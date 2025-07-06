https://ukraina.ru/20250706/pavel-pestel-nesostoyavshiysya-taynyy-pravitel-rossii-1064679639.html

Павел Пестель: несостоявшийся тайный правитель России

Павел Пестель: несостоявшийся тайный правитель России - 06.07.2025 Украина.ру

Павел Пестель: несостоявшийся тайный правитель России

5 июля 1793 года в Москве у высокопоставленного российского чиновника Ивана Пестеля родился первенец Павел. Он сделал блестящую военную карьеру в Русской императорской армии, но хотел превратить Россию в диктатуру

2025-07-06T08:00

2025-07-06T08:00

2025-07-06T08:00

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Прадед, дед и отец Павла Пестеля были московскими почт-директорами, фактически передавая этот пост по наследству. Сами Пестели происходили из Саксонии, и были лютеранами (Павел был крещён как Пауль Бурхард). В 1805 году Павел вместе с младшим братом Владимиром были отправлены на учёбу в Германию, сначала в Гамбург, а затем в Дрезден.В Германии он слушал лекции лучших немецких профессоров, отмечавших у мальчика огромные способности к учению и изрядное прилежание: "Другие учат, а Пестель понимает!" Проучившись пять лет в Германии, Пестель вернулся в Россию, поступив сразу в 4-й класс Пажеского корпуса. В марте 1812 года Павел Пестель блестяще окончил Пажеский корпус с занесением имени на мраморную доску, и был определён прапорщиком в Литовский лейб-гвардии полк.В сентябре 1812 года при Бородино Пестеля тяжело ранят в ногу, и он получает золотую шпагу с надписью "За храбрость". Оправившись от раны, он возвращается в действующую армию, став адъютантом генерала Витгенштейна, – главнокомандующего Русской армии, воевавшей против французов в заграничных походах.Пестель сражался под Лейпцигом и Труа, за что получил ордена Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны, и в 1814 году его произвели в поручики. В мирное время он продолжил служить под командой Витгенштейна в штабе 2-й армии, расквартированной на юге России, в Тульчине (ныне Винницкая область). Подразделения армии были разбросаны по территории современной Украины и Молдавии.Деятельность Павла Пестеля в те годы можно назвать "тайной в квадрате": в штабе 2-й армии он контактировал с различными заговорщиками, планировавшими восстания христиан на территории Османской империи, а в 1816-м он стал учредителем первой "декабристской" организации – "Союза спасения", а также соавтором его устава. В 1818 году на основе "Союза спасения" был основан "Союз благоденствия", выступавший за введение в России республиканского правления. Пестель был одним из самых радикальных участников этой организации, продвигая идеи цареубийства и временного правительстве с диктаторскими полномочиями, но поддержки соратников не получил.В 1819 году Павел Пестель получил чин подполковника с переводом из гвардии в армию, и продолжил заниматься тайными операциями на османском направлении. Когда в марте 1821 года сын бывшего господаря Валахии Александр Ипсиланти, генерал-майор русской службы в отставке, с отрядом греков, арнаутов (албанцев) и русских добровольцев вторгся на турецкую территорию, вслед ему был отправлен Пестель. Пестель трижды выезжал на разведку в Бессарабию (в ходе одной из них он познакомился с Александром Пушкиным, позже посещавшим Тульчин и упомянувшим этот город в "Евгении Онегине"), и его отчеты шли императору Александру I.Сводки Пестеля говорили о том, что восстание Ипсиланти обречено: руководитель бездарен, его действия вялы, население восстание поддерживает слабо, турки действуют с жестокой решительностью, и поражение восставших – вопрос времени. Основываясь на этих донесениях, император приказал не вмешиваться.В ноябре 1821 года Павел Пестель стал полковником и получил под свою команду совершенно расстроенный Вятский пехотный полк, который после возвращения из Парижа дислоцировался в Подолии. В течение 1822 года он привёл подразделение в порядок, и сам Александр I, осматривая полк в сентябре 1823 года, заявил: "Превосходно, точно гвардия". Государь пожаловал Пестелю 3 000 десятин земли.В марте 1821 года члены Тульчинской управы бывшего "Союза благоденствия" создали "Южное общество". Павел Пестель был одним из трёх членов высшего органа управления общества и сразу стал его идеологом. В 1823 году он представил на суд коллег "Русскую правду" – нечто среднее между программным манифестом и проектом конституции (полное название: "Заповедная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования России и содержащая верный наказ как для народа, так и для временного верховного правления, обладающего диктаторскими полномочиями"). Это был проект переустройства России в тоталитарную диктатуру, хотя сам Пестель искренне считал свой проект республиканским*."Русская Правда", в частности, предусматривала убийство всех членов императорской семьи, чтобы никто не мог претендовать на верховную власть по праву крови (по словам Пестеля, это "не преступление уголовное, а политический акт").Вместо самодержавной монархии в России вводилась унитарная республика, в которой законы одинаковы для всех частей страны. Местное самоуправление запрещалось, все законы принимала бы только центральная власть в столице, все собранные налоги передавались бы столичной власти, которая их перераспределяла по своему желанию. Хотя теоретически предусматривалось избирательное право для всего мужского населения, достигшего двадцатилетнего возраста, и избрание однопалатного Народного веча – однако всё это только после 15 лет диктатуры.Решать национальный вопрос Пестель также предлагал радикально. Всё население России предполагалось разделить на три разряда. Первый – "Племя Славянское, Коренной Народ Русский", куда входят все славянские народы кроме поляков, для которых нужно создать отдельное государство, союзное с Россией. Судя по всему, последнее предложение – последствия переговоров "Южного общества" с польским "Патриотическим обществом" о совместном выступлении против царизма.Второй разряд – "Племена, к России присоединённые", предлагался набор идей для разных народов. Жители Средней Азии должны быть преобразованы в Аральское Казачество с правом сохранения мусульманского вероисповедания, но с искоренением многоженства, цыгане обязаны либо принять православие, либо быть выселенными за пределы России. "Буйные" кавказские племена надлежало переселить "вглубь России", предварительно раздробив на малые части, а "мирные" кавказские племена оставить на Кавказе.Интеграция евреев, в силу их национальных и конфессиональных особенностей, рассматривалась как значительная проблема новой России, и предлагались два варианта решения еврейского вопроса. Первый – если "Россия не выгоняет евреев, то тем более не должны они ставить себя в неприязненное отношение к христианам" (принудительное крещение). Второй – сбор 2 миллионов евреев России и Польши, которым должны быть приданы русские армейские части, с последующим переселением их на территорию Палестины (тогда принадлежавшую Османской империи и на их приём не соглашавшуюся).Третьим разрядом являлись иностранцы, которые делились на подданных и неподданных России по их собственному выбору. Неподданным запрещалось иметь недвижимое имущество и состоять на государственной службе.Предполагалось введение Государственного Благочиния, которое "должно было учредить внутреннюю безопасность на основании законов посредством силы, и в случаях, законом не предусмотренных и не определённых". Эта структура делилась на Обычное Благочиние, выполнявшее всяческие полицейские функции, и на Высшее Благочиние, имевшее целью "охранять все существующие сословия от опасностей, могущих угрожать образу правления, настоящему порядку вещей и самому существованию гражданского общества и государства".Номинально Высшее Благочиние должно было касаться только высшей власти, но, по проекту Пестеля, охватывало своим надзором всё, имея полномочия: "1) узнавать, как действуют все части правления; 2) как располагают свои поступки частные люди: образуются ли тайные и другие общества, готовятся ли бунты и т.д.; 3) собирать заблаговременно сведения о всех интересах и связях иностранных посланников и блюсти за поступками всех иностранцев, навлекших на себя подозрение, и соображать меры против всего того, что может угрожать государственной безопасности". При этом вся "грязная работа" – аресты, наказания, содержание в тюрьмах и т.п. – возлагалась на Обычное Благочиние.По мнению Пестеля, эта организация должна была существовать и действовать в глубочайшей тайне, и возглавлять её должен был один человек, который по своему усмотрению создавал бы канцелярию, устроив всё таким образом, чтобы она "не имела бы наружного вида и казалась бы даже несуществующей". Естественно, в роли первого руководителя Высшего Благочиния Павел Иванович видел себя.Пестель отмечал, что "тайные розыски или шпионство, суть по сему не только позволительное и законное, но надежнейшее и почти даже единственное средство достижения поставленных перед Высшим Благочинием целей". Он понимал, что "тайные известители" будут заниматься "грязным делом", а потому, "дабы люди достойные соглашались на принесение государству сей пользы, не должны они никогда, ни под какими видами и предлогами, народу становиться известны, они должны быть уверены, что их лица и добрые имена находятся в совершеннейшей безопасности".В марте 1824 года Пестель посетил Петербург, где вёл переговоры с деятелями "Северного общества", также созданного на основе "Союза благоденствия". Но объединить две структуры не удалось. Северное общество не приняло предложенную Пестелем "Русскую правду", отвергнув идеи временной диктатуры. Была достигнута лишь договоренность об общности действий в случае начала восстания, и о созыве в 1826-м объединительного съезда двух обществ. В ноябре 1825 года Пестель сформулировал "план I-го генваря", согласно которому, 1 (13) января 1826 года силы 2-й армии должны были выступить из Малороссии на столицу. Но все подобные планы пошли прахом из-за смерти 1 декабря 1825 года императора Александра I.По иронии судьбы, сам Пестель стал жертвой "тайного известителя". Капитан Аркадий Майборода, служивший в Вятском полку под командой Пестеля, за год до того лично им принятый в члены "Южного общества", 25 ноября 1825 года представил генералу Роту донесение на высочайшее имя, в котором изложил все подробности заговора, указав место, где хранится "Русская правда", составленная полковником Пестелем. За день до выступления соратников из "Северного общества" Пестель был арестован.Поначалу Пестель отказывался давать показания, но осознав осведомлённость властей об обществах и их участниках, он превратил свои допросы в декларации о необходимости переустройства общественного и государственного строя, в значительной мере гипертрофируя координацию действий между Северным и Южным обществами. По мнению современных исследователей, именно повествование Пестеля на следствии и стало историей "декабристов", которую мы знаем и по сей день.23 июля 1826 года, после 6-месячного заключения, Павел Пестель был приговорён к четвертованию, заменённому повешением, и через два казнён на кронверке Петропавловской крепости на Артиллерийском острове.Сохранилось воспоминание протоиерея Казанского собора Петра Мысловского, присутствовавшего на казни декабристов: "Пестель в половине пятого, идя на казнь и увидев виселицу, с большим присутствием духа произнёс следующие слова: „Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали тела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно бы было нас и расстрелять“".Мраморная доска, на которой имя Павла Пестеля было перечислено среди лучших выпускников Пажеского корпуса, была разбита после его казни, и заменена новой.* Сейчас он мог бы претендовать на лавры демократа… (Ред.)

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https://ukraina.ru/20250702/novorossiya-pri-aleksandre-i-zavershenie-zemledelcheskogo-zaseleniya-odesskoe-porto-franko-i-vykhod-k-1064527066.html

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история, история новороссии, россия, османская империя, греция, российская империя, xix век, декабристы, мятеж, диктатура, пушкин