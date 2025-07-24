Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов - 24.07.2025 Украина.ру
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Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов
Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов - 24.07.2025 Украина.ру
Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов
Великобритания и Германия объявили о совместной 50-дневной кампании по вооружению Украины, одновременно заключив новый союзный договор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-07-24T11:21
2025-07-24T11:21
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Эксперт провел историческую параллель с 1930-ми годами, когда Германия в одностороннем порядке отменила военные статьи Версальского договора, а Британия заключила с Берлином морское соглашение. "Интересно, что Лондон примерно также действовал в 1930-х годах", — отметил политолог.Фененко подчеркнул, что новый договор означает согласие Британии на превышение Германией военных лимитов. "То есть получается, что Британия юридически согласна с тем, что Германия превысит лимиты Московского договора 1990 года", — заявил эксперт."Англосаксонское мышление — это прецедентное мышление", — резюмировал собеседник издания, напоминая о подобных исторических ситуациях.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".
https://ukraina.ru/20250724/dmitriy-gusev-zakhvat-kapitoliya-pokazhetsya-ssha-raem-esli-neft-podorozhaet-do-150-200-dollarov-za-1065812046.html
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новости, германия, британия, украина, александр фененко, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, договор, главные новости, вооружения, военная помощь, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас
Новости, Германия, Британия, Украина, Александр Фененко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, договор, Главные новости, вооружения, военная помощь, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас

Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов

11:21 24.07.2025
 
© AP / Henry Nicholls
- РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP / Henry Nicholls
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Великобритания и Германия объявили о совместной 50-дневной кампании по вооружению Украины, одновременно заключив новый союзный договор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Великобритания — одна из четырех держав-победительниц, которая выступает гарантом того, что Германия будет выполнять лимиты Московского договора. Теперь Лондон подписывает с немцами двусторонний союзный договор", — пояснил Фененко.
Эксперт провел историческую параллель с 1930-ми годами, когда Германия в одностороннем порядке отменила военные статьи Версальского договора, а Британия заключила с Берлином морское соглашение. "Интересно, что Лондон примерно также действовал в 1930-х годах", — отметил политолог.
Фененко подчеркнул, что новый договор означает согласие Британии на превышение Германией военных лимитов. "То есть получается, что Британия юридически согласна с тем, что Германия превысит лимиты Московского договора 1990 года", — заявил эксперт.
"Англосаксонское мышление — это прецедентное мышление", — резюмировал собеседник издания, напоминая о подобных исторических ситуациях.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".
Дмитрий Гусев интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
10:00
Дмитрий Гусев: Захват Капитолия покажется США раем, если нефть подорожает до 150-200 долларов за баррельЗапад действует крайне осторожно в вопросе введения полноценных санкций против РФ. Там прекрасно понимают, что отказ от российской нефти, полное прекращение ее поставок приведет мир к энергетическому кризису и росту цен на нефть, газ, бензин, дизель, масла. Соответственно, возникнет коллапс мировой экономики.
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