивная русофобия, которая диктует прекращение выгодного и зачастую спасительного сотрудничества с Россией, или обезжиривание по сценарию США, которые хоть и якобы верные союзники, но обирают Европу, как липку, превращая ее в отсталый депрессивный деиндустриализированный регион, лишенный былых конкурентных преимуществ и поставленный на грань войны.Германия под руководством Мерца, как видим, выбрала спасение в превращении в некий "четвертый рейх". Мерц думает, что таким образом он спасется, а США поймут и по-союзнически поддержат. А это означает возможность войны. Потому что Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают Германию и прочие страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. И что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Более того, 18 июля сего года стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в Москве 14 июня 1996 года. Россия даже формально вышла из договоров, а Берлин предупредила, что такая ситуация сложилась из-за откровенно враждебной политики и милитаристских устремлений немецкого правительства.Следовательно, вероятность стала еще больше, что, увы, сегодняшний фарс может обернуться еще более страшной трагедией – Третьей мировой в ядерном исполнении, когда погибнуть может вся планета. И просто жаль, что в русофобии своей немцы, выбирая Мерца и поддерживая его курс, забыли русскую поговорку "хоть плюй в глаза — все Божья роса". Не к добру все это…Подролбнее о непростой судьбе Германии читайте в статье Олега Хавича "План Моргентау": попытка не допустить возрождения немецкого реваншизма

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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