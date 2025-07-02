Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков - 02.07.2025 Украина.ру
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Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков
Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков - 02.07.2025 Украина.ру
Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал протесты в Сербии, гонения на церковь в Армении, а также показательное выступление Азербайджана против России:
2025-07-02T07:57
2025-07-02T07:57
видео
сербия
армения
азербайджан
иван скориков
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00:22 – О "майдане" в Сербии.04:56 – Как выживают европейские антиглобалисты.10:33 – Гонения на церковь в Армении и антироссийский демарш Азербайджана.21:28 – Стратегия использования диаспоры.24:43 – Чем привлекательны "украинские грабли"?
сербия
армения
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видео, сербия, армения, азербайджан, иван скориков, видео
Видео, Сербия, Армения, Азербайджан, Иван Скориков

Зачем Сербия, Армения и Азербайджан танцуют на украинских граблях и что будет дальше — Скориков

07:57 02.07.2025
 
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру прокомментировал протесты в Сербии, гонения на церковь в Армении, а также показательное выступление Азербайджана против России:
00:22 – О "майдане" в Сербии.
04:56 – Как выживают европейские антиглобалисты.
10:33 – Гонения на церковь в Армении и антироссийский демарш Азербайджана.
21:28 – Стратегия использования диаспоры.
24:43 – Чем привлекательны "украинские грабли"?
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