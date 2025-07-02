https://ukraina.ru/20250702/zachem-serbiya-armeniya-i-azerbaydzhan-tantsuyut-na-ukrainskikh-grablyakh-i-chto-budet-dalshe--skorikov-1064550076.html

Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков

Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков - 02.07.2025 Украина.ру

Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал протесты в Сербии, гонения на церковь в Армении, а также показательное выступление Азербайджана против России:

2025-07-02T07:57

2025-07-02T07:57

2025-07-02T07:57

видео

сербия

армения

азербайджан

иван скориков

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00:22 – О "майдане" в Сербии.04:56 – Как выживают европейские антиглобалисты.10:33 – Гонения на церковь в Армении и антироссийский демарш Азербайджана.21:28 – Стратегия использования диаспоры.24:43 – Чем привлекательны "украинские грабли"?

сербия

армения

азербайджан

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видео, сербия, армения, азербайджан, иван скориков, видео