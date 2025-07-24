https://ukraina.ru/20250724/aleksey-fenenko-kensingtonskiy-dogovor-povtoryaet-oshibki-1930-kh-godov-1065863123.html

Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов

Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов - 24.07.2025 Украина.ру

Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов

Великобритания и Германия объявили о совместной 50-дневной кампании по вооружению Украины, одновременно заключив новый союзный договор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-07-24T11:21

2025-07-24T11:21

2025-07-24T11:21

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Эксперт провел историческую параллель с 1930-ми годами, когда Германия в одностороннем порядке отменила военные статьи Версальского договора, а Британия заключила с Берлином морское соглашение. "Интересно, что Лондон примерно также действовал в 1930-х годах", — отметил политолог.Фененко подчеркнул, что новый договор означает согласие Британии на превышение Германией военных лимитов. "То есть получается, что Британия юридически согласна с тем, что Германия превысит лимиты Московского договора 1990 года", — заявил эксперт."Англосаксонское мышление — это прецедентное мышление", — резюмировал собеседник издания, напоминая о подобных исторических ситуациях.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.О том, чем рискует Трамп, оставляя нерешенным конфликт на Украине — в статье Евгении Кондаковой "Трамп нашёл способ отказаться от ультиматума в 50 дней, при помощи давления пришлось привлечь Зеленского".

https://ukraina.ru/20250724/dmitriy-gusev-zakhvat-kapitoliya-pokazhetsya-ssha-raem-esli-neft-podorozhaet-do-150-200-dollarov-za-1065812046.html

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