https://ukraina.ru/20250702/zachem-serbiya-armeniya-i-azerbaydzhan-tantsuyut-na-ukrainskikh-grablyakh-i-chto-budet-dalshe--skorikov-1064550076.html
Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков
Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков - 02.07.2025 Украина.ру
Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал протесты в Сербии, гонения на церковь в Армении, а также показательное выступление Азербайджана против России:
2025-07-02T07:57
2025-07-02T07:57
2025-07-02T07:57
видео
сербия
армения
азербайджан
иван скориков
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00:22 – О "майдане" в Сербии.04:56 – Как выживают европейские антиглобалисты.10:33 – Гонения на церковь в Армении и антироссийский демарш Азербайджана.21:28 – Стратегия использования диаспоры.24:43 – Чем привлекательны "украинские грабли"?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сербия, армения, азербайджан, иван скориков, видео
Видео, Сербия, Армения, Азербайджан, Иван Скориков
Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал протесты в Сербии, гонения на церковь в Армении, а также показательное выступление Азербайджана против России:
00:22 – О "майдане" в Сербии.
04:56 – Как выживают европейские антиглобалисты.
10:33 – Гонения на церковь в Армении и антироссийский демарш Азербайджана.
21:28 – Стратегия использования диаспоры.
24:43 – Чем привлекательны "украинские грабли"?