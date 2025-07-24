Алексей Фененко: Кенсингтонский договор повторяет ошибки 1930-х годов
© AP / Henry Nicholls
© AP / Henry Nicholls
Великобритания и Германия объявили о совместной 50-дневной кампании по вооружению Украины, одновременно заключив новый союзный договор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Великобритания — одна из четырех держав-победительниц, которая выступает гарантом того, что Германия будет выполнять лимиты Московского договора. Теперь Лондон подписывает с немцами двусторонний союзный договор", — пояснил Фененко.
Эксперт провел историческую параллель с 1930-ми годами, когда Германия в одностороннем порядке отменила военные статьи Версальского договора, а Британия заключила с Берлином морское соглашение. "Интересно, что Лондон примерно также действовал в 1930-х годах", — отметил политолог.
Фененко подчеркнул, что новый договор означает согласие Британии на превышение Германией военных лимитов. "То есть получается, что Британия юридически согласна с тем, что Германия превысит лимиты Московского договора 1990 года", — заявил эксперт.
"Англосаксонское мышление — это прецедентное мышление", — резюмировал собеседник издания, напоминая о подобных исторических ситуациях.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
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